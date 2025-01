Die Debatte um die Einführung eines Karenztags in Deutschland offenbart vor allem eines: Wir diskutieren über Symptome, nicht über Ursachen. Wenn Allianz-Chef Oliver Bäte mit Verweis auf die hohen deutschen Krankenstandszahlen den Karenztag fordert, greift das zu kurz – auch wenn die Zahlen auf den ersten Blick alarmierend wirken.

Die Fakten sprechen eine klare Sprache

Die OECD-Analyse zeigt zwar: Mit durchschnittlich 24,9 Tagen bezahlter Krankheitsabwesenheit pro Arbeitnehmer liegt Deutschland 2023 tatsächlich an der Spitze in Europa. Schweden kommt mit 11,4 Tagen auf weniger als die Hälfte. Der bloße Vergleich der Zahlen verkennt jedoch die fundamentalen Unterschiede in den Sozialsystemen.

Der schwedische Weg ist ein anderer

Während Deutschland einen Großteil seiner Sozialausgaben in Transferleistungen steckt, investiert Schweden massiv in Dienstleistungen – von der Kinderbetreuung bis zur Pflege. Das entlastet Arbeitnehmer von familiären Verpflichtungen, die hierzulande oft nur durch Krankschreibung zu bewältigen sind. Der Karenztag ist dabei nur ein kleines Rädchen im schwedischen System.

Vertrauenskrise statt Arbeitsunwilligkeit

Die steigenden Krankenstände in Deutschland sind auch Ausdruck einer tieferen Vertrauenskrise. In einem Land, in dem die soziale Ungleichheit wächst und gleichzeitig über einen Mindestlohn von 15 Euro als „unbezahlbar“ diskutiert wird, während Dividenden in Rekordhöhe ausgeschüttet werden, sinkt die Arbeitsmotivation. Der Karenztag würde dieses Misstrauen nur verstärken.

Systemische Probleme erfordern systemische Lösungen

Was Deutschland braucht, ist keine Bestrafung kranker Arbeitnehmer, sondern eine grundlegende Reform:

Massive Investitionen in Bildung und Kinderbetreuung nach skandinavischem Vorbild Eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen durch bessere Rahmenbedingungen Ein Arbeitsmarkt, der Leistung fair honoriert und soziale Sicherheit bietet

Fazit zur Karenztag-Diskussion

Der Karenztag ist ein oberflächlicher Lösungsversuch für ein tiefgreifendes Problem. Statt Arbeitnehmer unter Generalverdacht zu stellen, sollten wir uns am ganzheitlichen Ansatz Schwedens orientieren: Mehr Investitionen in soziale Infrastruktur, bessere Work-Life-Balance und ein gesellschaftlicher Konsens, der Arbeit als Teil eines erfüllten Lebens versteht – nicht als notwendiges Übel.

Wer seinen Mitarbeitern Vertrauen und Wertschätzung entgegenbringt, wird mit Engagement und Leistungsbereitschaft belohnt. Diese Erkenntnis sollte auch in deutschen Führungsetagen ankommen. Der Karenztag wäre hier definitiv der falsche Weg.

Dies ist ein persönlicher Kommentar, der ausschließlich die subjektive Meinung und Sichtweise des Autors widerspiegelt. Die hier dargestellten Ansichten, Interpretationen und Schlussfolgerungen repräsentieren nicht notwendigerweise die Position oder offizielle Haltung des Unternehmens.