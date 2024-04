Sie ist deutsches Kulturgut – die Kantine: Tablett schnappen, anstehen, aussuchen, bezahlen und schnell essen, schließlich sind nur 30 Minuten Mittagspause. Welcher Angestellte kennt diese Erfahrung nicht? Auch wenn manche Abläufe sich nicht grundegend geändert haben dürften, ist die Kantine der Gegenwart, die gerne auch mal einen eigenen Restaurantnahmen trägt, zu einer Art unternehmerischen Aushängeschild geworden.

15 Versicherer im Kantinen-Check

In den Betriebs- und Mitarbeiterrestaurants können Konzerne beweisen, wie nachhaltig und modern sie sind. Die Versicherungsbranche, die traditionell viel für ihre Mitarbeiter tut, aber auch im verschärften Wettbewerb um Fachkräfte steht, tut sich hier besonders hervor. DAS INVESTMENT hat einen exklusiven Blick in die kulinarischen Welt der größten deutschen Versicherer genommen und den Unternehmen die Möglichkeit gegeben, in einer umfangreichen Abfrage ihr Konzept zu präsentieren und die Renner auf der Speisekarte zu nennen. 15 von 20 angefragten Unternehmen nahmen teil. Die Darstellung erfolgt in alphabetischer Reihenfolge.

Auffällig sind die vielen Gemeinsamkeiten. Fast alle Versicherer bieten auch an kleineren Standorten ein kulinarisches Angebot, das oft über eine Mittagsverpflegung hinausreicht. Manche Kantinen erinnern an regelrechte Food-Welten, die man eher im Urlaub vermuten würden. Andere warten mit Barista-Bars auf. Die Speisenauswahl ist enorm vielfältig. Vegetarische und vegane Gerichte spielen überall eine wichtige Rolle, ebenso ein saisonales und regionales Angebot. Trotzdem ist bei fast allen Marktteilnehmern die Currywurst mit Pommes Frites das beliebteste Gericht.

Hinzu kommt, dass bei allen Versicherern eine Subventionierung durch den Arbeitgeber stattfindet. Das Preisniveau ist im Vergleich zur Außenwelt niedrig. Sehr unterschiedlich wird mit der Frage umgegangen, ob die Kantinen in Eigenregie oder durch externe Caterer geführt werden.

Allianz

So viele Restaurants hat kein Versicherer in Deutschland. Hier ein Blick in das Berliner Allianz-Restaurant, © www.allianz.com

Wie viele Betriebskantinen/Mitarbeiterrestaurants hat Ihr Unternehmen?



In der Allianz in Deutschland betreiben wir an 14 Standorten 16 Restaurants.

Wie viele Mitarbeiter essen dort täglich im Durchschnitt?



Im vergangenen Jahr hatten wir insgesamt 1,8 Millionen Gäste – mit steigender Tendenz, obwohl es in der Allianz in Deutschland sehr flexible Regelungen für mobiles Arbeiten/Homeoffice gibt.

Wie viele Hauptgerichte werden angeboten und welches kulinarische Konzept wird dabei verfolgt?



Je nach Größe des Standorts bieten wir mindestens drei verschiedene Hauptgerichte an – dabei sowohl Tellergerichte, die fertig angerichtet werden, als auch Gerichte, die sich unsere Gäste selbst zusammenstellen können.

Wie groß ist der Anteil von verkauften vegetarischen und veganen Gerichten?



Obwohl beispielsweise die Currywurst immer noch beliebt ist, erkennen wir bei unseren Gästen einen deutlichen Trend hin zu vegetarischen und veganen Gerichten. Den Anteil können wir aufgrund der individuell zusammenstellbaren Teller nicht genau berechnen.



Welche Speisen/Snacks werden darüber hinaus angeboten?



An unseren großen Standorten gibt es zusätzlich ein Angebot in Kiosken, Barista-Bars und Automaten, beispielsweise Frühstück, Snacks, Kaffee und Kuchen. Wir bieten auch die Möglichkeit, Speisen „to go“ für die Verpflegung im Homeoffice mitzunehmen.

Wie ist die Preisspanne der Hauptgerichte? Wird das Essen für die Mitarbeiter vom Arbeitgeber subventioniert?



Die Gerichte in den Mitarbeiterrestaurants werden von der Allianz anteilig subventioniert, hinsichtlich der Restaurantkosten.



Was kostet das klassischste aller Gerichte bei Ihnen: Currywurst mit Pommes?



Derzeit können wir die Currywurst beispielsweise in unseren Restaurants in Unterföhring für unter fünf Euro anbieten.

In welchem Umfang arbeitet ihr Unternehmen mit regionalen und saisonalen Zutaten?



Jeder unserer Gastronomiebetriebe hat den Anspruch, regionale und saisonale Produkte zu verarbeiten, wo immer das möglich ist. Deshalb ist jede unserer Küchen mit regionalen Lieferanten in Kontakt.



Was ist das beliebteste/meistverkaufte Gericht?



Keine Antwort.

Haben Sie Kapazitäten abgebaut, weil während und im Nachgang der Corona-Pandemie mehr Mitarbeiter remote arbeiten?



Wir stellen fest, dass viele Gäste unsere Restaurants wieder gerne zum Netzwerken nutzen und sich mit Kollegen zum Mittagessen verabreden. Die am stärksten frequentierten Tage sind Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Tage mit geringerer Auslastung werden bei unserer Gastronomie insbesondere für die Vorbereitung von Veranstaltungen, den Abbau von Überstunden, zur Weiterbildung unserer Gastronomie-Mitarbeiter oder für die Entwicklung neuer Ideen für unser Angebot genutzt.

Beschäftigen Sie in diesem Bereich eigene Mitarbeiter oder arbeiten Sie mit Dienstleistern zusammen?



Wir betreiben zwölf Restaurants in Eigenregie, mit eigenen Mitarbeitern und vier durch Caterer.

Alte Leipziger

Ein Blick in Großküche der Alte Leipziger am Standort in Oberursel. @ Alte Leipziger

Wie viele Betriebskantinen/Mitarbeiterrestaurants hat Ihr Unternehmen?



Die ALH-Gruppe hat zwei Mitarbeiterrestaurants. Eines in Oberursel und eines in Stuttgart.

Wie viele Mitarbeiter essen dort täglich im Durchschnitt?



In Oberursel essen circa 600 Mitarbeiter pro Tag. In Stuttgart befinden wir uns umzugsbedingt in einer Übergangsphase. Wir betreiben dort zukünftig kein eigenes Mitarbeiterrestaurant mehr, sondern nutzen zusammen mit unseren Nachbarfirmen ein Betriebsrestaurant, das auch für externe Gäste geöffnet ist. Bis dahin geben wir in unserer Übergangslösung rund 200 Essen pro Tag aus.

Wie viele Hauptgerichte werden angeboten und welches kulinarische Konzept wird dabei verfolgt?



Bei uns gibt es jeden Tag drei Hauptgerichte. Im Interesse der Vielfalt wird immer ein vegetarisches und ein kalorienreduziertes Gericht angeboten.

Wie groß ist der Anteil von verkauften vegetarischen und veganen Gerichten?



Vegetarische und vegane Gerichte machen bei uns einen Anteil von einem Drittel aus.

Welche Speisen/Snacks werden darüber hinaus angeboten?



Wir bieten Salate, eine Gemüsebar, Suppen und Eintöpfe. Zum Nachtisch gibt es verschiedene Dessertvariationen und Obst. Neben unserem Frühstückverkauf und dem Mittagessen stehen den Mitarbeitern unabhängig von den Öffnungszeiten des Betriebsrestaurants jederzeit kleine Snacks in Automaten zur Verfügung. Dort gibt es zum Beispiel Sandwiches, Joghurts und Süßes.

Wie ist die Preisspanne der Hauptgerichte? Wird das Essen für die Mitarbeiter vom Arbeitgeber subventioniert?



Die Preisspanne der Hauptgerichte liegt bei 3,00 bis 5,90 Euro. Sie sind vom Arbeitgeber subventioniert.

