Nach einem großen Umfrage-Aufschlag im Jahr 2022 hat sich BlackRock erneut mit dem Marktforschungsunternehmen YouGov zusammengetan, um tiefere Einblicke in das aktuelle und zukünftige Umfeld der Geldanlage in Europa zu gewinnen. 2024 wurden mehr als 36.730 Personen in 14 europäischen Märkten (3.084 in Deutschland) befragt und diese Daten mit früheren Ergebnissen verglichen, um die wichtigsten Trends zu ermitteln, die das Anlageverhalten in Europa beeinflussen.

Hier einige wichtige Studienergebnisse:

In den vergangenen zwölf Monaten sind in Europa insgesamt 11 Millionen neue Anleger hinzugekommen.

Im Jahr 2024 investieren europaweit 29 Prozent der Frauen – ein Anstieg von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr (von 26 Prozent im Jahr 2022), während 47 Prozent der Männer investieren, was einem Anstieg von 4 Prozent entspricht (von 46 Prozent im Jahr 2022). Die Zahlen signalisieren starke Wachstumsraten und mehr Möglichkeiten für weibliche Anleger.

In ganz Europa investiert im Durchschnitt derzeit knapp die Hälfte (46 Prozent) der 25- bis 34-Jährigen, ein Anstieg von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (von 40 Prozent im Jahr 2022).

D igitale Anlageplattformen dominieren die ETF-Investitionen – 75 Prozent der europäischen ETF-Anleger greifen über eine digitale Plattform auf ETFs zu.

Finanzielle Mittel als größte Hürde: In Deutschland fehlt das Geld zum Investieren

Hierzulande ist zu wenig Geld der am häufigsten genannte Grund, nicht zu investieren. 65 Prozent der Nichtinvestoren geben diese Begründung an.

Andererseits geben Nichtinvestoren in Deutschland seltener als Grund an, zu wenig Anlagewissen und -kenntnisse zu haben, als es dieselbe Gruppe im übrigen Europa tut. In Deutschland äußern 28 Prozent der Nichtinvestoren, dass sie nicht wissen, wie und in was man investiert, wie man einsteigt und welche Vorteile das Investieren hat. Dies liegt deutlich unter dem europäischen Durchschnitt von 33 Prozent und ist insgesamt europaweit der drittniedrigste Wert. Das deutet darauf hin: Die Befragten wissen recht gut, wie das Anlegen funktioniert, haben aber kein oder nicht ausreichend Geld zur Verfügung, um ihr Wissen und ihre Kenntnisse umzusetzen.

