Der Leading Cities Invest steckt schon länger in der Krise, nun wird der offene Immobilienfonds aufgelöst. Kanam will die verbliebenen Immobilien nun „schrittweise“ verkaufen.

Geschäftshäuser in Paris (Symbolbild): Der Leading Cities Invest hat noch zwölf Immobilien in verschiedenen europäischen Städten im Portfolio.

Der offene Immobilienfonds Leading Cities Invest (ISIN: DE0006791825) wird abgewickelt. Das teilte die Kanam Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mit. Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen werde endgültig eingestellt. Das Fondsvermögen solle in den kommenden Jahren durch den schrittweisen Verkauf der verbleibenden Immobilien liquidiert und „gleichmäßig“ an die Anleger ausgezahlt werden. Die Abwicklung erfolge „in enger Abstimmung“ mit der Bafin.

Als Grund nennt Kanam das anhaltend schwierige Marktumfeld. Auch die seit 2024 eingeleiteten Zinssenkungen der Zentralbanken hätten bislang nicht zu einer nachhaltigen Marktbelebung geführt. Vielmehr sei davon auszugehen, „dass die Finanzierungssituation angespannt und die Transaktionsmärkte vergleichsweise schwach bleiben“.

Bereits 70 Prozent der Fondsimmobilien verkauft

Seit 2022 wurden den Angaben zufolge bereits etwa 70 Prozent der ursprünglich mehr als 40 Immobilien veräußert, um Rückgaben zu bedienen. Das verbleibende Portfolio umfasst zwölf Objekte in fünf Ländern mit einem Immobilienvermögen von 350 Millionen Euro. Weitere Verkäufe hätten das Portfolio wirtschaftlich nicht mehr tragfähig gemacht, so Kanam.

Immer wieder wurde der Anteilspreis in den vergangenen Jahren nach unten korrigiert. Seit November 2023 summieren sich die Abwertungen auf mehr als 30 Prozent. Auf Jahressicht lag die Performance zuletzt bei knapp minus 25 Prozent, seit Jahresbeginn bei minus 8 Prozent. Binnen vier Jahren sank das Fondsvermögen von mehr als einer Milliarde auf zuletzt knapp 330 Millionen Euro.

Die Ratingagentur Scope hatte den Leading Cities Invest in der jüngsten Rating-Runde von „b“ auf „ccc“ herabgestuft – die schlechteste Bewertung im gesamten Ratinguniversum der 19 bewerteten Fonds.