Kanam Grundinvest bleibt dicht

Als weiteren Grund nennt Kanam die Verunsicherung der Anleger aufgrund der geplanten Änderungen der Gesetzesvorschriften. Es sei derzeit schwer abzuschätzen, wie sie auf die Neuregelungen reagieren. Dies sei vor Juni/Juli nicht möglich. Vorerst will Kanam die Anleger des Grundinvest vierteljährlich über alle Wertveränderungen der Fondsimmobilien informieren.Der Grundinvest wurde am 28. Oktober 2008 geschlossen und am 7. Juli 2009 wieder geöffnet. Am 6. Mai 2010 entschied Kanam sich erneut für eine Schließung. Eine Übersicht aller derzeit geschlossenen offenen Fonds finden Sie hier