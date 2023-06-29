Kapitalmarktstratege Sören Hettler
Warum der Digitale Euro nicht zu stoppen ist
Sören Hettler
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Der Digitale Euro ist ein wirtschaftliches, gesellschaftliches und politisches Mega-Projekt, das schon in drei Jahren eine neue Geldform hervorbringen kann. Bislang jedoch diskutieren weder Finanzbranche noch übrige Öffentlichkeit die entscheidenden Punkte des Vorhabens.
- Die Arbeiten am Digitalen Euro schreiten weiter voran. In wenigen Jahren dürfte die neue Geldform der Bevölkerung zur Verfügung stehen.
- In der öffentlichen Wahrnehmung fristet das neue Zentralbankgeld ein Schattendasein. Die kaum vorhandene Debatte geht zudem am Ziel vorbei.
- Aufzuhalten ist der Digitale Euro nicht. Es muss für alle Beteiligten darum gehen, Weichen so zu stellen, dass potenzielle Risiken minimiert werden.
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Über den Autor
Sören Hettler ist Leiter der Bereiche Anlagestrategie und Privatkunden im Research der DZ Bank. Seine Karriere bei dem Institut begann der Wirtschaftswissenschaftler 2012 als Devisenanalyst. Zuvor arbeitete er vier Jahre bei der Bundesbank.