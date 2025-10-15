Die Anlage-Experten von Carmignac nennen Gründe, warum Anleger in den nächsten drei Jahren in den Carmignac Patrimoine investieren sollten.

Der Schock von 2022 war mehr als nur eine schmerzhafte Marktepisode – er markierte den Zusammenbruch der traditionellen 60/40-Aktien-Renten-Allokation. Das stabile Gleichgewicht der „Großen Ausgeglichenheit“ wich einer Welt mit erhöhter Inflationsvolatilität, schärferen politischen Schwankungen und geringeren Vorteilen der Diversifikation.

Diese Verschiebung bestätigte sich erneut im Jahr 2025, als sich die Korrelation zwischen Aktien und Renten sehr überraschend und volatil entwickelte. Während des Schocks am „Liberation Day” kam Renten zunächst die Rolle als Puffer gegen den Aktienrückgang zu, bevor dann beide Anlageklassen begannen, sich parallel zu bewegen und gemeinsam zu steigen und zu fallen.

In diesem Umfeld ist Agilität entscheidend. Eine Asset-Allokation, die die Modified Duration schnell reduzieren kann, wenn sie nicht mehr als vorteilhaft angesehen wird, ist ein echter Gamechanger. Mit einer Durationsspanne von -4 bis +10 kann der Carmignac Patrimoine flexibel auf Zinsänderungen reagieren – und so Chancen in einem sich stetig wandelnden Marktumfeld nutzen. Die größte Sorge der Carmignac-Fondsmanager bleibt derzeit das Risiko eines erneuten Inflationsanstiegs, was die vorsichtige Haltung gegenüber den Zinsmärkten begründet.

Doch Flexibilität bei Renten allein reicht nicht aus. Carmignac Patrimoine nutzt auch sein gesamtes Instrumentarium für Aktien und Währungen in einer Zeit, in der selbst der US-Dollar nicht mehr als sicherer Hafen gelten kann. Dieser globale und agile Ansatz ist nach Ansicht des Asset Managers der Schlüssel, um sich im aktuellen Umfeld souverän zu behaupten.

Grafik 1: Carmignac Patrimoine: Management der Modified Duration im Jahr 2025

Quelle: Carmignac , 12.09.2025

Managementteam und Investitionsprozess sind auf das aktuelle Anlageumfeld ausgerichtet

Eliezer Ben Zimra

Angesichts der strukturellen Veränderungen im Anlageumfeld hat Carmignac 2023 das Fondsmanagement-Team des Carmignac Patrimoine umgestaltet und neue Kompetenz hinzugewonnen, um den Wettbewerbsvorteil zu stärken.

Renten und Währungen: Nach Jahrzehnten verzerrter Renditen, die durch die Zentralbanken-Politik gedrückt wurden, hat das strukturell volatilere Zinsumfeld Carmignac dazu veranlasst, die Rentenallokation Eliezer Ben Zimra und Guillaume Rigeade anzuvertrauen – zwei erfahrenen und flexiblen Renten-Managern, deren Ansatz darauf basiert, Chancen bei Spread, Zinsen und Kurvenvolatilität zu nutzen. Sie setzen auch inflationsindexierte Strategien ein.

Guillaume Rigeade

Aktien: Dieses neue Paradigma erfordert eine stärkere Fokussierung auf Sektorrotation und fundamentale Bewertungen. In diesem Zusammenhang sticht die Anlagephilosophie von Kristofer Barrett hervor, der seit April 2024 als Co-Fondsmanager des Carmignac Patrimoine tätig ist: Frei von starren Beschränkungen hinsichtlich Sektor, Region, Marktkapitalisierung oder Stil konzentriert er sich auf Unternehmen mit langfristigem Wachstumspotenzial – stets geleitet von Rentabilität und Bewertungsdisziplin.

Kristofer Barrett

Seit seiner Ernennung zum Fondsmanager hat er die durchschnittliche Fundamental-Bewertung des Portfolios gesenkt und gleichzeitig ein hohes Rentabilitätsniveau beibehalten.

Makro-Overlay: Angesichts der zunehmenden Volatilität der Korrelationen zwischen Aktien und Renten war der Bedarf an einer echten Diversifizierung der Anlageklassen noch nie so groß wie heute. Zu diesem Zweck hat Carmignac die Kompetenz mit Jacques Hirsch verstärkt.

