Das Währungsrisiko wird zunehmend zu einem entscheidenden Performancefaktor. Warum Kapitalströme dabei oft wichtiger sind als Güterströme und Zinsschritte, erklärt Johannes Mayr.

Lange Zeit wurde das Währungsrisiko von vielen Investoren unterschätzt. Der Fokus lag auf Aktienauswahl, Sektortrends und Zinspfaden, während Wechselkurse eher als Begleiterscheinung betrachtet wurden. Das vergangene Jahr hat jedoch eindrucksvoll gezeigt, dass Währungen einen erheblichen Einfluss auf die Performance internationaler Portfolios haben können. In Euro gerechnet lag der Renditeunterschied zwischen Regionen weniger an der Entwicklung der Aktienmärkte selbst als vielmehr an der Wechselkursentwicklung.

Wer sitzt am Steuer? Leistungsbilanz versus Kapitalbilanz

Wechselkurse folgen keinem stabilen, eindimensionalen Mechanismus. Vielmehr wechseln sich zwei Kräfte ab, die einander zwar gegenseitig bedingen, aber jeweils zeitweise die Währungsbewegungen dominieren: Güterströme und Kapitalströme. Oder Leistungsbilanz und Kapitalbilanz. In Phasen, in denen die Leistungsbilanz „am Steuer sitzt“, tendieren Länder mit hohen Defiziten im Handel mit Gütern und Dienstleistungen zu schwächeren Währungen. Die Kapitalströme passen sich dabei den Güterströmen an.

In kapitaldominierten Phasen hingegen bestimmt die Attraktivität von grenzüberschreitenden Finanzanlagen den Wechselkurs – unabhängig von realwirtschaftlichen Bedingungen. Ungleichgewichte im Handel mit Gütern und Dienstleistungen sind dann „nur“ das Ergebnis.

Genau dieser Mechanismus erklärt die Dollardynamik der letzten Jahre. Bei stetig wachsenden Leistungsbilanzdefiziten konnte der US-Dollar dennoch aufwerten, weil massive Kapitalzuflüsse – insbesondere in US-Aktien – eine starke Sogwirkung entfalteten. Seit der Eurokrise war der Dollar also vor allem ein Spiegel globaler Kapitalallokation. Und diese ermöglichte den USA die Finanzierung der Defizite im Handel mit Gütern und Dienstleistungen.

Erste Risse im Dollar-Narrativ

Diese Sogwirkung zeigt inzwischen deutliche Ermüdungserscheinungen. Mehrere Indikatoren deuten darauf hin, dass internationale Investoren beginnen, ihre Dollar-Exponierung kritischer zu hinterfragen. Zum einen werden sichere Anlagen teilweise aus den USA in Richtung Gold und alternative sichere Häfen im Anleihenmarkt umgeschichtet. Zum anderen werden Aktieninvestments zunehmend währungsgesichert. Beides schwächt den Dollar strukturell.

Entscheidend ist: Es braucht dabei keine Kapitalflucht, damit der Dollar weiter an Stärke verliert. Schon eine Normalisierung der relativen Attraktivität US-amerikanischer Anlagen reicht aus, um den Wechselkurs wieder stärker an realwirtschaftlichen Fundamentaldaten auszurichten. Und diese sprechen klar für einen Abbau der Überbewertung.

Geldpolitik: Wichtig, aber nicht entscheidend

Kurzfristig kann dabei auch die Geldpolitik die Wechselkurse in die eine oder andere Richtung bewegen. Langfristig bleibt sie aber ein Zahnrad im größeren Getriebe. Niedrigere Zinsen reduzieren die Attraktivität eines Währungsraums für internationales Kapital, höhere Zinsen wirken umgekehrt. Doch selbst sehr unkonventionelle Nominierungen für die Leitung der Notenbanken verändern wenig an den grundlegenden Ungleichgewichten in den Leistungs- und Kapitalbilanzen.

Die jüngsten Marktreaktionen unterstreichen diese Einordnung: Trotz erhöhter medialer Aufmerksamkeit blieben Zins- und Währungserwartungen in der Diskussion über die Nachfolge von Fed-Chef Powell bemerkenswert stabil. Das spricht dafür, dass Investoren auch künftig den Fokus stärker auf strukturelle, nicht auf taktische Faktoren legen.

Der Blick nach Asien: Währungsrisiko als Chance

Besonders spannend ist dabei die Entwicklung in Asien – allen voran in China. Dort zeichnet sich ein gradueller Strategiewechsel ab. Jahrelang wurde die eigene Währung bewusst schwach gehalten, um die Exportwirtschaft zu stützen. Das Ergebnis ist eine Dominanz in vielen Bereichen der Industrie und des internationalen Güterhandels, aber auch ein sehr niedriger Konsumanteil an der Wirtschaftsleistung und eine lahmende Binnenkonjunktur. Nun rückt die Stärkung des heimischen Konsums zunehmend in den Fokus der Wirtschaftspolitik – der neue Fünfjahresplan der Regierung stellt diese weit nach oben. Mit potenziell weitreichenden Folgen für die Kapitalströme.

Denn eine kontrollierte Aufwertung des Renminbi erhöht die Kaufkraft chinesischer Haushalte und macht den Markt gleichzeitig attraktiver für internationales Kapital. Die Weichen der chinesischen Wirtschaftspolitik könnten damit genau spiegelverkehrt zu den Weichen der Trumpschen Agenda gestellt werden. In dem Maße, in dem der Dollar an Dominanz verliert, gewinnen asiatische Währungen an Bedeutung. Diese Entwicklung dürfte nicht auf China beschränkt bleiben, sondern sich über Kapitalflüsse auf die gesamte Region auswirken.

Für Investoren eröffnet sich damit eine strategische Dimension des Währungsmanagements: Durch den Aufstieg chinesischer Unternehmen lassen sich US-Aktienrisiken nicht nur durch klassische Absicherungsgeschäfte, sondern auch durch regionale Umschichtungen innerhalb desselben Sektors diversifizieren. Der Wechsel von US- zu asiatischen Technologieaktien kann so gleichzeitig ein Währungshedge sein.

Währungsrisiken sind Performance-Risiken

Wie relevant das Thema ist, zeigt ein nüchterner Blick auf die Performance im Jahr 2025: In lokalen Währungen lagen die großen Aktienmärkte in den USA, Europa und China erstaunlich nah beieinander. Erst die Umrechnung in Euro öffnete eine deutliche Schere – zulasten von US-Investments. Vor diesem Hintergrund wird klar: Währungsrisiken sind keine Nebensache, sondern ein zentraler Bestandteil der Asset-Allokation. Sie können darüber entscheiden, ob ein Investment im oberen Mittelfeld oder in der Spitzengruppe landet.

Fazit: Keine Währungswetten, aber klare Leitplanken

Kurzfristige Wechselkursprognosen bleiben notorisch schwierig. Zu schnell wechselt der „Fahrersitz“ zwischen Kapital- und Leistungsbilanz. Doch langfristig spiegeln Währungen die Struktur der Weltwirtschaft wider. In einer zunehmend multipolaren Ordnung spricht Vieles für eine weitere schrittweise Abschwächung der Dollar-Dominanz und eine Aufwertung insbesondere asiatischer Währungsräume.

Für Investoren bedeutet das nicht, auf schnelle Währungswetten zu setzen. Wohl aber sollten sie das Währungsrisiko aktiv managen, regional breiter denken und Wechselkurse als strategischen Faktor begreifen – nicht als bloße Begleitmusik der Kapitalmärkte.