Was kostet das klassischste aller Gerichte bei Ihnen: Currywurst mit Pommes?



3,30 Euro.

In welchem Umfang arbeitet ihr Unternehmen mit regionalen und saisonalen Zutaten?



Die meisten Zutaten werden von regionalen Anbietern bezogen.

Was ist das beliebteste/meistverkaufte Gericht?



Das sind nach wie vor die Klassiker Currywurst mit Pommes und Schnitzel mit Pommes.

Haben Sie Kapazitäten abgebaut, weil während und im Nachgang der Corona-Pandemie mehr Mitarbeiter remote arbeiten?



Nein, wir haben keine Kapazitäten abgebaut. Die Umstellung von einem selbst betriebenen Restaurant der Hallesche auf die Nutzung des Angebots eines externen Dienstleisters hängt mit dem Umzug vom Stuttgarter Westen nach Stuttgart-Degerloch im Oktober 2023 zusammen.

Beschäftigen Sie in diesem Bereich eigene Mitarbeiter oder arbeiten Sie mit Dienstleistern zusammen?

Sowohl als auch.

Axa

Betriebsrestaurant „Veedel“ in der Kölner Hauptverwaltung der Axa @ Oliver Harloff

Wie viele Betriebskantinen/Mitarbeiterrestaurants hat Ihr Unternehmen?



Bei Axa in Deutschland können sieben Betriebsrestaurants besucht werden. Die Standorte sind: Berlin, Hamburg, Hannover, Köln, Wiesbaden, Offenbach und München. Das größte Restaurant mit dem umfangreichsten Angebot befindet sich in der Hauptverwaltung in Köln.

Wie viele Mitarbeiter essen dort täglich im Durchschnitt?



Jeder Standort hat unterschiedliche Mitarbeiterzahlen und damit auch unterschiedliche Nutzer in den Kantinen. Die durchschnittliche Essens-Teilnehmerzahl beläuft sich insgesamt auf rund 2.290. (Köln 1.600, Berlin 100, Hamburg 210, Hannover 35, Rhein-Main 105, Wiesbaden 140, München 100) Aus allen Werten ist der Freitag als klassischer Homeoffice-Tag mit wenig Frequentierung der Betriebsrestaurants ausgenommen.

Wie viele Hauptgerichte werden angeboten und welches kulinarische Konzept wird dabei verfolgt?



Je nach Standort und Betriebsgröße werden zwischen drei und fünf Hauptgerichte angeboten. Grundsätzlich wird täglich ein vegetarisches oder veganes Gericht, ein Salat oder eine Bowl und ein Fleisch- beziehungsweise Fischgericht angeboten. Neben traditionellen Gerichten richten wir den Fokus auf attraktive vegetarische / vegane Gerichte und eine flexitarische Ernährung mit weniger Fleisch. Somit bieten wir ein nicht zu breites, aber ausgewogenes Angebot für jeden Anspruch an. Ziel unserer Betriebsgastronomie ist es, jedem Mitarbeiter eine gesunde und ausgewogene Ernährung zu ermöglichen. Wir verzichten bewusst und nach Möglichkeit auf industriell hergestellte Lebensmittel. Um den Mitarbeitern dabei eine Orientierungshilfe für nachhaltige und gesundheitsbewusste Gerichte zu bieten, arbeiten wir mit Partnern zusammen und weisen die CO₂-Äquivalente pro Gericht aus und bieten ein gastronomisches Ampelsystem an, dass die Nährstoffdichte und somit den Gesundheitsgehalt der Speisen darstellt.

Wie groß ist der Anteil von verkauften vegetarischen und veganen Gerichten?



Aktuell liegt der Durchschnitt bei 38 Prozent, mit steigender Tendenz.

Welche Speisen/Snacks werden darüber hinaus angeboten?



Neben dem Betriebsrestaurant „Veedel“ betreiben wir am Kölner Standort auch das „Deli“. Dort werden Wraps, Grill-Sandwiches und Stullen sowie Salate, Suppen und auch hausgemachte Pizza aus dem Steinbackofen angeboten. Darüber hinaus werden hier auch täglich frisch gebackene Brote und andere Backwaren verkauft. An den Kaffeebars wird täglich ein frisch gebackener Kuchen angeboten. Zwischenverpflegung in Form von Getränken, Sandwiches / Stullen, Salate im Rebowl-Mehrwegsystem sowie süße und pikante Snacks werden in den Standorten durchgehend zur Selbstbedienung angeboten.

Wie ist die Preisspanne der Hauptgerichte? Wird das Essen für die Mitarbeiter vom Arbeitgeber subventioniert?



Die Hauptgerichte liegen preislich für unsere Mitarbeitenden zwischen 4,20 und acht Euro. Axa subventioniert die Essen mit rund 50 Prozent.

Was kostet das klassischste aller Gerichte bei Ihnen: Currywurst mit Pommes?



Currywurst mit Pommes Frites kosten bei uns 4,20 Euro. Außerdem wird hier auch grundsätzlich eine vegetarische Variante zum selben Preis angeboten.

In welchem Umfang arbeitet ihr Unternehmen mit regionalen und saisonalen Zutaten?



Bereits seit Jahren beziehen wir Kartoffeln, Salate, Gemüse und Molkereiprodukte weitestgehend direkt von Erzeugern aus dem Umland. Leider ist es so, dass es keine eindeutigen und einheitlichen Standards oder Definitionen gibt, unter welchen Parametern ein Produkt als saisonal oder regional eingestuft werden kann. Daher erarbeiten wir aktuell ein eigenes Konzept, um bei Axa eindeutige Standards bezüglich Saisonalität und Regionalität zu etablieren.

Was ist das beliebteste/meistverkaufte Gericht?



Spaghetti Bolognese mit Fleisch und als vegane Variation zur Wahl.

Haben Sie Kapazitäten abgebaut, weil während und im Nachgang der Corona-Pandemie mehr Mitarbeiter remote arbeiten?



Nein, wir haben keine wesentliche Reduzierung vorgenommen.

Beschäftigen Sie in diesem Bereich eigene Mitarbeiter oder arbeiten Sie mit Dienstleistern zusammen?



Für die Durchführung des operativen Geschäfts haben wir zwei Caterer ausgewählt, mit denen wir die Betriebsrestaurants teilweise betreiben. Zusätzlich beschäftigen wir auch ein eigenes Team aus ehemaligen Köchen. Diese Kollegen beschäftigen sich intensiv mit Gastronomiekonzepten, Speiseplänen, Qualitätskontrollen, Verkaufspreisen und Aktionswochen. Dazu stehen sie kontinuierlich mit den Dienstleistern im Austausch.

Debeka

Gut organisiert geht es im Betriebsrestaurant „Rhein“ der Debeka in Koblenz zu, @ Debeka

Wie viele Betriebskantinen/Mitarbeiterrestaurants hat Ihr Unternehmen?



Wir haben eine Kantine und zwei Cafeterien.

Wie viele Mitarbeiter essen dort täglich im Durchschnitt?



600 bis 700.

Wie viele Hauptgerichte werden angeboten und welches kulinarische Konzept wird dabei verfolgt?



Ein großes Augenmerk liegt bei unserem gastronomischen Konzept mit vier Hauptgerichten auf Regionalität, Nachhaltigkeit und Qualität. Der Großteil der Produkte wird bei lokalen Anbietern eingekauft und frisch zubereitet. Auf dem Speiseplan stehen täglich wechselnde regionale und internationale Gerichte, mediterrane und asiatische Speisen sowie frisch zubereitete Suppen, Desserts und ein reichhaltiges Salatbuffet.

Wie groß ist der Anteil von verkauften vegetarischen und veganen Gerichten?



Der Anteil der verkauften veganen und vegetarischen Gerichte liegt bei circa 35 Prozent. Wir haben eine vegane Menü-Linie („Powerd by Plants“). Außerdem gibt es immer noch mindestens ein weiteres vegetarisches Gericht, was durch ein sogenanntes „Add on“ erweiterbar ist.