Jacques Hirsch

Der Co-Manager des Carmignac Portfolio Patrimoine hat die breite Flexibilität des Fonds um ein taktisches Aktienmanagement ergänzt. Während sich das Mandat lange Zeit auf Delta-One-Produkte konzentrierte, bringt Hirsch neue Perspektiven ein – er nutzt Optionen, um die Kursbewegungen im Portfolio asymmetrisch zu steuern und potenzielle Gewinne bei begrenztem Risiko zu erhöhen, fügt Diversifikatoren wie Goldminenunternehmen und Volatilität hinzu und sorgt für einen kosteneffizienten Schutz des Portfolios.

Das aktuelle Managementteam: Eine konsistente Erfolgsbilanz

Seit das neue Team vor zwei Jahren die Leitung des Fonds übernommen hat, hat Carmignac Patrimoine im Vergleich zu seinem Referenzindikator starke und konsistente Ergebnisse erzielt.

1 Neues Managementteam seit dem 29.09.2023. 2Referenzindikator: 40 % MSCI AC World NR Index + 40 % ICE BofA Global Government Index + 20 % €STR Capitalized Index. Vierteljährliche Neugewichtung. Die Performance in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung . Wertentwicklung des Carmignac Patrimoine für die Anteilsklasse A EUR. Die Rendite kann aufgrund von Währung für Anteile, die nicht W ährung gesichert sind, steigen oder fallen. Quelle: Carmignac, 30.09.2025.

Die Outperformance seit Jahresbeginn 2025 gegenüber dem Referenzindikator und dem MSCI AC World ist auf mehrere sich ergänzende Faktoren zurückzuführen:

Selektives, bewertungs-orientiertes Engagement im Technologiesektor

Flexible inflationsindexierte Rentenstrategien

Goldminenunternehmen als defensiver Anker

Taktische Aktien-Absicherung

Euro-Einschätzung

Grafik 2: Aufschlüsselung der Performance-Treiber im Jahr 2025 (Bruttoperformance)

1Referenzindikator: 40 % MSCI AC World NR Index + 40 % ICE BofA Global Government Index + 20 % €STR Capitalized Index. Vierteljährliche Neugewichtung. Die Performance in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung . Die Rendite kann aufgrund von Währungsschwankungen für Anteile, die nicht währungsgesichert sind, steigen oder fallen. Quelle: Carmignac, 30.09.2025.

Die Bandbreite der Performancebeiträge verdeutlicht die Stärke und Ausgewogenheit des Anlageprozesses, der sich nicht auf eine einzelne Anlageklasse stützt, sondern auf die Kombination aller Anlagesegmente während verschiedener Marktzyklen.

Warum gerade jetzt?

Den Carmignac-Analysen zufolge bleiben Aktien der wichtigste Treiber für die Performance auf kurze, mittlere und lange Sicht. Über das nach wie vor günstige Umfeld für Aktien hinaus – geprägt von der erneuten Beschleunigung des US-Wachstums, anhaltenden fiskalischen Impulsen und der Unterstützung durch die Zentralbanken – bevorzugt Carmignac bei der Aktienauswahl KI-bezogene Unternehmen mit attraktiven Bewertungen, Industrieunternehmen, die auf strukturelle Themen wie Elektrifizierung und Luftfahrt setzen, sowie Finanzunternehmen, die von robusten Fundamentaldaten profitieren.

Angesichts der aktuellen Bewertungen und der begrenzten Schutzfunktion von Renten behält der Vermögensverwalter sein Engagement in Goldminenunternehmen, Absicherungsstrategien gegen eine Credit Spreads-Ausweitung sowie Yen-Positionen bei. Darüber hinaus werden optional Absicherungen auf Aktienindizes eingesetzt, um potenzielle Abwärtsrisiken zu steuern.

Es wird erwartet, dass die US-Zinsen ihren Aufwärtstrend wieder aufnehmen werden. Der Markt unterschätzt weiterhin den Inflationsdruck, der durch steigende Löhne, höhere Zölle und eine schwache globale Handelsdynamik angetrieben wird. Diese Selbstzufriedenheit zeigt sich in den Markterwartungen hinsichtlich eines aggressiven Lockerungszyklus der Fed. Angesichts steigender Haushaltsdefizite und einer fragileren Schuldenstruktur erwartet Carmignac zudem ein Regime dauerhaft höherer Zinsen. Dementsprechend wird eine negative Modified Duration und ein starkes Engagement in inflationsgebundenen Instrumenten, vor allem in den USA, beibehalten.

