Marco Bargel 29.07.2013 Lesedauer: 1 Minute

Kann sich die EZB wirklich von der US-Geldpolitik abkoppeln?

In der Vergangenheit orientierte sich die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank im Wesentlichen an der Geldpolitik der Fed. Bleibt das in Zukunft so? Marco Bargel, Chefinvestmentstratege der Postbank, analysiert die gegenwärtige Geldpolitik.