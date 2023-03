Pilnys Asia Insights Zeitenwende in Deutschlands Asienpolitik: Besuchsdiplomatie

Xi und Putin verkünden eine „ewige Freundschaft“ die explizit gegen den Westen, genauer die USA gerichtet ist. Eine Blockbildung zeichnet sich ab, die die Welt spalten könnte, wie man es seit dem Ende des Kalten Kriegs nicht mehr gesehen hat. Noch kann man versuchen gegenzusteuern, um ein erneutes, womöglich endgültiges „Ende der Geschichte“ zu verhindern. Viele in Peking wissen, dass die globale Spaltung in zwei Hemisphären dem Exportweltmeister China schwer schaden würde. Umso wichtiger ist es, dass der Westen weiter mit Xi redet, allen voran die USA. Doch die Rhetorik und die Politik wird auf beiden Seiten schärfer. Zu den wichtigsten Resultaten der „Zwei Sitzungen“ des Nationalen Volkskongresses gehörte die Umgestaltung der chinesischen Forschungs- und Entwicklungsstrategie. Künftig konzentriert sich das Ministerium für Wissenschaft und Technologie (MOST) nur noch auf Projekte, die „den Willen des Staates“ widerspiegeln wie die Durchführung großer nationaler Wissenschaftsprojekte...

China hat beim Technologiewettlauf die Nase vorn

Dies zeigt, wie ernst Peking den Technologiewettlauf mit dem Westen nimmt. Es geht mehr denn je darum, wer bei den Zukunftstechnologien die Nase vorn hat. Das Australian Strategic Policy Institute (ASPI) kommt zu einem für den Westen alarmierenden Ergebnis: „Western democracies are losing the global technological competition.“ In seinem Report „The Global Race for Future Power“ wurden im Rahmen des ASPI Critical Technology Tracker insgesamt 44 Technologien identifiziert. In 37 sei China führend, in den restlichen sieben die USA.

„China has built the foundation of position itself as the world´s leading science and technology superpower”, stellen die brandneue Studie fest. An die Adresse des Westens mahnt sie: „These findings should be a wake-up call für democratic nations.“ Dabei sollte es vor allem ein Weckruf für die Europäer sein, denn bei allen 44 untersuchten Technologien sind nur die USA und China auf den beiden ersten Plätzen.