Der US-Dollar dürfte angesichts der schwindenden Glaubwürdigkeit der Institutionen weiter an Wert verlieren. Das US-Dollar-Engagement des Fonds wird derzeit bei rund 0 Prozent gehalten.

Disclaimer

Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den KID/Prospekt bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Dieses Dokument ist für professionelle Kunden bestimmt.​

Diese Unterlagen dürfen ohne die vorherige Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft weder ganz noch in Auszügen reproduziert werden. Diese Unterlagen stellen weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. Diese Unterlagen stellen keine buchhalterische, rechtliche oder steuerliche Beratung dar und sollten nicht als solche herangezogen werden. Diese Unterlagen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und dürfen nicht zur Beurteilung der Vorzüge einer Anlage in Wertpapieren oder Anteilen, die in diesen Unterlagen genannt werden, oder zu anderen Zwecken herangezogen werden. Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen können unvollständig sein und ohne vorherige Mitteilung geändert werden. Sie entsprechen dem Stand der Informationen zum Erstellungsdatum der Unterlagen, stammen aus internen sowie externen, von Carmignac als zuverlässig erachteten Quellen und sind unter Umständen unvollständig. Darüber hinaus besteht keine Garantie für die Richtigkeit dieser Informationen. Dementsprechend wird die Richtigkeit und Zuverlässigkeit dieser Informationen nicht gewährleistet und jegliche Haftung im Zusammenhang mit Fehlern und Auslassungen (einschließlich der Haftung gegenüber Personen aufgrund von Nachlässigkeit) wird von Carmignac, dessen Niederlassungen, Mitarbeitern und Vertretern abgelehnt.​

​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können)​. Die Rendite von Anteilen, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind, kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.​



Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.​

Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.​ Risiko Skala von KID (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern.​ Die empfohlene Anlagedauer stellt eine Mindestanlagedauer dar und keine Empfehlung, die Anlage am Ende dieses Zeitraums zu verkaufen.​

Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.​

Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden sollten, wie sie in seinem Prospekt oder in den Informationen beschrieben sind. Der Zugang zu den Fonds kann für bestimmte Personen oder Länder Einschränkungen unterliegen. Diese Unterlagen sind nicht für Personen in Ländern bestimmt, in denen die Unterlagen oder die Bereitstellung dieser Unterlagen (aufgrund der Nationalität oder des Wohnsitzes dieser Person oder aus anderen Gründen) verboten sind. Personen, für die solche Verbote gelten, dürfen nicht auf diese Unterlagen zugreifen. Die Besteuerung ist von den jeweiligen Umständen der betreffenden Person abhängig. Die Fonds sind in Asien, Japan und Nordamerika nicht zum Vertrieb an Privatanleger registriert und sind nicht in Südamerika registriert. Carmignac-Fonds sind in Singapur als eingeschränkte ausländische Fonds registriert (nur für professionelle Anleger). Die Fonds wurden nicht gemäß dem „US Securities Act“ von 1933 registriert. Gemäß der Definition der US-amerikanischen Verordnung „US Regulation S“ und FATCA dürfen die Fonds weder direkt noch indirekt zugunsten oder im Namen einer „US-Person“ angeboten oder verkauft werden. Die Risiken, Gebühren und laufenden Kosten sind in den wesentlichen Anlegerinformationen (Basisinformationsblatt, KID) beschrieben. Die wesentlichen Anlegerinformationen müssen dem Zeichner vor der Zeichnung ausgehändigt werden. Der Zeichner muss die wesentlichen Anlegerinformationen lesen. Anleger können einen teilweisen oder vollständigen Verlust ihres Kapitals erleiden, da das Kapital der Fonds nicht garantiert ist. Die Fonds sind mit dem Risiko eines Kapitalverlusts verbunden. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertrieb in Ihrem Land jederzeit einstellen.

Carmignac Portfolio bezieht sich auf die Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie oder AIFM- Richtlinie entspricht.Bei den Fonds handelt es sich um Investmentfonds in der Form von vertraglich geregeltem Gesamthandseigentum (FCP), die der OGAW-Richtlinie nach französischem Recht entsprechen.

Für Deutschland: Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.com/de-de zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen (Absatz 5).