Welche Speisen/Snacks werden darüber hinaus angeboten?



Belegte Brötchen, Backwaren, süßes Gebäck.

Wie ist die Preisspanne der Hauptgerichte? Wird das Essen für die Mitarbeiter vom Arbeitgeber subventioniert?



4,13 Euro bis 6,94 Euro. Es findet eine Subventionierung statt.

Was kostest das klassischste aller Gerichte bei Ihnen: Currywurst mit Pommes?



5,35 Euro.

In welchem Umfang arbeitet ihr Unternehmen mit regionalen und saisonalen Zutaten?



Siehe oben.

Was ist das beliebteste/meistverkaufte Gericht?



Currywurst mit Pommes und Schnitzel mit Pommes

Haben Sie Kapazitäten abgebaut, weil während und im Nachgang der Corona-Pandemie mehr Mitarbeiter remote arbeiten?



Nein.

Beschäftigen Sie in diesem Bereich eigene Mitarbeiter oder arbeiten Sie mit Dienstleistern zusammen?



Wir arbeiten mit einem Caterer zusammen.

Ergo

Das Ergo-Betriebsrestaurant in Düsseldorf kurz vor dem Mittagsgeschäft, @ ERGO

Wie viele Betriebskantinen/Mitarbeiterrestaurants hat Ihr Unternehmen?



Ergo hat sieben Verwaltungsstandorte, in Düsseldorf gibt es drei Casinos, in Köln zwei, in Berlin, Hamburg, Mannheim, Nürnberg und München jeweils ein Casino.

Wie viele Mitarbeiter essen dort täglich im Durchschnitt?



Wir geben deutschlandweit täglich rund 4.000 Essen aus.

Wie viele Hauptgerichte werden angeboten und welches kulinarische Konzept wird dabei verfolgt?



Die Anzahl der Hauptgerichte richtet sich nach der Anzahl der Mitarbeiter am jeweiligen Standort. In den kleineren Standorten (Berlin, Mannheim, München) bieten wir drei bis vier täglich wechselnde Gerichte an, in den mittelgroßen (Hamburg, Köln, Nürnberg) fünf bis sechs Gerichte. An unserem größten Standort in Düsseldorf geben wir in den drei Casinos insgesamt bis zu zwölf verschiedene Gerichte aus, die jedoch anders als bei den anderen Standorten nicht täglich, sondern wöchentlich wechseln.

Wie groß ist der Anteil von verkauften vegetarischen und veganen Gerichten?



Das Speisenangebot richtet sich nach der Nachfrage. Wir bieten verstärkt vegetarische und vegane Speisen an, da unsere Gäste diese wünschen. Über alle Standorte hinweg haben wir im Jahr 2023 im Durchschnitt rund 30 Prozent vegetarische und vegane Gerichte verkauft. Im Januar 2024 haben wir erneut am „Veganuary“ ( Aktion, die dazu ermutigt, vegane Ernährung kennenzulernen) teilgenommen und in diesem Monat das Angebot auf 50 Prozent vegane Speisen erhöht.

Welche Speisen/Snacks werden darüber hinaus angeboten?



An den großen Standorten bieten wir unseren Mitarbeitern ganztägig Speisen an: ein umfangreiches Frühstücksangebot, Zwischenmahlzeiten wie Wraps, Eis, Kuchen und Gebäck und an manchen Tagen frische Waffeln. Hinzu kommen Kaffee- und Teespezialitäten sowie Soft-Drinks. In den Betriebsrestaurants stehen Wasserspender bereit. Zusätzlich gibt es Angebote für Konferenzen und dienstliche sowie private Sonderveranstaltungen (Jubiläen oder runde Geburtstage) in allen möglichen Varianten von Snacks bis zu Buffet und Menü. Wir bieten auch Team-Events an wie Küchenpartys oder thematische Kochkurse. Die entsprechende Variante für digitale Zusammenkünfte zum Beispiel für Teams an mehreren Standorten sind die sogenannten Bite-Boxen, in denen ausgewählte Lebensmittelprodukte zusammengestellt sind. Für das Homeoffice gibt es Produkte zum Mitnehmen in Gläsern, die den Gerichten in unserer Hauptverpflegung entsprechen.

Wie ist die Preisspanne der Hauptgerichte? Wird das Essen für die Mitarbeiter vom Arbeitgeber subventioniert?



Keine Angaben zu Preisen. Ergo als Arbeitgeber bezuschusst die Speisen als freiwillige Arbeitgeberleistung/Benefit.

Was kostet das klassischste aller Gerichte bei Ihnen: Currywurst mit Pommes?



Keine Angabe zum Preis. Wir bieten diesen Casino-Klassiker an allen Standorten übrigens auch als vegane Variante an.

In welchem Umfang arbeitet Ihr Unternehmen mit regionalen und saisonalen Zutaten?



Wir arbeiten standortbezogen mit regionalen Bäckern, Metzgern und Gemüselieferanten zusammen.

Was ist das beliebteste/meistverkaufte Gericht?



Die klassische Currywurst.

Haben Sie Kapazitäten abgebaut, weil während und im Nachgang der Corona-Pandemie mehr Mitarbeiter remote arbeiten?



Wir haben unseren Mitarbeitern in der Zeit der Corona-Pandemie unsere Gerichte zum Abholen zur Verfügung gestellt und sogenannte Convenience-Gerichte (zum Beispiel Currywurst im Glas oder vegetarische Bolognese) eingeführt, die in unseren Küchen selbst gekocht werden. Beides bieten wir nach wie vor an und beides wird weiterhin nachgefragt.

Beschäftigen Sie in diesem Bereich eigene Mitarbeiter oder arbeiten Sie mit Dienstleistern zusammen?



Die Casinos betreibt die Ergo Gourmet GmbH, die eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Ergo Group AG ist.

Gothaer

In der Kantine der Kölner Gothaer-Zentrale sieht man die vielen Essensstationen, @ Gothaer

Wie viele Betriebskantinen/Mitarbeiterrestaurants hat Ihr Unternehmen?



Zwei, eine in der Hauptverwaltung in Köln und eine am Standort Göttingen.

Wie viele Mitarbeiter essen dort täglich im Durchschnitt?



In Köln sind es im Schnitt 418 Mitarbeiter von rund 3.500, in Göttingen 42 von rund 350 Menschen vor Ort. Dabei muss man aber berücksichtigen, dass die Menschen bis zu 60 Prozent aus dem Homeoffice arbeiten können.

Wie viele Hauptgerichte werden angeboten und welches kulinarische Konzept wird dabei verfolgt?



Es gibt jeweils drei Hauptgerichte zur Auswahl sowie eine Salatbar. Angeboten wird eine Vielzahl saisonaler und regionaler Produkte überwiegend aus Deutschland. 50 Prozent des Angebots sind vegetarisch oder vegan. Vier bis fünf mal im Jahr werden Mottowochen angeboten zum Beispiel „Veganuary“, „Omas Küche“ oder„ Levante Küche“. Außerdem wird auf folgende Aspekte geachtet: MSC- und ASC-zertifizierte Fischzucht, Fleisch zu 90 Prozent aus Deutschland, minimaler Einsatz von Flugware, kurze Lieferwege zum Restaurant und Produktion vor Ort sowie die Vermeidung von Speiseresten.

Wie groß ist der Anteil von verkauften vegetarischen und veganen Gerichten?



Der Anteil von veganen Gerichten liegt zwischen 10 und 30 Prozent, bei vegetarischen Gerichten sind es zwischen 20 und 35 Prozent. Im Durchschnitt ist etwa die Hälfte der verkauften Gerichte vegan oder vegetarisch.

Welche Speisen/Snacks werden darüber hinaus angeboten?



Es gibt eine breite Palette von Snacks. Die Auswahl reicht von diversen belegten Backwaren (Brötchen, Laugengebäck, Ciabatta, etc.), Molkereiprodukten, verzehrfertigem Saisonobst über Joghurt und Müsli bis hin zu hausgemachten Kuchen und abgepackten Süßigkeiten.

