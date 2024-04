Die Source For Alpha AG (S4A) ist eine unabhängige, eigentümergeführte Vermögensverwaltung und Fondsgesellschaft. S4A ist rechtlich eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt und Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV).

Das Unternehmen wird durch den Vorstand Dr. Christian Funke, Dr. Timo Gebken, Dieter Helmle und Dr. Gaston Michel sowie den Aufsichtsrat Gustav Gaß (Vorsitzender), Dr. Bernhard Walther (stellvertretender Vorsitzender), Markus Gies und Dr. Carsten Kruchen repräsentiert.

Die Aktien der Source For Alpha AG werden über private Beteiligungsgesellschaften von den Gründern und Mitgliedern des Vorstandes Dr. Christian Funke, Dr. Timo Gebken und Dr. Gaston Michel, dem wissenschaftlichen Leiter Prof. Dr. Lutz Johanning sowie zwei deutschen Unternehmern aus Frankfurt und München gehalten.

S4A bietet auf die spezifischen Wünsche des Kunden ausgearbeitete Anlagekonzepte an, die über private- oder institutionelle Vermögensverwaltungs- sowie Spezialfondsmandate umgesetzt werden können. Im aktiven Management von Aktien- und Multi-Asset-Strategien liegt die Kernkompetenz. Das Management orientiert sich an wissenschaftlich bestätigten Anlageregeln, welche auf das vom Kunden gewünschte Anlageuniversum angewendet werden. In Spezialfonds, die für institutionelle Kunden ab einem Anlagevolumen von 25 Millionen Euro angeboten werden, finden beispielsweise Nachhaltigkeitsaspekte ebenso wie regulatorische oder individuelle Vorgaben des Kunden Berücksichtigung. Anspruch ist es, diese Vorgaben bestmöglich umzusetzen, damit Kunden ihre jeweiligen Anlageziele erreichen können.

Jeden Tag arbeiten renommierte Wissenschaftler daran, die Kapitalmärkte besser zu verstehen. Ziel von S4A ist es, diese Erkenntnisse für die Kunden zu nutzen, um bei der Kapitalanlage Mehrwert zu generieren. Hierzu werden kontinuierlich die Ergebnisse der Kapitalmarktforschung analysiert und in systematische, regelgebundene Anlagestrategien übertragen. Die konsequente Ausrichtung an wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Alleinstellungsmerkmal von S4A und unterscheidet das Unternehmen von Mitbewerbern.

