Kapitalmarkt-Podcast von Fidelity Was kommt nach der Inflation?

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Im Podcast diskutieren Carsten Roemheld und Portfoliomanager Marton Huebler die jüngsten Inflationsindikatoren, was mittel- bis langfristig für und gegen steigende Zinsen spricht, und wo Anleger in dieser Umbruchphase die besten Renditechancen finden.

Das könnte Sie auch interessieren:

Warten auf die Inflation: In den vergangenen Monaten sind die Verbraucherpreise kaum gestiegen, in manchen Regionen sogar gefallen. Doch wichtige Marktakteure rüsten sich für eine Inflation, die die schwachen Raten der vergangenen Jahre in den Schatten stellt. Jetzt lesen

Die neue Wirtschaftsordnung: Die COVID-19-Krise verändert die Wirtschaft in ihren Grundfesten. Arbeiten, investieren, vorsorgen - für all das werden die Regeln neu geschrieben. Wie die Welt künftig wachsen wird.

Mehr erfahren



Wichtige Informationen: