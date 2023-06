Die Arbeiten am Digitalen Euro schreiten weiter voran. In wenigen Jahren dürfte die neue Geldform der Bevölkerung zur Verfügung stehen. In der öffentlichen Wahrnehmung fristet das neue Zentralbankgeld ein Schattendasein. Die kaum vorhandene Debatte geht zudem am Ziel vorbei. Aufzuhalten ist der Digitale Euro nicht. Es muss für alle Beteiligten darum gehen, Weichen so zu stellen, dass potenzielle Risiken minimiert werden. Der Digitale Euro ist ein enormes wirtschaftliches, gesellschaftliches und politisches Projekt, das schon in etwa drei Jahren eine neue Geldform hervorbringen könnte, die alle Bürgerinnen und Bürger im Euroraum in ihrem Alltag begleitet....

Der Digitale Euro ist ein enormes wirtschaftliches, gesellschaftliches und politisches Projekt, das schon in etwa drei Jahren eine neue Geldform hervorbringen könnte, die alle Bürgerinnen und Bürger im Euroraum in ihrem Alltag begleitet. Und obwohl es „ums Geld geht“, spielt das Thema in der öffentlichen Debatte bislang keine nennenswerte Rolle. Wenn überhaupt drehen sich die Diskussionen um eine mögliche Abschaffung des Bargelds oder die Gefahr einer zunehmenden staatlichen Überwachung. Innerhalb der Finanzbranche wird vorrangig die Frage erörtert, ob die zusätzliche Geldform eigentlich gebraucht wird.

Bisherige Diskussionen sind keineswegs zielführend

Keiner dieser Diskussionsstränge ist zielführend. Es mag richtig sein, dass ein digitales Zentralbankgeld für die Allgemeinheit weder von den Finanzinstituten noch von der Bevölkerung aktuell zwingend benötigt wird. Die Kriterien, inwieweit der Bedarf für einen Digitalen Euro besteht, legen allerdings die hiesigen Zentralbanken fest.

Diese sehen die Notwendigkeit, das Projekt zügig voranzutreiben – aufgrund der nachlassenden Bedeutung von Bargeld als Zahlungsmittel im Alltag und vor dem Hintergrund des Strebens nach mehr Souveränität im europäischen Zahlungsverkehr. Aus Sicht von EZB & Co. wird der Digitale Euro also sehr wohl gebraucht.

Umso dringender ist es, das Thema in der allgemeinen Wahrnehmung zu platzieren. Der Digitale Euro soll ein risikoloses Zahlungsmittel darstellen, das für die Bürgerinnen und Bürger des Euroraums kostenlos, komfortabel und bis in die letzte Ecke des Währungsgebiets sowohl online als auch offline einsetzbar ist. Ein derartiges Angebot könnte in den Augen vieler Menschen attraktiv erscheinen und genutzt werden.

Für die Finanzbranche sollten vor allem zwei Säulen im Fokus stehen. Zum einen müssen eigene innovative Lösungen auf EWU-weiter Ebene vorangetrieben und verwirklicht werden (Stichwort: Giralgeldtoken). Nur so werden sich die Währungshüter Wind aus den eigenen Segeln nehmen lassen. Zum anderen gilt es, sich den Vertretern des Eurosystems als kompetenter Diskussionspartner gegenüberzustellen, um bei der Ausgestaltung des Digitalen Euro einen konstruktiven Beitrag leisten zu

können und zu dürfen. Jegliche Verweigerungshaltung dürfte die Projektverantwortlichen in der Einschätzung bestärken, allein voranmarschieren zu müssen.

Sinnfrage Digitalwährung: Brauchen versus Nutzen

In „drei oder vier Jahren“ könnte es so weit sein mit dem Start des Digitalen Euro. Dies hob Fabio Panetta, Vorstandsmitglied der Europäischen Zentralbank und verantwortlicher Dezernent für das Projekt, jüngst noch einmal hervor. Der Zeitraum mag auf den ersten Blick nach Musik in ferner Zukunft klingen. Angesichts der Tragweite, die dieses Projekt sowohl für die Notenbanken des Euroraums als auch die Finanzinstitute und die Bevölkerung möglicherweise hat, lohnt es sich jedoch, möglichst frühzeitig einen genauen Blick darauf zu werfen.

Bislang konzentriert sich die öffentliche Diskussion, sofern sie überhaupt stattfindet, meist auf zwei Punkte. Zum einen geht es um den Vorwurf, die Europäische Zentralbank wolle mit Hilfe des Digitalen Euro das Bargeld abschaffen. Zum anderen wird immer wieder kritisiert, dass mit dem Projekt eine Lösung erarbeitet werde, für die es überhaupt kein Problem und damit auch keinen Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger oder zumindest das Finanzsystem gäbe.

Öffentliche Debatte greift deutlich zu kurz – und setzt falsch an

Beide Punkte gehen am Kern des Projekts vorbei. Denn es sind die Bürgerinnen und Bürger selbst, die die Abschaffung von Scheinen und Münzen als Zahlungsmittel im Alltag (nicht als Wertaufbewahrungsmittel) vorantreiben. Lag der Anteil der Bargeldtransaktionen beim Einkaufen im Euroraum im Jahr 2016 noch bei knapp 80 Prozent, fiel dieser Wert im vergangenen Jahr unter 60 Prozent. Stattdessen haben Kartenzahlungen und mobile Anwendungen an Bedeutung gewonnen.

Gemessen am Wert der Transaktionen hat die Karte das Bargeld als Zahlungsmittel im Jahr 2022 sogar erstmals überholt mit 46 Prozent zu 42 Prozent. Einen wesentlichen Einfluss auf diesen Trend dürfte der Bezahlkomfort haben. So ist es in den Augen vieler Menschen (nicht nur für jüngere Generationen) verglichen mit Scheinen und Münzen mittlerweile schlichtweg angenehmer, eine Karte oder das Handy für den Bezahlvorgang einzusetzen. Die Vorstellung, dass die Zentralbanken des Euroraums an diesem auch auf globaler Ebene zu beobachtenden Bedeutungsverlust mitgewirkt haben, ist mehr als abwegig.

Deutlich komplexer fällt die Antwort auf die Frage aus, inwieweit der Digitale Euro einen Mehrwert liefern kann. Vor allem vonseiten der Finanzinstitute wird vielerorts kritisiert, es existiere kein „Use Case“ für eine digitale Zentralbankwährung im Euroraum. Schließlich funktionierten die vorhandenen privaten digitalen Zahlungssysteme (überwiegend) fehlerfrei.

Besser oder komfortabler könne der Digitale Euro kaum sein, so der zentrale Vorwurf. Einerseits ist diese Einschätzung sowohl richtig als auch nachvollziehbar. Andererseits spiegelt sie vorrangig die (betriebswirtschaftliche) Sichtweise der Finanzbranche wider. Um das Projekt und seinen Mehrwert angemessen einschätzen zu können, ist es hingegen notwendig, eine (volkswirtschaftlich geprägte) Zentralbankperspektive einzunehmen.

Für die Projektverantwortlichen ist klar: Der Euroraum braucht ein risikoloses Zahlungsmittel, das kostenlos, komfortabel und überall im gesamten Währungsgebiet sowohl an der Ladenkasse und im E-Commerce als auch bei Übertragungen von Person zu Person eingesetzt werden kann. Das Bargeld kann diese Aufgabe im digitalen Zeitalter nicht mehr ausreichend wahrnehmen und muss daher durch einen ebenfalls von der Zentralbank herausgegebenen Digitalen Euro ergänzt werden, so der Ausgangspunkt für die Herangehensweise der Währungshüter.

Aus Sicht der EZB ist der Digitale Euro notwendig und sinnvoll

Unterlegt wird diese Argumentation durch die nach Einschätzung der EZB vorherrschenden Notwendigkeit, einen „Anker“ für das Vertrauen der Öffentlichkeit in das von den Finanzinstituten emittierte Giralgeld und den Euro als Währung bereitzustellen. Ohne dieses „Herzstück des Finanzsystems“ in Form von risikolosem Zentralbankgeld sei die Finanzstabilität im Euroraum in Gefahr, so Panetta.

Ein zweiter zentraler Baustein der Argumentationskette der Währungshüter ist das Streben nach mehr Souveränität im Zahlungsverkehr. Die hiesige Finanzbranche beziehungsweise „der Markt“ hat nach Lesart der EZB versagt, eine eigene EWUweit einsetzbare Lösung anzubieten. Stattdessen werden die Kartenzahlungen im Euroraum von wenigen nichteuropäischen Anbietern dominiert, deren Karten zudem nicht flächendeckend akzeptiert würden.