Wie ist die Preisspanne der Hauptgerichte? Wird das Essen für die Mitarbeiter vom Arbeitgeber subventioniert?



Ein Hauptgericht wird jeweils vom Arbeitgeber subventioniert und kostet in der Kantine in Köln 4,55 Euro. Insgesamt reicht die Preisspanne von 4,55 Euro bis zu 7,50 Euro.

Was kostet das klassischste aller Gerichte bei Ihnen: Currywurst mit Pommes?



Eine Big Currywurst – also eine extra lange – mit Pommes Frites kostet 5,90 Euro.

In welchem Umfang arbeitet ihr Unternehmen mit regionalen und saisonalen Zutaten?



60 bis 75 Prozent der Produkte.

Was ist das beliebteste/meistverkaufte Gericht?



Currywurst, dicht gefolgt vom Schnitzel Wiener Art.

Haben Sie Kapazitäten abgebaut, weil während und im Nachgang der Corona-Pandemie mehr Mitarbeiter remote arbeiten?



Ja, die Tischgastzahlen, speziell an Montagen und Freitagen, waren rückläufig.

Beschäftigen Sie in diesem Bereich eigene Mitarbeiter oder arbeiten Sie mit Dienstleistern zusammen?



Die Bewirtschaftung erfolgt durch einen Dienstleister.

Konzern Versicherungskammer

Die Köche Hubert Bittl, Tim Meßmer und Patrick Auer (v. l.) versorgen täglich die Gäste im Betriebsrestaurant am Standort München, @ Konzern Versicherungskammer

Wie viele Betriebskantinen/Mitarbeiterrestaurants hat Ihr Unternehmen?



Die Betriebsgastronomie des Konzerns Versicherungskammer hat drei Mitarbeiterrestaurants an den Standorten in Berlin, München und Saarbrücken. Auf den größten Standort München beziehen sich die folgenden Antworten.

Wie viele Mitarbeiter essen dort täglich im Durchschnitt?



Das Mitarbeiterrestaurant in München hat werktags von 7.30 bis 10 Uhr (Frühstück) und von 11 bis 13.30 Uhr (Mittagessen) geöffnet. Wir begrüßen derzeit täglich durchschnittlich rund 630 Mittagsgäste und circa 190 Mitarbeiter zum Frühstück. Jedoch erkennen wir seit Einführung des Homeoffice, dass die bevorzugten Tage der Mitarbeitenden Dienstag bis Donnerstag sind. An diesen drei Tagen besuchen uns durchschnittlich 1100 Besucher zur Mittagszeit und rund 310 holen sich ihr Frühstück im Betriebsrestaurant.

Wie viele Hauptgerichte werden angeboten und welches kulinarische Konzept wird dabei verfolgt?



Das kulinarische Konzept basiert auf dem Fundament: Genuss, Gesundheit und Verantwortung. Es werden drei Hauptgerichte und je nach Gästezahlen ein Zusatzgericht angeboten. Bei Genuss achten wir auf einen hohen Frischegrad der Lebensmittel und legen Wert auf regionale und saisonale Zutaten, die mit einem Gesamtanteil von circa 50 Prozent bio-zertifiziert sind. Im Bereich Fleisch kaufen wir etwa 90 Prozent bei bayerischen Bio-Bauern und verwerten alle Teile des Tieres. Zudem produzieren wir im Mittagsgeschäft die Gerichte fortlaufend nach.



Gesundheit: Wir bieten Grüne-Kleeblatt-Gerichte an, die nach dem „Gastronomischen Ampel System“ bewertet werden und arbeiten aktuell an der „Job & Fit“-Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung.



Verantwortung: Neben dem Einkauf von Bio-Fleisch und MSC-zertifizierten Fisch, zählen der Gemüse-Salat-Kräuteranbau auf dem eigenen Dachgarten, die Haltung von 21 Bienenvölkern zur Bio-Honigproduktion auf dem Dach des Standortgebäudes und auch Crowdfunding von Orangenbäumen in Valencia zu unseren Maßnahmen für verantwortungsvolles Handeln. Zudem kaufen wir gerettetes Gemüse bei Querfeld und zum Beispiel Currywurst bei den Fendsbacher Werkstätten ein. Unsere Kaffeebar verwendet Kaffee, der im Direkteinkauf beim Erzeuger erstanden wird. Wir setzen die Mehrwegsysteme von Vytal für „Essen to go“ und von Recup und Fair-Cup für „Coffee to go“ ein.

Wie groß ist der Anteil von verkauften vegetarischen und veganen Gerichten?



Täglich wird ein veganes Gericht zum Preis von rund vier Euro angeboten. Mit einem Bonussystem über die „Mein Casino App“ ist das elfte Grüne-Kleeblatt-Gericht kostenlos. Der Gesamtanteil von verkauften vegetarischen und veganen Gerichten liegt bei 35 Prozent.

Welche Speisen/Snacks werden darüber hinaus angeboten?



Die Mitarbeiter können beim Frühstücksangebot hausgemachte, belegte Backwaren, Bio-Rührei, Münchner Leberkäse, Wiener und Weißwürste sowie Bio-Porridge und frisch gepressten Orangensaft erstehen. An der Kaffeebar erhalten sie Kaffee- und Teeprodukte sowie kleine Snacks. Zusätzlich sind im Gebäude Verpflegungs- und Kaffeeautomaten aufgestellt.

Wie ist die Preisspanne der Hauptgerichte? Wird das Essen für die Mitarbeiter vom Arbeitgeber subventioniert?



Die Preisspanne liegt bei den Hauptgerichten zwischen 4,15 bis 6,50 Euro. Die Subvention des Arbeitgebers wird in einer Mischkalkulation über das gesamte Angebot einkalkuliert.

Was kostet das klassischste aller Gerichte bei Ihnen: Currywurst mit Pommes?



Die Bio-Currywurst kostet vier Euro mit Pommes Frites zusätzlich 0,95 Euro.

In welchem Umfang arbeitet ihr Unternehmen mit regionalen und saisonalen Zutaten?



Wir kaufen unsere Lebensmittel größtenteils innerhalb von 180 Kilometer und mit dem Schwerpunkt auf saisonalen Produkten aus der Region ein.

Was ist das beliebteste/meistverkaufte Gericht?



Das ist Spaghetti Bolognese mit Bio-Rind und das beliebteste vegetarische Gericht ist das Thai-Curry.

Haben Sie Kapazitäten abgebaut, weil während und im Nachgang der Corona-Pandemie mehr Mitarbeiter remote arbeiten?



Nein. In einigen Bereichen haben wir die eigene Produktion sogar erhöht. Beispielsweise betreiben wir die Kaffeebar nun in Eigenregie, wo früher ein Dienstleister zuständig war. Und wir produzieren zum Beispiel Salate, Saucen und die belegten Backwaren selbst und erhöhen damit den Frischegrad.

Beschäftigen Sie in diesem Bereich eigene Mitarbeiter oder arbeiten Sie mit Dienstleistern zusammen?



Die Betriebsgastronomie am Standort in München wird in Eigenregie geführt. Die Bereiche Spülküche und Automaten-Operating sind an Dienstleister vergeben.

LVM

Ruhe vor dem Sturm in der LVM-Kantine in Münster, @ LVM Versicherung / Ralf Emmerich

Wie viele Betriebskantinen/Mitarbeiterrestaurants hat Ihr Unternehmen?



Die LVM betreibt zwei Betriebsrestaurants.

Wie viele Mitarbeiter essen dort täglich im Durchschnitt?



In den Betriebsrestaurants der LVM essen täglich insgesamt circa 1.200 Mitarbeiter.

Hallo, Herr Kaiser! Das ist schon ein paar Tage her. Mit unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Versicherungen“ bleiben Sie auf dem neuesten Stand! Zweimal die Woche versorgen wir Sie mit News, Personalien und Trends aus der Assekuranz. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Versicherungen (2 x wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Wie viele Hauptgerichte werden angeboten und welches kulinarische Konzept wird dabei verfolgt?



