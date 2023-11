Nachhaltigkeit bei MFS IM Mit Stewardship gegen Sklaverei und für einen echten Wandel

Wie sieht unser Ansatz der aktiven Eigentümerverantwortung aus? Wir halten eine offene Kommunikation mit Unternehmen und Emittenten für einen wichtigen Aspekt unserer Eigentümerverantwortung. Unser partnerschaftlicher Ansatz ist auf wesentliche Faktoren und auf Emittenten ausgerichtet. Das ermöglicht bessere Analysen und kann Alphaquellen schaffen. Die besten Ergebnisse lassen sich wahrscheinlich durch stabile Beziehungen und regelmäßigen Dialog mit Portfoliounternehmen erzielen.

Deshalb bringen wir uns zu wesentlichen Risiken und Chancen für Unternehmen und Emittenten ein und wollen einen positiven Wandel anstoßen. Langfristig orientierte Asset Manager, die sich bei Unternehmen zu wesentlichen Themen engagieren, können aus unserer Sicht Geschäftsprozesse auf vielerlei Art positiv beeinflussen. Das schafft letztlich Mehrwert für unsere Kunden. Unser Engagementansatz basiert auf enger Zusammenarbeit zwischen allen Mitgliedern unserer Investment- und Stewardship-Teams. Wir bringen uns laufend und auf verschiedene Weise ein, oft etwa durch einen Dialog mit Geschäftsleitungen, offene Briefe und ESG-Treffen mit Boardmitgliedern. Grundsätzlich erfolgt das Engagement entweder

nur durch unser Investment-/Stewardship-Team oder

zusammen mit anderen aus der Branche.

MFS Investment Management ist überzeugt, dass gemeinschaftliches Engagement positive Auswirkungen auf ganze Branchen, einzelne Unternehmen und zahlreiche Stakeholder haben kann, und auch den Aktionären nützt. Außerdem beteiligen wir uns an Brancheninitiativen, Organisationen und Arbeitsgruppen, die die Standards für Unternehmen und Investoren, die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten und Abstimmungsthemen verbessern und entsprechende Leitlinien erarbeiten.

MFS Investment Management ist Mitglied oder Unterzeichner zahlreicher Organisationen und Initiativen, die gemeinschaftliches Engagement zu Nachhaltigkeitsthemen vorantreiben und koordinieren. Dazu zählen die Principles for Responsible Investment (PRI), die US Investor Stewardship Group (ISG), die Workforce Disclosure Initiative (WDI), das CDP und die CDP Science-Based Targets Campaign, Climate Action 100+ (CA100+) und Ceres. Wir wirken derzeit an sechs Unternehmensengagements von CA100+ mit und halten unsere Portfoliounternehmen zu besserer Berichterstattung und höchsten Standards bei vielen Nachhaltigkeitsthemen an. So sollen sie beispielsweise wissenschaftlich überprüfbare Emissionssenkungsziele festlegen, moderne Sklaverei und Zwangsarbeit angehen und besser über das Personalmanagement berichten. Darüber hinaus haben wir die Stewardship-Kodizes von Großbritannien, Japan und Australien unterzeichnet und halten sie ein.

Unser Ansatz verfolgt zwei Ziele:

Wissensaustausch und Kontrolle: Wir wollen durch Engagement mehr über unsere Portfoliounternehmen erfahren, um bessere Anlageentscheidungen zu treffen. Indem wir ein Unternehmen zu bestimmten Zielen anhalten, lernen wir mehr über seine wesentlichen Risiken und können auch unsere eigenen Werte und Erwartungen vermitteln. Engagement für einen echten Wandel: Wenn wir meinen, dass Emittenten mit finanziell wesentlichen Faktoren anders umgehen sollten, hinterfragen wir ihr Verhalten. Dabei legen wir meist spezifische Ziele für einen bestimmten Zeitrahmen fest, um einen Wandel in der realen Welt voranzutreiben.

