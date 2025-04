Langdon: Kanadische Boutique legt ersten Ucits-Fonds auf

Die auf globale Nebenwerte spezialisierte Investmentboutique Langdon Equity Partners (Langdon) bringt ihren 2022 aufgelegten Langdon Global Smaller Companies Fund als Ucits-Variante in Europa an den Markt. Parallel dazu baut das Unternehmen seine internationale Präsenz aus und eröffnet ein Büro in London.

Der neue Fonds, der in ein konzentriertes Portfolio von 25 bis 40 Titeln investiert, ist nach den Regeln der europäischen Ucits-Richtlinie aufgelegt. Damit lässt er sich nach Erstzulassung in einem europäischen Land nach vereinfachten Regeln auch in anderen Ländern Europas vertreiben. Die Strategie der Kanadier hat derzeit ein Anlagevolumen von 300 Millionen US-Dollar. Laut dem Emittenten erzielte sie seit ihrer Auflegung im Juni 2022 – nach Abzug von Gebühren – eine jährliche Gesamtrendite von 14,3 Prozent.

Europa-Präsenz: Jährliche Reisen erspart

Die neu eröffnete Londoner Präsenz „erschließt wichtige Zugänge zu Anlagemöglichkeiten und erlaubt uns, Beziehungen zu Kunden, Managementteams und Unternehmen deutlich konsistenter aufzubauen, als es mit den sechs bis acht Reisen pro Jahr möglich war, die wir im letzten Jahrzehnt unternommen haben“, sagt Greg Dean, Gründer und Investmentchef (Lead Investor) von Langdon.

Als die Strategie vor zehn Jahren bei seiner vorherigen Firma aufgelegt wurde, habe das Anlagesegment globale Small Caps noch in den Kinderschuhen gesteckt, so Dean. Bei Langdon hält man es nun für besonders aussichtsreich.

Ins Fonds-Portfolio kommen Unternehmen mit starken Fundamentaldaten, deren Cashflows über einen Wirtschaftszyklus hinweg um 10 bis15 Prozent zulegen. Langdon preist die Strategie unter anderem auch als Beimischung an: „Wir glauben, dass die Kombination von globalen Small Caps mit entweder globalen Large Caps oder regionalen Mandaten die Diversifikation verbessern und die langfristigen Renditen steigern kann“, so Dean.

Das macht Langdon Equity Partners

Langdon Equity Partners wurde 2022 von Greg Dean in Toronto, Kanada, gegründet. Zuvor war Dean Partner und Portfoliomanager bei Cambridge Global Asset Management gewesen. Langdon beschäftigt fünf Investmentexperten, die gut 300 Millionen US-Dollar in globalen und kanadischen Small-Cap-Strategien verwalten. Da allein der Langdon Global Smaller Companies Fund nach Unternehmensangaben rund 300 Millionen US-Dollar verwaltet, ist er das mit Abstand wichtigste Produkt des Hauses.

Langdon Equity Partners befindet sich mehrheitlich im Besitz des eigenen Investmentteams. Es ist Teil des Multi-Boutiquen-Vertriebs Pinnacle Investment Management, dessen Netzwerk Niederlassungen in Kanada, den USA, Australien sowie Großbritannien unterhält.