Der Digitale Euro soll das ändern. Erfahrungen, wie sie in der jüngeren Vergangenheit beispielsweise bei russischen Gaslieferungen gemacht wurden, könnten für den Zahlungsverkehr folglich ausgeschlossen werden. Erschwerend hinzu kommen eine mögliche künftige Konkurrenz durch die großen Tech-Unternehmen, die mehr und mehr versuchen, ihr Geschäftsmodell auf den Zahlungsverkehr auszuweiten, sowie die Etablierung ausländischer digitaler Zentralbankwährungen, darunter die chinesische Variante.

Ergänzend führt die EZB weitere Vorteile an, die mit einer digitalen Zentralbankwährung etabliert würden. So könne durch eine Geldform, die überall im gesamten Euroraum einsetzbar ist, die Basis für innovative Lösungen geschaffen sowie die Konkurrenzsituation unter den Finanzinstituten und Zahlungsdienstleistern erhöht werden. Auch der Datenschutz würde profitieren, wenn große TechUnternehmen, die nach Ansicht Panettas „nicht zögern, persönliche Kundendaten zu Geld zu machen“, aufgrund der bestehenden europäischen Lösung innerhalb des Währungsraums gar nicht erst verstärkt Fuß fassen würden.

Den teils lautstark und medienwirksam formulierten Befürchtungen, der Digitale Euro würde gerade eingeführt, um die Zahlungen der Bürgerinnen und Bürger nachvollziehen und staatlich überwachen zu können, hält die EZB mittlerweile zwei Aspekte entgegen. Zum einen sollen regulierte Finanzdienstleister und nicht die Zentralbank die Verwaltung der Konten übernehmen. Informationen über individuelle Transaktionen und Guthaben hätte die EZB nach eigenen Angaben damit nicht. Zum anderen sollen bis zu einer gewissen Betragshöhe Transaktionen unter „Wahrung der Privatsphäre“ möglich sein.

Allgemeine Diskussion sollte sich um das Wie und nicht um das Ob drehen

Für sich genommen ist diese Argumentationskette schlüssig. Zusammengefasst verfolgt das Eurosystem mit dem Digitalen Euro das Ziel, die Bedeutung von Zentralbankgeld im Alltag der Menschen langfristig zu sichern und dabei gleichzeitig eine stärkere Souveränität nach außen und mehr EWU-weiten Wettbewerb nach innen zu ermöglichen. Die beiden letztgenannten Ziele könnten zwar durch private Lösungen erreicht werden. Allerdings hat die Finanzbranche – trotz mehrerer Versuche – bislang keine eigene Lösung mit ausreichendem Marktanteil etabliert.

Aus der Perspektive der Zentralbank kann die Einführung eines Digitalen Euro also tatsächlich einen nicht zu vernachlässigen Nutzen stiften. Entscheidend für das Projekt ist folglich nicht, ob die neue Geldform aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger momentan „gebraucht“ wird, um ein für die Allgemeinheit relevantes Problem zu lösen, oder eine Marktlücke existiert, die nach betriebswirtschaftlicher Logik angebotsseitig abgedeckt werden könnte.

Vielmehr muss es darum gehen, die Ausgestaltung des digitalen Zentralbankgeldes so festzulegen, dass die Ziele der Zentralbank erreicht werden, ohne das aktuell bestehende und funktionierende System gänzlich in Frage zu stellen. Denn unabhängig davon, ob die Argumentationskette der Währungshüter nun geteilt wird oder nicht, dürften Bestrebungen, den Digitalen Euro zu verhindern, kaum Chancen auf Erfolg haben. Zu groß sind der Bedarf und der Nutzen aus dem Projekt, den die Verantwortlichen aus den Reihen der Zentralbanken für sich definiert haben.

Einige Weichen wurden aber bereits gestellt. So geht beispielsweise aus dem Fortschrittsbericht von April dieses Jahres hervor, dass der Digitale Euro von Beginn an allen Einwohnern sowie Unternehmen und Regierungen des Euroraums zur Verfügung stehen soll. Finanzintermediäre dienen nach den Plänen der EZB als Zugangspunkte. Sie holen notwendige Informationen ein und führen relevante Prüfungen (beispielsweise „Know-Your-Customer“) durch.

Vorgesehen sind zudem Obergrenzen für Guthaben. Während dieses sogenannte Haltelimit für Bürgerinnen und Bürger bei bis zu 3.000 Euro pro Person liegen könnte, sehen die Projektverantwortlichen zumindest in einem ersten Schritt für Unternehmen und Regierungen eine Nullgrenze vor. Eine Obergrenze für die Höhe der Transaktionen soll es hingegen nach aktuellem Stand der Dinge nicht geben.

Vielmehr sollen „Wasserfall-Funktionen“ etabliert werden, also eine direkte Anknüpfung zum Giralgeldkonto bei einem Finanzinstitut. Somit sollen auch Transaktionen oberhalb von 3.000 Euro mit dem Digitalen Euro gesendet und empfangen werden können.

Apropos Geld senden – zwar wird vonseiten der Zentralbanken eine Anwendung bereitgestellt, die grundlegende Einsatzmöglichkeiten abdeckt. Transaktionen sollen beispielsweise per QR-Code oder über Nah-Feld-Kommunikation (NFC) initialisiert werden können. Den Finanzinstituten und Zahlungsdienstleistern steht es jedoch frei, eigene Anwendungen zu erweitern, um ihren Kunden den Einsatz des Digitalen Euro über gewohnte Systeme zu ermöglichen.

Darüber hinaus fordern die Projektverantwortlichen die Finanzbranche dazu auf, ihr Angebot auf Basis des Digitalen Euro zu erweitern. So könnten „optionale Dienstleistungen“ bereitgestellt werden. Darunter werden beispielsweise wiederkehrende Zahlungen oder sogenannte Pay-Per-Use-Modelle verstanden. Die Projektbeteiligten arbeiten derzeit an Standards, die für diese Art von Dienstleistungen vorgegeben werden sollen.

Ohne derart vorgegebene Standards müssten „Leistungen mit Mehrwert“ auskommen, die nach Ansicht des Eurosystems ebenfalls von Finanzdienstleistern angeboten werden sollen. Geht es nach den Ideen der Projektverantwortlichen, könnte die Option, eine Rechnung unter mehreren Beteiligten aufzuteilen, ebenso zu diesen Angeboten gehören wie bedingte Zahlungen, die automatisch ausgeführt werden,

wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. Smart Contracts).

In Kooperation mit anderen Zentralbanken könnte das Eurosystem währungsübergreifende Zahlungen integrieren. Derartige Transaktionen benötigen im derzeitigen System viel Zeit und sind mit teils hohen Gebühren verbunden. Auf internationaler Ebene laufen Bemühungen, hieran etwas zu ändern. Digitale Zentralbankwährungen könnten dazu ihren Teil der Lösung beisteuern. Laut Fortschrittsbericht ist das Eurosystem grundsätzlich offen, sich zu beteiligen, sofern es im Interesse der Bürgerinnen und Bürger ist und den Start des Digitalen Euro nicht verzögert.

EU-Kommission ebnet den Weg: Annahmezwang versus Einsatzmöglichkeit

Der Gesetzesvorschlag vonseiten der EU-Kommission soll den regulatorischen Rahmen für den Digitalen Euro festzurren. Ein Mandat für das Eurosystem, das die Einführung einer digitalen Zentralbankwährung erlaubt, ist ebenso Bestandteil sein wie der Status einer solchen Geldform als gesetzliches Zahlungsmittel mit Annahmezwang für Anbieter von Gütern und Dienstleistungen. Letzterer Aspekt ist von enormer Bedeutung, um die Akzeptanz des Digitalen Euro im gesamten Euro-Währungsgebiet sicherzustellen. Während Unternehmen und Anbieter das digitale Zentralbankgeld folglich werden akzeptieren müssen, sofern sie ihre Produkte und Dienstleistungen im Euroraum verkaufen wollen, wird ein solcher Zwang für Bürgerinnen und Bürger nicht gelten. Für sie stellt der Digitale Euro lediglich eine Option dar, die sie neben Scheinen und Münzen, Karten, Online-Bezahlsystemen und Handy-Anwendungen nutzen können.

Tatsächlich ist davon auszugehen, dass der Digitale Euro von den Bürgerinnen und Bürgern (freiwillig) genutzt werden wird. Die neue Geldform soll nicht nur mit Blick auf den Bezahlkomfort den aktuellen Standards entsprechen und mit neueren Entwicklungen Schritt halten. Vielmehr besteht darüber hinaus die Möglichkeit, sie im gesamten Euroraum einzusetzen – egal ob beim Wocheneinkauf, im Restaurant,

beim Online-Shopping, beim Skifahren oder beim Wanderurlaub auf der abgelegenen Hütte, ohne über potenzielle Gebühren nachdenken zu müssen. Nach dem Motto „einer für alles“ wäre der aktuell vorherrschende Mix aus Giro- und Kreditkarte sowie Konto beim Online-Bezahldienst für die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr notwendig.