In beiden Betriebsrestaurants bietet die LVM täglich drei Hautgerichte an, die jeweils mit passenden Beilagen kombinierbar sind. Zusätzlich stehen den Mitarbeitern eine Speisenauswahl vom Vortag, Suppen und Eintöpfe sowie ein Salat- und ein Dessertbuffet zu Verfügung. Der Speiseplan ist vom saisonalen Angebot lokaler und oftmals kleiner Betriebe geprägt und zielt auf eine ausgewogene und gesunde Ernährung ab.

Wie groß ist der Anteil von verkauften vegetarischen und veganen Gerichten?



Der Anteil von verkauften veganen oder vegetarischen Hauptgerichten liegt bei circa 30 Prozent. Die Mitarbeiter haben immer die Möglichkeit, sich Gerichte individuell fleischlos zusammenzustellen.

Welche Speisen/Snacks werden darüber hinaus angeboten?



Neben dem Mittagsangebot betreiben die Wirtschaftsbetriebe der LVM eine eigene Barista-Bar, die Kreationen aus Fairtrade-Kaffee anbietet. Außerdem stehen den Mitarbeitern im betriebseigenen Shop Frühstücksangebote, Overnight Oats, Vitaminshots und hausgemachte Weckgerichte zu Verfügung.

Wie ist die Preisspanne der Hauptgerichte? Wird das Essen für die Mitarbeiter vom Arbeitgeber subventioniert?



Ein Komplettgericht kostet zwischen 2,65 Euro und 6,50 Euro. In der Mischkalkulation orientiert sich die LVM an dem aktuellen gesetzlichen Sachbezugswert für ein Mittagessen.

Was kostet das klassischste aller Gerichte bei Ihnen: Currywurst mit Pommes?



Eine Portion Currywurst mit Pommes kostet bei der LVM 3,50 Euro.

In welchem Umfang arbeitet ihr Unternehmen mit regionalen und saisonalen Zutaten?



Die LVM arbeitet mit einem Punktesystem, über das sie besonders nachhaltig handelnde Zulieferer identifiziert. Das fördert verstärkt den Einbezug regionaler Anbieter. Ein ausgewogener und abwechslungsreicher Speiseplan, wie ihn die LVM anbietet, setzt saisonale Zutaten voraus.

Was ist das beliebteste/meistverkaufte Gericht?



Im Jahresranking führen kreative Bowls, die wir überwiegend an unserer „Grünen Theke“ anbieten, die Statistik an. Beliebt ist beispielsweise die „Bunte Bowl“ mit Lupinenbratlingen, pinkem Hummus, Edamame, Ananas und einem Kurkuma-Honig-Dressing. Optional wird die Bowl mit hausgeräuchertem Lachs angeboten. Daneben gibt es Klassiker wie Currywurst mit Pommes, Spaghetti Bolognese (auch vegan mit Linsen), Schnitzel und die LVM-typische „Indonesische Weißkohlpfanne“.

Haben Sie Kapazitäten abgebaut, weil während und im Nachgang der Corona-Pandemie mehr Mitarbeiter remote arbeiten?



Durch den Ausbau vom flexiblen Arbeiten essen weniger Menschen mittags in den Betriebsrestaurants der LVM. Die Wirtschaftsbetriebe der LVM haben sich mit dieser Entwicklung auseinandergesetzt. Seither bieten sie deklarationsfreie Weckgerichte für den Außer-Haus-Bedarf und haben das Dessert- und Salatbuffet um zusätzliche zuckerfreie und vegane Produkte erweitert. Darüber hinaus verwenden die Wirtschaftsbetriebe hauseigene Fonds und weniger Convenience-Produkte. Derartige Qualitätsmerkmale sollen unter anderem die Attraktivität der Arbeit am Campus erhöhen.

Beschäftigen Sie in diesem Bereich eigene Mitarbeiter oder arbeiten Sie mit Dienstleistern zusammen?



Die Wirtschaftsbetriebe sind der LVM Versicherung voll zugehörig. Die Spülküchen werden seit über 20 Jahren von einem Inklusionsbetrieb betreut. Menschen mit Behinderung arbeiten Hand in Hand mit dem Küchenpersonal und sind fester Bestandteil des Teams.

Provinzial

Wohl außerhalb der Betriebszeiten: Ein Blick auf die Essensausgabe der Provinzial in Münster, @ Provinzial

Wie viele Betriebskantinen/Mitarbeiterrestaurants hat Ihr Unternehmen?



Der Provinzial-Konzern hat jeweils ein Betriebsrestaurant an den Standorten in Münster, Düsseldorf, Kiel, Hamburg, Detmold sowie das hauseigene Bildungszentrum/Hotel „Akademie Marienberg“.

Wie viele Mitarbeiter essen dort täglich im Durchschnitt?



Konzernweit gibt die Provinzial täglich durchschnittlich circa 2.000 Mittagsmenüs aus.

Wie viele Hauptgerichte werden angeboten und welches kulinarische Konzept wird dabei verfolgt?



In allen Betriebsrestaurants werden in der Regel täglich zwischen drei und vier Mittagsmenüs angeboten. Dabei legt die Provinzial großen Wert auf abwechslungsreiche, gesunde und nachhaltige Menüangebote. Dafür werden täglich vor allem frische Zutaten verarbeitet.

Wie groß ist der Anteil von verkauften vegetarischen und veganen Gerichten?



Grundsätzlich bieten wir konzernweit immer mindestens ein vegetarisches oder veganes Gericht am Tag an. Der Anteil der verkauften vegetarischen und veganen Gerichten ist an den verschiedenen Standorten sehr unterschiedlich und liegt zwischen 40 Prozent (Standort Münster) und circa 10 Prozent (in Detmold).

Welche Speisen/Snacks werden darüber hinaus angeboten?



Zusätzlich zu den Mittagsmenüs bietet die Provinzial an allen Direktionsstandorten in der jeweiligen Cafeteria verschiedene Snacks wie Eis, Obst, hausgebackenen Kuchen, Smoothies und variierende Tagesgerichte, wie beispielsweise Bowls an. Zur Frühstückszeit gibt es zudem eine vielfältige Auswahl an belegten Brötchen, Müsli, Rührei und Schnittchen – teils auch in veganen Varianten.

Wie ist die Preisspanne der Hauptgerichte? Wird das Essen für die Mitarbeiter vom Arbeitgeber subventioniert?



Seit dem 1. Juli 2023 erhalten alle Mitarbeiter im Innendienst an den Standorten Münster, Düsseldorf, Kiel, Hamburg, Detmold sowie in der „Akademie Marienberg“ das Mittagessen kostenlos.

Was kostet das Klassischste aller Gerichte bei Ihnen: Currywurst mit Pommes?



Ist kostenlos.



In welchem Umfang arbeitet ihr Unternehmen mit regionalen und saisonalen Zutaten?



Die Provinzial arbeitet – sofern möglich – mit lokalen Lieferanten zusammen und passt die Speisepläne saisonal an. Dabei ist es dem Konzern wichtig einen möglichst hohen Anteil an Bio- und frischen Produkten für die Zubereitung der Mittagsmenüs zu verarbeiten.

Was ist das beliebteste/meistverkaufte Gericht?



Das ist je nach Region sehr unterschiedlich. Grundsätzlich sind an den meisten Standorten Pommes-Gerichte mit Schnitzel und Currywurst sehr beliebt. Aber auch Pasta-Gerichte sowie unterschiedliche Bowls sind sehr populär bei den Mitarbeitern.

Haben Sie Kapazitäten abgebaut, weil während und im Nachgang der Corona-Pandemie mehr Mitarbeiter remote arbeiten?



Nein, ganz im Gegenteil. Die Provinzial hat mit den vorhandenen Kapazitäten das Service-Level sogar erweitert. So werden an den einzelnen Standorten beispielsweise hausgemachte Gerichte in Weck-Gläser zum Verkauf angeboten. Diese können die Mitarbeiter dann auch im Homeoffice schnell und einfach zubereiten.

Beschäftigen Sie in diesem Bereich eigene Mitarbeiter oder arbeiten Sie mit Dienstleistern zusammen?



An den Standorten Münster, Kiel, Hamburg und in der „Akademie Marienberg“ beschäftigen wir eigene Mitarbeiter. In Düsseldorf und Detmold arbeiten wir mit externen Dienstleistern zusammen.

R+V

Hell und grün präsentiert sich das „La Cantina“, die größte R+V-Betriebskantine in der Hauptverwaltung in Wiesbaden, @ Oliver Rüther

Wie viele Betriebskantinen/Mitarbeiterrestaurants hat Ihr Unternehmen?



Wir betreiben in der Hauptverwaltung in Wiesbaden zwei Restaurants mit unseren Mitarbeitern der R+V Dienstleitungs-GmbH. Dies beinhaltet etwa 60 Proizent des Gesamtvolumens der R+V-Gastronomie. Wir haben darüber hinaus einen Foodtrailer im Einsatz, der mit saisonalen Kreationen bei gutem Wetter das Angebot für die Gäste erweitert. Schwerpunkt unserer täglichen Arbeit sind die Mittagsverpflegung, der Betrieb der Cafébars, Kioskverkauf, Konferenzen, Gäste- und Vorstandsbewirtung wie auch Sonderveranstaltungen. Die sechs weitere Restaurants im Bundesgebiet betreibt Eurest für uns mit eigenen Mitarbeitern. Die R+V-Gastronomie sowie weitere Fachbereiche erstellen die gastronomischen Konzepte, die Budgets, sichern den Baubetrieb und die Einrichtungen und betreuen für den Caterer die IT-Systeme.

Wie viele Mitarbeiter essen dort täglich im Durchschnitt?



In Wiesbaden essen im Schnitt täglich circa 950 Gäste. In der Spitze sind es bis zu 1.400 Gäste.

Wie viele Hauptgerichte werden angeboten und welches kulinarische Konzept wird dabei verfolgt?



Täglich werden drei feste Hauptgerichte angeboten, die durch einen Tagestipp und/oder ein Grillangebot ergänzt werden. An den Spitzentagen werden die Hauptgerichte auf vier bis fünf aufgestockt. Wir bieten eine authentische, frische Küche ohne künstliche Geschmacksverstärker sowie mit einem sehr geringen Einsatz an Convenience-Produkten. Schwerpunkte liegen sowohl auf traditionellen Speisen als auch auf gesunden vegetarischen/veganen Gerichten und leichter Küche.

Wie groß ist der Anteil von verkauften vegetarischen und veganen Gerichten?



Circa 30 bis 50 Prozent, je nach Angebotsstruktur.

Welche Speisen/Snacks werden darüber hinaus angeboten?



In „La Cantina“ wird neben dem täglichen Mittagsangebot noch ein kleiner Impulsverkauf in Form von Riegeln, Eis und frischem regionalem Obst angeboten. Ein To-Go-Angebot an Brötchen und Snacks zum Frühstück befindet sich im Shop. Zudem betreiben wir Barista-Bars in denen wir neben Kaffeespezialitäten auch Bagels, Waffeln, Crepes, Sandwiches, Eis und klassische Brote den ganzen Tag anbieten.

Wie ist die Preisspanne der Hauptgerichte? Wird das Essen für die Mitarbeiter vom Arbeitgeber subventioniert?



Wir starten bei der Mittagsverpflegung beim Abgabepreis mit dem aktuellen Sachbezugswert von 4,15 Euro. Der Durchschnittspreis pro Essensteilnehmer liegt in „La Cantina“ bei derzeit 5,13 Euro.

Was kostet das Klassischste aller Gerichte bei Ihnen: Currywurst mit Pommes?

4,80 Euro.

In welchem Umfang arbeitet ihr Unternehmen mit regionalen und saisonalen Zutaten?



Regionalität und Saisonalität ist eine Kernanforderung in der Speisen- und Angebotsplanung. Gerade im Hinblick auf die CO 2 -Bilanz und die Lieferkosten macht dies Sinn. Ebenfalls spielt Bio eine immer

größer werdende Rolle.

Was ist das beliebteste/meistverkaufte Gericht?



Traditionell: Currywurst, Schnitzel Pommes, Pasta Bolognese, Ceasar Salat, Pizza.

Frisch Vital: Linsen-Dal-Curry, Frankfurter Eier mit grüner Sauce, Salatbar, Gemüsebar.

Haben Sie Kapazitäten abgebaut, weil während und im Nachgang der Corona-Pandemie mehr Mitarbeiter remote arbeiten?



Nein. Wir haben alles daran gesetzt arbeitsplatzerhaltend zu arbeiten und sind sehr stolz und glücklich, dass wir keine Arbeitsplätze abgebaut haben. Unser Personalbestand entspricht der Anzahl vor der Pandemie. Die Gastronomie ist für die R+V ein wesentlicher Bestandteil in der über 100-jährigen Firmenkultur und wird sehr von den Mitarbeitern und Gästen geschätzt.

Beschäftigen Sie in diesem Bereich eigene Mitarbeiter oder arbeiten Sie mit Dienstleistern zusammen?



Wir beschäftigen die R+V-Gastronomie-Mitarbeiter im eigenen Konzern. Wir stehen hier zu unserer Verantwortung als fairer und verantwortungsvoller Arbeitgeber. Für Beschäftigungsspitzen arbeiten wir darüber hinaus mit unterschiedlichen Dienstleistern zusammen.

Signal Iduna

Bei der Signal Iduna haben die Mitarbeiter wohl allein schon beim Salatbuffet eine Riesenauswahl, @ SIGNAL IDUNA

Wie viele Betriebskantinen/Mitarbeiterrestaurants hat Ihr Unternehmen?



Für die Signal Iduna in Dortmund bewirtschaftet der Partner L&D zwei Restaurants, wobei in einem nur Frühstück angeboten wird.

Wie viele Mitarbeiter essen dort täglich im Durchschnitt?



Am Standort in Dortmund durchschnittlich 350 Gäste täglich.

Wie viele Hauptgerichte werden angeboten und welches kulinarische Konzept wird dabei verfolgt?



Es werden täglich drei verschiedene Gerichte angeboten. Im Tagesgericht und Aktionsgericht erwarten den Gast internationale Köstlichkeiten wie auch regionale Klassiker und traditionelle Hausmannskost im Wechsel. Beim Aktionsgericht bieten wir darüber hinaus regelmäßig Speisen aus unserer Front-Cooking-Station an, welche vor den Augen der Gäste zubereitet werden. Im Rahmen einer dritten Gerichtlinie offerieren wir ausschließlich vegetarische oder vegane Speisen. In der Salatbar findet man eine große Auswahl an Rohkost- und angemachten Salaten, ergänzt durch selbst hergestellt Antipasti. Zudem gibt es immer wieder Aktionswochen und eine Spätverpflegung, bei der montags bis donnerstags wechselnde Aktionen angeboten werden. Die Palette reicht von Eiskreationen, Cupcakes, Macarons, hausgemachten Kuchen & Brownies, Crêpes, Eierkuchen bis hin zu Pancakes oder Waffeln.

Wie groß ist der Anteil von verkauften vegetarischen und veganen Gerichten?



Der Anteil an vegetarischen oder veganen Gerichten liegt inklusive Salat bei circa 30 Prozent.

Welche Speisen/Snacks werden darüber hinaus angeboten?



Es gibt Bröchten, auch belegt, Wraps und Vollkornbagels mit hausgemachten pflanzlichen Aufstrichen, regionales und saisonales geschnittenes oder Stück-Obst aus der Region und Müslis im Glas zum Mitnehmen.

Wie ist die Preisspanne der Hauptgerichte? Wird das Essen für die Mitarbeiter vom Arbeitgeber subventioniert?



