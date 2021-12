Kapitalmarktstratege über Shinzo Abe „Er verdient Lob dafür, dass er das durchgestanden hat“

Shinzo Abe genießt unabhängig von den derzeitigen Umfragen den Respekt vieler Politiker und der Bevölkerung. Natürlich gebührt ihm nicht die ganze Anerkennung für Japans Verbesserungen, denn er konnte sich auf eine fähige, loyale Mannschaft verlassen. Abe verdient aber viel Anerkennung, auch dafür, dass er in der Lage war, eine solche Mannschaft zu halten. Nicht nur sein Charakter, fest, aber nicht beängstigend, hält den Ärger in Schach, sondern auch seine klaren Absichten und Überzeugungen.

Die Führung des Landes während dieser Krise, insbesondere in ihren dunkelsten Tagen, war sicherlich äußerst schwierig, und er verdient Lob dafür, dass er sie durchgestanden hat. Die Virus-Situation in Japan ist besser als in fast jedem anderen großen Land, und sein Vorstoß gegen eine totale Abriegelung hat der Wirtschaft, sowohl jetzt als auch in Zukunft, und den Bürgern geholfen. Er könnte sich über politische Skandale von nahestehenden Akteuren echauffieren, wie in seiner ersten Amtszeit, als er zum ersten Mal mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen hatte. In den letzten Jahren hat er jedoch ähnliche Skandale überstanden und kann dies wahrscheinlich wieder tun. Die angestrebte Verfassungsreform hat er bisher nicht erreicht. In fast jeder anderen Hinsicht hat er Japan jedoch zu einem angeseheneren globalen Partner gemacht.

Im Laufe der Jahre stieß Abe auf hartnäckige Reformhindernisse, erreichte aber auch viele Verbesserungen. Auch wenn er eine Mehrwertsteuererhöhung durchsetzen musste, die vor kurzem Schwierigkeiten verursachte, hat sich das Wirtschaftswachstum und der Wohlstand der Bevölkerung im Laufe der Jahre verbessert. Der Optimismus hat sicherlich seit Beginn seiner Führung stark zugenommen. Auf internationaler Ebene hat er die Nadel mit den USA und China perfekt eingefädelt. Neben der Aufrechterhaltung intakter Handelsbeziehungen ermöglichte dies einen Tourismusboom, der sowohl den Städten als auch vielen ländlicheren Teilen des Landes half, der sich wieder erholen sollte, sobald das Virus nachlässt. Die Beziehungen zu Südkorea sind schwierig, was nicht zuletzt mit seinem links von der Mitte stehenden Präsidenten zu tun hat, während die Beziehungen zum Rest der Welt gut, wenn nicht sogar ausgezeichnet sind.

Der Markt könnte versuchen, den Yen stärker zu machen, insbesondere wenn er glaubt, dass die Herren Abe sowie Kuroda und Aso, beide ebenfalls stark gegen eine Yen-Aufwertung eingestellt, sich zurückziehen werden. Es ist schwer vorstellbar, dass ein Nachfolger im In- und Ausland so energisch gegen eine Yen-Stärke vorgehen könnte, aber sicherlich nicht unmöglich, wenn er dies in einer äußerst energischen Weise erklärt und im Voraus Gegenmaßnahmen vorgeschlagen werden. In der Tat mag es den Herren Kuroda und Abe als ein günstiger Zeitpunkt erscheinen, sich zurückzuziehen, da sich alle Krisen in einer Art Flaute befinden, aber die Bedrohung durch einen starken Yen, der Japan in den letzten 30 Jahren so stark gebeutelt hat, dass China dies als Argument zur Verhinderung eines zu starken Yuan benutzt.