Kandidat kommt von der Zurich Swiss Life baut Geschäft mit Privatbanken aus

Thomas Gütschow ist seit 1. Juni neuer Spezialist für das Private Wealth Management der Swiss Life. In dieser Position soll er das Geschäft mit Privatbanken, Family Offices und Vermögensverwaltern weiter ausbauen. Er berichtet an Ludwig Huber, Leiter des Bankenvertriebes bei Swiss Life Deutschland.Gütschow kommt von der Zurich. Dort war er für den Neuaufbau der Sparte Private Banking Solutions in Norddeutschland zuständig.