Im Falle einer regen Nutzung des Digitalen Euro könnten unter der Annahme eines Haltelimits in Höhe von 3.000 Euro zumindest theoretisch Kundeneinlagen bei Finanzinstituten in Höhe von rund einer Billion Euro in die neue Geldform fließen. Diese Summe stünde den Banken als stabile und günstige Refinanzierungsquelle nicht mehr zur Verfügung. Belastungen für die Kreditvergabemöglichkeiten und nennenswerte Wachstumseinbußen für die Volkswirtschaft könnten ebenso die Folge sein wie zunehmende Risiken für die Finanzstabilität (Stichwort: Digitaler Bank-Run).

Angemessenes Haltelimit finden und volkswirtschaftliche Nebenwirkungen minimieren

Aktuell laufen Analysen innerhalb der Finanzbranche, um potenzielle Konsequenzen zu quantifizieren. So hat beispielsweise der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) vor einigen Monaten für seine über 700 Mitgliedsbanken eine Szenarioanalyse durchgeführt. Ziel war es, die Auswirkungen der neuen Geldform auf Basis verschiedener Annahmen für die Ausgestaltung auf die Einlagensituation und regulatorische Kennzahlen besser einschätzen zu können. Derartige Analysen könnten beispielsweise dazu beitragen, eine angemessene Höhe für das Haltelimit festzusetzen und unerwünschte Nebenwirkungen für die volkswirtschaftliche Entwicklung zu minimieren.

Auf diese Weise würden Finanzinstitute außerdem dazu beitragen, aufseiten der Währungshüter als konstruktiver und hilfreicher Diskussionspartner wahrgenommen zu werden. Mindestens ebenso notwendig ist es, dass die Finanzbranche eigene innovative Lösungen auf EWU-Ebene vorantreibt. Sollte eine private Initiative beispielsweise in der Lage sein, mehr Souveränität im Zahlungsverkehr des Euroraums sicherzustellen, würde dies die Einführung des Digitalen Euro zwar nicht unterbinden.

Es würde den Zentralbankern jedoch Spielräume geben, um sich bei der Ausgestaltung im Wesentlichen an den Funktionen zu orientieren, die momentan von Bargeld wahrgenommen werden. Die Konkurrenz zum Giralgeld der Banken würde dadurch tendenziell verringert. Neben der European Payments Initiative ist hier vor allem der Giralgeldtoken (Commercial Bank Money Token) zu nennen. Mehrere größere Finanzinstitute aus dem Euroraum arbeiten bei diesem Projekt zusammen, um die Vorteile der Blockchain-Technologie für das Giralgeld nutzen zu können.

Ein weiteres ungelöstes Problem ist insbesondere aus Sicht der Finanzinstitute die Frage, wie die entstehenden Kosten getragen werden sollen. Geht es nach den Plänen des Eurosystems, soll sich die Kompensation für die erbrachten Dienstleistungen im Rahmen der üblichen Vergütung für digitale Zahlungen bewegen. Da der Digitale Euro für die Bevölkerung kostenlos sein soll (das Eurosystem definiert ihn als „öffentliches Gut“) und die Zentralbanken lediglich ihre eigenen Kosten übernehmen wollen, kommen nur noch die Verkäufer und Dienstleister als „zahlende Nutzer“ des Systems in Frage. Dass die Projektverantwortlichen eine nicht näher definierte „übermäßige Belastung“ der Unternehmen gesetzlich unterbinden lassen möchten, macht die Sache nicht einfacher.

Fazit

An Ansatzpunkten für sinnvolle und zielführende Diskussionen zwischen Zentralbanken, Finanzbranche, Politik und Öffentlichkeit mangelt es nicht. Die Debatten um eine vermeintlich geplante Abschaffung des Bargelds, bevorstehende staatliche Kontrolle durch EZB & Co. sowie die Einschätzung, wonach die Bürgerinnen und Bürgern die neue Geldform nicht brauchen würden, lenkt hier nur unnötig ab.

Gerade die Finanzinstitute im Euroraum sollten kein Interesse an einer zeitraubenden und ohnehin zum Scheitern verurteilten „Blockadehaltung“ haben. Es gilt vielmehr, die möglichen Auswirkungen des Digitalen Euro auf die eigenen Häuser mit belastbaren Zahlen zu unterlegen. Zudem müssen innovative Lösungen auf Basis des Giralgelds gemeinsam auf EWU-weiter Ebene vorangetrieben werden. Es wird Zeit für eine Debatte sowohl zwischen Eurosystem und Finanzbranche als auch in der breiten Öffentlichkeit, die unser Geld verdient hat.