Es werden Gerichte ab drei Euro angeboten. Die Betriebsgastronomie wird von der Signal Iduna subventioniert.

Was kostet das klassischste aller Gerichte bei Ihnen: Currywurst mit Pommes?



Die Currywurst kostet vier Euro.

In welchem Umfang arbeitet ihr Unternehmen mit regionalen und saisonalen Zutaten?

Speziell für die Signal Iduna wurde ein „Nachhaltig Regional“-Button entwickelt, welcher entsprechende Gerichte im Speiseplan kennzeichnet. Dieser Button zeichnet diejenigen Gerichte aus, bei denen ein besonderer Fokus auf dem Einsatz saisonaler und regionaler Produkte liegt. Dank regionaler Partner können viele Produkte aus dem direkten Umland Dortmunds bezogen werden.

Was ist das beliebteste/meistverkaufte Gericht?



Das Lieblingsgericht ist unser Dortmunder Krüstchen: Schweine- oder vegetarisches Schnitzel mit einer Spargel-Champignon-Hollandaise, umlegt mit Salat und Toast dazu.

Haben Sie Kapazitäten abgebaut, weil während und im Nachgang der Corona-Pandemie mehr Mitarbeiter remote arbeiten?



Während der Corona-Pandemie mussten Kapazitäten abgebaut werden, weil sich die Gästezahlen massiv verringert haben.

Beschäftigen Sie in diesem Bereich eigene Mitarbeiter oder arbeiten Sie mit Dienstleistern zusammen?



Im Betrieb der Signal Iduna werden nur externe Mitarbeiter beschäftigt.

SV Sparkassenversicherung

Ein Teil des Gasto-Teams mit Abteilungsleiter Michael Dotzauer (l.) kurz vor Beginn des Mittagsgeschäfts in Stuttgart, @ SV SparkassenVersicherung

Wie viele Betriebskantinen/Mitarbeiterrestaurants hat Ihr Unternehmen?



Die SV Sparkassenversicherung hat vier Mitarbeiterrestaurants in Stuttgart, Mannheim, Wiesbaden und Kassel.

Wie viele Mitarbeiter essen dort täglich im Durchschnitt?



Die Frequenz der Gäste in unseren Mitarbeiterrestaurants im Wochendurchschnitt: Stuttgart 2.800 Gäste, Mannheim 1.400 Gäste, Wiesbaden 850 Gäste, Kassel 520 Gäste.

Wie viele Hauptgerichte werden angeboten und welches kulinarische Konzept wird dabei verfolgt?



Unser gastronomisches Konzept nennen wir „Fokus Gast“. Dieses ist von unserer SV-Firmenstrategie abgeleitet. Zwei bis drei Hauptgerichte sind unser Standard. Darüber hinaus bieten wir zusätzlich Aktionsgerichte an. Zudem gibt es eine große Auswahl an Beilagen, Salaten und Bowls. Wir kochen mit überwiegend regionalen Produkten, bevorzugen saisonale Gerichte und achten auf einen hohen Eigenfertigungsanteil. Convenience-Produkte werden weitestgehend vermieden. Den Anteil an vegetarischen und veganen Gerichten haben wir in den vergangenen Jahren an allen Standorten kontinuierlich gesteigert. Unsere Gastronomieteams probieren immer wieder neue Rezepturen aus und gehen auf Wünsche und Vorschläge der Gäste ein. Mit unserer „No Waste“-Strategie wurden alle Gastronomiemitarbeiter sensibilisiert, Speisereste und Abfälle auf ein Minimum zu reduzieren. Aus Knochen, Gemüseschalen und Kräuterresten kochen sie zum Beispiel Soßen. Gerichte vom Vortag werden am nächsten Tag zum günstigeren Preis angeboten.

Wie groß ist der Anteil von verkauften vegetarischen und veganen Gerichten?



30 bis 40 Prozent.

Welche Speisen/Snacks werden darüber hinaus angeboten?



Am Vormittag gibt es einen Frühstücksverkauf, Automaten mit Kaffeegetränken, Snacks, Eis und kalten Getränken stehen den ganzen Tag bereit. Unsere Gastronomiebereiche richten Grillevents und Sonderessen für große und kleine Veranstaltungen aus, in der Stuttgarter Konzernzentrale bieten wir Gästen des Hauses Fine Dining.

Wie ist die Preisspanne der Hauptgerichte?



2,30 bis 5,50 Euro.

Wird das Essen für die Mitarbeiter vom Arbeitgeber subventioniert?



Ja.

Was kostet das klassischste aller Gerichte bei Ihnen: Currywurst mit Pommes?



Currywurst mit Pommes: 3,20 Euro.

In welchem Umfang arbeitet ihr Unternehmen mit regionalen und saisonalen Zutaten?



Wann immer es geht, werden regionale Produkte eingesetzt und nach dem Saisonkalender gearbeitet. Beispiele: Wintergemüse, Spargel, Obst und Früchte (Dessert).

Was ist das beliebteste/meistverkaufte Gericht?



Schnitzel mit Pommes, Linsen mit Saitenwürstchen, Currywurst mit Pommes.

Haben Sie Kapazitäten abgebaut, weil während und im Nachgang der Corona-Pandemie mehr Mitarbeiter remote arbeiten?



Wir haben keine Mitarbeiterkapazitäten abgebaut, sondern den Eigenfertigungsanteil ausgebaut. Seit der Corona-Pandemie bieten wir zusätzlich für unsere Mitarbeiter Homelunch als eigene Food-Linie zum Mitnehmen an. Das wird sehr gut angenommen.

Beschäftigen Sie in diesem Bereich eigene Mitarbeiter oder arbeiten Sie mit Dienstleistern zusammen?



Unsere Kollegen der Betriebsgastronomie sind Mitarbeiter der SV. Bei personellen Engpässen arbeiten wir auch mit Dienstleistern zusammen, hauptsächlich im Arbeitsbereich der Küche und des Services, sowie bei Veranstaltungen.

Talanx

Leckeres Essen wartet auf Mitarbeiter: Ein Blick in die Hannoveraner Kantine der Talanx, @ Talanx

Wie viele Betriebskantinen/Mitarbeiterrestaurants hat Ihr Unternehmen?



In Deutschland haben wir drei Mitarbeiterrestaurants in den Zentralen, die wir selbst bewirtschaften.

In den anderen deutschen Niederlassungen haben wir insgesamt neun Mitarbeiterrestaurants, die durch Caterer betrieben werden.

Wie viele Mitarbeiter essen dort täglich im Durchschnitt?



Insgesamt essen täglich durchschnittlich 1.970 Mitarbeiter in unseren Betriebsrestaurants. Das sind 60 Prozent der anwesenden Mitarbeiter, an den selbst bewirtschafteten Standorten sogar 75 Prozent.

Wie viele Hauptgerichte werden angeboten und welches kulinarische Konzept wird dabei verfolgt?



Wir bieten täglich fünf Hauptgänge an. Dabei setzen wir auf Regionalität, Bioküche, Nachhaltigkeit, Vielfalt sowie ein ausgewogenes und abwechslungsreiches Angebot.

Wie groß ist der Anteil von verkauften vegetarischen und veganen Gerichten?



Vegetarische und vegane Gerichte haben jeweils einen Anteil von etwa 17 bis 20 Prozent.

Welche Speisen/Snacks werden darüber hinaus angeboten?



In Hannover backt unsere Hausbäckerei täglich frischen Kuchen. Regelmäßig bereitet sie auch Mandelhörnchen, Muffins und Hildataler zu. In Köln werden täglich saisonale Gebäckteile aus einer Biobäckerei angeboten. Darüber hinaus bieten Köln und Hannover eine Kaffeebar mit exklusiven Kaffeespezialitäten aus Barista-Maschinen an.

Wie ist die Preisspanne der Hauptgerichte? Wird das Essen für die Mitarbeiter vom Arbeitgeber subventioniert?



Der Arbeitgeber subventioniert das Essen, sodass der Preis für ein Hauptgericht zwischen 3,80 und 7,80 Euro liegt.

