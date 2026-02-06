Das BlackRock Investment Institute zieht Bilanz der jüngsten Ereignisse in Wirtschaft und Kapitalmärkten – und gibt Einblicke in die taktische und strategische Vermögensallokation.

Fokus auf Wachstum, regelmäßige Erträge und Resilienz: Die jüngst veröffentlichten Anlageperspektiven 2026 fassen unsere vielversprechendsten Anlageideen zusammen. Wir untersuchen darin, wie Anleger in dynamischen Märkten investieren können, indem sie ihr Engagement in KI ausbauen, ihre regelmäßigen Erträge diversifizieren und ihre Portfolios stabiler aufstellen.

Wachstum: Chancen rund um KI – auch jenseits des Üblichen

Bei KI bevorzugen wir Alpha-Strategien mit hoher Überzeugungskraft und Innovationsfokus, die wir im gesamten KI-Umfeld suchen. Dabei weiten wir unser Engagement auf Wegbereiter und Diversifikatoren aus. Privatmärkte bieten aus unserer Sicht die Möglichkeit, frühzeitig in den KI-Ausbau zu investieren. Für ein Gegengewicht zu Growth-Anlagen sorgen wir über Investments in defensive Sektoren wie die US-Gesundheitsbranche, Banken in Europa und den USA und den europäischen Verteidigungssektor.

Erträge: mehr Flexibilität

Wir konzentrieren uns auf Qualitätsanlagen mit Diversifizierungspotenzial und soliden Fundamentaldaten im gesamten Euro-Anleihe-Universum mit seiner breiten Palette von Euro-Unternehmensanleihen (auch verbrieften Titeln) sowie im Schwellenländeranleihe-Universum. Unser Ziel ist es, Anleihe-Engagements durch systematische Dividendenstrategien zu ergänzen, um mit Multi-Asset-Portfolios attraktive Renditen zu erzielen und an steigenden Kursen zu partizipieren.

Resilienz: Diversifikatoren diversifizieren

Ergebnisorientierte Strategien mit Puffer können dazu beitragen, Verluste abzufedern, indem sie über Optionen einen vorab festgelegten teilweisen Kapitalschutz bieten sowie die Möglichkeit, bis zu einer bestimmten Obergrenze an steigenden Kursen zu partizipieren. Hedgefonds stellen unkorreliertes Alpha und dynamischen Verlustschutz in Aussicht, während währungsgesicherte Anteilsklassen oder das Outsourcing des Devisenmanagements an erfahrene Manager Portfolios angesichts der Volatilität des US-Dollars stabilisieren können.