Interview mit ETF-Experten von Franklin Templeton „Für Multi-Asset-Lösungen sind ETFs ideale Bausteine“

Jason Xavier

Jason Xavier: Frau Hofrichter, bitte geben Sie uns ganz kurz einen Einblick in Ihre Funktion, Ihren Background und Ihre Tätigkeit bei Franklin Templeton Investment Solutions. Welche Aufgabe hat Ihre Gruppe?

Marzena Hofrichter: Ich bin vor mehr als zwölf Jahren zu Franklin Templeton gekommen. Davor war ich für einen anderen Asset Manager und für Morningstar tätig. In meiner aktuellen Funktion manage ich Multi-Asset-Fonds für Kunden in der EMEA-Region. In unserer Arbeit bringen wir unsere hauseigenen Ansichten zu den Kapitalmärkten mit den kundenspezifischen Anforderungen und Vorgaben zusammen. Auf dieser Grundlage entwickeln wir kostenattraktive individuelle Lösungen.

Sie greifen auf ETFs also aufgrund der Kostenvorteile zurück?

Marzena Hofrichter

Hofrichter: Genau. Wir ziehen ETFs hauptsächlich aus zwei Gründen heran: Zum einen für ein taktisches Engagement in einer Anlageklasse. Zum anderen für ein breites Engagement innerhalb einer Anlageklasse, also dann, wenn es schwierig ist, konstant über dem Markt liegende Renditen zu erzielen.

Wir ergänzen unsere aktiv gemanagten Portfolios mit ETFs, wenn die Vorgaben das erlauben. Wir sind der Ansicht, dass sie integraler Bestandteil eines gut diversifizierten und dynamischen Portfolios sein sollten: Anlegern sind kostengünstige Multi-Asset-Lösungen immer wichtiger, daher sind ETFs aus unserer Sicht häufig die idealen Bausteine dafür. Hinzu kommt, dass wir mithilfe von ETFs ESG-Mandate vor allem an effizienten Märkten besser managen können. Ein Markt ist bekanntlich dann effizient, wenn die Marktteilnehmer neue Informationen schnell erhalten, verstehen und bei der Bildung des Marktpreises berücksichtigen.

Xavier: ETFs werden demnach in der Breite für taktische Engagements eingesetzt. Derzeit bewegen wir uns durch eine unsichere, sehr volatile Marktphase. Was bedeutet das für ETF-Investitionen?

Hofrichter: Ein ETF hat generell viele Vorteile, die es zu einem attraktiven Investment für Multi-Asset-Strategien und zu einem perfekten zusätzlichen Baustein in verschiedenen Szenarien machen. Abgesehen von der Kosteneffizienz sind ETFs auch sehr einfach zu handeln. Passive ETFs bieten ein klar definiertes Engagement, das einen Index nachbildet und bei Bedarf individuell angepasst werden kann. Multi-Faktor- (Smart-Beta-) und aktive ETFs ermöglichen ein aktiveres Engagement im Referenzindex, wobei die Kosten- und Liquiditätsvorteile weiterhin gegeben sind. Für uns steht daher die Vereinnahmung dieser Vorteile im Zentrum der taktischen Positionierung. Das kann häufig einen gesuchten Unterschied machen, vor allem in volatilen Märkten.

Xavier: Wie zahlt sich der Einsatz von ETFs im aktuellen Szenario volatiler Märkte aus?

Hofrichter: Als aktiver Multi-Asset-Manager haben wir die Freiheit, Anlageentscheidungen auf der Grundlage der spezifischen Anforderungen unserer Kundschaft und unserer Einschätzungen zu den Kapitalmärkten zu treffen. Daher ist es für uns erfolgsentscheidend, richtig auf die täglichen Veränderungen zu reagieren. ETFs sind ein hervorragendes Instrument, um unsere Erfolgschancen zu erhöhen. Außerdem bieten sie uns die Möglichkeit, uns in verschiedenen Anlageklassen zu engagieren, beispielsweise in Anleihen oder Rohstoffen.

Xavier: Stichwort Anleihen, wie werden ETFs für ein Anleihe-Engagement eingesetzt?

Hofrichter: Anleihen-ETFs können uns recht effizient durch volatile Phasen bringen. Das erwies sich schon im Zusammenhang mit der Pandemie als hilfreich. Sowohl passive als auch aktive Anleihen-ETFs spiegeln Marktbewertungen und Informationen über das Geschehen an dem zugrunde liegenden Anleihemarkt in Echtzeit. Anleihen-ETFs sehen wir hauptsächlich als Liquiditätskomponente und auch als Preisbarometer für den breiteren Markt.

Mir ist daran gelegen, Mythen rund um die ETF-Auswahl geradezurücken. Zwei Bereiche, in denen mich Ihre Meinung interessiert, sind die Spreads und das verwaltete Vermögen. Spielen diese beiden Faktoren bei der Auswahl von ETFs für Sie eine Rolle?

Hofrichter: Offen gestanden konzentrieren wir uns auf die Auswahl des am besten für uns geeigneten Engagements. Dafür schauen wir uns hauptsächlich die Total Expense Ratio (TER) und die Höhe des verwalteten Kapitals (AUM) und weniger die Spreads an. TER und AUM sind besonders wichtig, denn es gibt Mandate, bei denen die prozentuale Beteiligung eine Rolle spielt; weil sie besonderen Beschränkungen unterliegt. Es würde sich allerdings hin und wieder anbieten, die oft rigiden prozentualen Obergrenzen für ETFs anzuheben.

Bei den Spreads kennen unsere Händler die besten und effizientesten Methoden für die Ausführung und wissen, dass der außerbörsliche Handel die Marktstruktur in Europa bestimmt – und dass die optimale Ausführung unabhängig von den Spreads erreicht werden kann.

Über die Interviewte:

Marzena Hofrichter ist Portfoliomanagerin bei Franklin Templeton Investment Solutions. Verantwortlich ist sie vorrangig für das Co-Portfoliomanagement von Multi-Asset-Fonds und -Mandaten. Bevor Hofrichter 2010 zu Franklin Templeton kam, war sie als Fondsanalystin bei Morningstar tätig. Zuvor war sie als stellvertretende Portfoliomanagerin bei Allianz Global Investors in den Teams Balanced und Global Equity unter Vertrag.

Wichtige rechtliche Hinweise:

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das KIID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden, einschließlich des möglichen Verlusts des Kapitals.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument um allgemeine Werbeinformationen handelt und nicht um eine vollständige Darstellung oder Finanzanalyse eines bestimmten Marktes, einer bestimmten Branche, eines bestimmten Wertpapiers oder eines oder mehrerer aufgelisteter Investmentfonds. Franklin Templeton veröffentlicht nur produktbezogene Informationen und gibt keine Anlageempfehlungen.