Was kostet das klassischste aller Gerichte bei Ihnen: Currywurst mit Pommes?



Currywurst und Pommes kosten bei uns vier Euro. Die Currywurst bieten wir zusätzlich auch vegan an.

In welchem Umfang arbeitet ihr Unternehmen mit regionalen und saisonalen Zutaten?



60 bis 70 Prozent unserer Zutaten sind regional und saisonal.

Was ist das beliebteste/meistverkaufte Gericht?



Die beliebtesten Gerichte sind Currywurst, Lasagne, Risotto und Burger – jeweils auch als vegetarische/vegane Variante.

Haben Sie Kapazitäten abgebaut, weil während und im Nachgang der Corona-Pandemie mehr Mitarbeiter remote arbeiten?



Nein, wir haben Kapazitäten aufgebaut, um eine bessere Qualitätssicherung durch unsere eigenen Mitarbeiter garantieren zu können.

Beschäftigen Sie in diesem Bereich eigene Mitarbeiter oder arbeiten Sie mit Dienstleistern zusammen?



Unser Cateringteam besteht zu etwa 70 Prozent aus eigenen Mitarbeitern und zu etwa 30 Prozent aus Dienstleistern.

Wüstenrot & Württembergische

Sehr modern kommen die Räumlichkeiten am W&W-Campus in Kornwestheim daher, @W&W-Gruppe

Wie viele Betriebskantinen/Mitarbeiterrestaurants hat ihre Unternehmen?



An unserem neuen gemeinsamen Standort, dem W&W-Campus in Kornwestheim, den wir 2023 bezogen haben, gibt es ein Restaurant, eine Cafébar und ein Bistro. Darüber hinaus gibt es an den dezentralen Standorten unterschiedliche Angebote zur Mitarbeiterverpflegung, an unserem Standort in Karlsruhe etwa auch ein Restaurant.

Wie viele Mitarbeiter essen dort täglich im Durchschnitt?



Im Campus essen insgesamt täglich etwa 2.500 Mitarbeiter.

Wie viele Hauptgerichte werden angeboten und welches kulinarische Konzept wird dabei verfolgt?



Das Restaurant im W&W-Campus ist ähnlich eines Marktplatzes konzipiert, das unterschiedliche Countern beinhaltet: Klassisch, Grill, Wok, Pizza, Pasta, Veggie-Buffet, Salat-Buffet und Suppenstation. Wir bieten so mindestens sechs verschiedene Hauptgerichte pro Tag.

Wie groß ist der Anteil von verkauften vegetarischen und veganen Gerichten?



Dieser liegt inklusive Salat- sowie Veggie-Buffet bei knapp einem Drittel.

Welche Speisen/Snacks werden darüber hinaus angeboten?



In der Cafébar und im Bistro gibt es belegte Brötchen, Butterbrezeln, süße Teile, Müsli, Wraps, Bowls und mehr.

Wie ist die Preisspanne der Hauptgerichte? Wird das Essen für die Mitarbeiter vom Arbeitgeber subventioniert?



Die Preisspanne reicht von 2,50 bis 12 Euro. Das Essen wird vom Arbeitgeber subventioniert.

Was kostest das klassischste aller Gerichte bei Ihnen: Currywurst mit Pommes?



3,75 Euro.

In welchem Umfang arbeitet ihr Unternehmen mit regionalen und saisonalen Zutaten?



Als „Green Canteen“ zertifizierte Betriebsgastronomie ist uns der Bezug von regionaler und saisonaler Ware sehr wichtig.

Was ist das beliebteste/meistverkaufte Gericht?



Linsen mit Saiten und Spätzle.

Haben Sie Kapazitäten abgebaut, weil während und im Nachgang der Corona-Pandemie mehr Mitarbeiter remote arbeiten?



Nein, haben wir nicht.

Beschäftigen Sie in diesem Bereich eigene Mitarbeiter oder arbeiten Sie mit Dienstleistern zusammen?



Wir arbeiten im Eigenbetrieb, nur die Betreibung der Spülküche ist outgesourct.

Zurich

Hier glänzt es besonders, das Betriebsrestaurant der Zurich in Köln. @ Zurich Gruppe Deutschland

Wie viele Betriebskantinen/Mitarbeiterrestaurants hat Ihr Unternehmen?



An unseren Direktionsstandorten Köln und Frankfurt erfolgt die Mittagsverpflegung jeweils im Betriebsrestaurant. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, sich in einem Bistro den ganzen Tag zu versorgen. In Köln gibt es zudem ein Frühstück. Ein weiteres kleines Betriebsrestaurant befindet sich im Kundenservice in Frankfurt mit einem Mittagsangebot.

Wie viele Mitarbeiter essen dort täglich im Durchschnitt?



In Köln werden circa 750 Mittagessen, in Frankfurt circa 200 und beim Kundenservice circa 65 Mittagessen pro Tag ausgegeben.

Wie viele Hauptgerichte werden angeboten und welches kulinarische Konzept wird dabei verfolgt?



Täglich gibt es zwischen drei und vier Hauptgerichte in den Betriebsrestaurants. Zudem gibt es eine große Salatbar, auch mit frisch angemachten Salatvariationen. Eine Tagessuppe und Dessertauswahl ergänzen das Angebot. Bei den Speisen ist uns ein klimafreundliches Angebot wichtig. Hinsichtlich der Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen haben wir unser Speiseangebot mit vegetarischen und veganen Gerichten gezielt ausgeweitet. Zudem setzen wir verstärkt auf regionale Lebensmittel aus ökologischem Anbau. Regelmäßig ergänzen bestimmte Themenwochen das Angebot, zum Beispiel unsere „Planet Hero Week“.

Wie groß ist der Anteil von verkauften vegetarischen und veganen Gerichten?



Der Anteil liegt bei circa 25 Prozent an vegetarisch oder veganen Gerichten zuzüglich der Salatoptionen.

Welche Speisen/Snacks werden darüber hinaus angeboten?



In den Kaffee Lounges wird Barista-Kaffee angeboten, zudem selbst gebackene Kuchen und Patisserie, Obst, belegte Brötchen, selbstgemachte Power Balls aus veganen Zutaten. Dieses Angebot ist von 7.30 Uhr bis mindestens 15 Uhr verfügbar. Bis 20 Uhr gibt es am Kölner Standort zusätzlich noch ein Kiosk mit gekühlten Getränken, Joghurts und einem Sortiment aus Müsliriegeln und Süßigkeiten.

Wie ist die Preisspanne der Hauptgerichte? Wird das Essen für die Mitarbeiter vom Arbeitgeber subventioniert?



Das Speisenangebot ist durch den Arbeitgeber subventioniert. Die Preisspanne für ein Hauptgericht bestehend aus Hauptkomponente, Beilage und Gemüse beginnt für Mitarbeiter bei circa vier Euro, Hauptgerichte, wie zum Beispiel Entenkeule oder Spargel können bis zu zwölf Euro kosten.

Was kostet das klassischste aller Gerichte bei Ihnen: Currywurst mit Pommes?



4,50 Euro.

In welchem Umfang arbeitet ihr Unternehmen mit regionalen und saisonalen Zutaten?



Ein Großteil der verwendeten Zutaten sind regionale Lebensmittel aus ökologischem Anbau.

Was ist das beliebteste/meistverkaufte Gericht?



Absolute Highlights sind die Salatbar, Currywurst und hausgemachte Schnitzel mit Pommes.

Haben Sie Kapazitäten abgebaut, weil während und im Nachgang der Corona-Pandemie mehr Mitarbeiter remote arbeiten?



Wir haben während der Corona-Pandemie dazu entschieden, die Mitarbeiter des Dienstleisters nicht in Kurzarbeit zu schicken.

Beschäftigen Sie in diesem Bereich eigene Mitarbeiter oder arbeiten Sie mit Dienstleistern zusammen?



Unsere Betriebsrestaurants werden durch einen externen Dienstleister betrieben.