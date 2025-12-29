Die Bafin verhängt gegen M.M. Warburg & Co ein Bußgeld in Höhe von 750.000 Euro. Als Grund gibt die Bafin einen Verstoß gegen die europäische Eigenmittelverordnung (CRR) an.

„Das Unternehmen hatte am 31. März 2023 für das Geschäftsjahr 2022 eine Ausschüttung auf Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals vorgenommen, obwohl der ausschüttungsfähige Posten im Geschäftsjahr 2022 negativ war“, heißt es in einer Mitteilung der Bafin. Der Bescheid sei seit dem 12. November 2025 rechtskräftig.

Bußgeld in Höhe von 750.000 Euro verhängt

Zum Hintergrund erklärt die Aufsicht: Eine Bank darf in Geschäftsjahren ohne Gewinnüberschuss oder mit negativem Geschäftsergebnis keine Ausschüttungen auf zusätzliches Kernkapital (Additional Tier 1, kurz AT1) leisten. Dies ist in der europäischen Eigenmittelverordnung (Capital Requirements Regulation – CRR) geregelt und soll dem Schutz der Kapitalbasis des Geldhauses dienen.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

„Das AT1-Kapital soll Verluste absorbieren, und die Kapitalbasis darf nicht durch Ausschüttungen geschwächt werden“, so die Bafin. Die Bank hatte dennoch Zinserträge auf das AT1-Kapital ausgeschüttet und damit gegen diese Regelung verstoßen.