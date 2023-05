Pilnys Asia Insights Auftakt zur historischen Annäherung zwischen Japan und Südkorea

Die Beziehungen zwischen Japan und Südkorea waren unter der linken Regierung von Yoons Vorgänger Moon Jae In wegen eines Streits über die Entschädigung von koreanischen Zwangsarbeitern während des Zweiten Weltkriegs auf den tiefsten Stand seit Jahrzehnten gesunken. Unter der konservativen Regierung von Yoon, der sein Amt im Mai 2022 antrat, haben sich die Beziehungen spürbar verbessert. Bei ihrem Treffen in Tokio vereinbarten Kishida und Yoon die Wiederaufnahme der gegenseitigen Besuche von japanischen und südkoreanischen Staatsoberhäuptern, die seit 2011 ausgesetzt waren. Der letzte Besuch in Südkorea fand im Februar 2018 statt, als der damalige Premierminister Shinzo Abe an der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang teilnahm. Tokio und Seoul sind seit langem wegen Altlasten der harten japanischen Kolonialherrschaft und der mangelnden japanischen Bereitschaft, sich für Untaten zwischen 1910 und 1945 zu entschuldigen oder angemessen zu entschädigen, entzweit. Es...

„Japan und Südkorea sind wichtige Nachbarn, die zusammenarbeiten müssen, um die verschiedenen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Weltwirtschaft und der regionalen und internationalen Gemeinschaft zu bewältigen“, sagte Suzuki bei dem Treffen mit seinem südkoreanischen Amtskollegen Choo Kyung-ho, der den Ausbau privater und staatlicher Partnerschaften in Hochtechnologiebranchen wie Halbleiter und Batterien ankündigte. Bei dem Treffen am Rande der Tagung der Asiatischen Entwicklungsbank (ADB) forderte Choo Japan außerdem auf, Südkorea rasch wieder auf die „weiße Liste“ der Länder mit Fast-Track-Handelsstatus zu setzen.

Die Beziehungen zwischen den beiden Verbündeten der USA haben sich in den letzten Monaten angesichts der häufigen Raketenstarts Nordkoreas und der stärkeren Rolle Chinas auf der Weltbühne verbessert. Auf einem bahnbrechenden Gipfel in Tokio im vergangenen Monat kamen Kishida und Yoon überein, ihre schwierige gemeinsame Geschichte hinter sich zu lassen, und versprachen, bei der Bewältigung regionaler Sicherheitsherausforderungen zusammenzuarbeiten. Dieses Signal erfreut die USA.

Seoul und Washington kommen sich näher

Yoon, der sich anlässlich des 70. Jahrestages des amerikanisch-südkoreanischen Bündnisses in Washington aufhielt, versprach in einer Rede vor dem US-Kongress, dass sich Südkorea aktiv für die Freiheit des ukrainischen Volkes einsetzen und dessen Wiederaufbaubemühungen unterstützen werde. Yoon würdigte die Opfer der USA bei der Verteidigung der Freiheit gegen den Kommunismus im Koreakrieg 1950-53.

Yoon war der siebte südkoreanische Regierungschef, der vor dem Kongress sprach, was die engen Beziehungen zwischen Seoul und Washington unterstreicht. Solche Ansprachen an den Kongress sind in der Regel den engsten Verbündeten der USA vorbehalten. Zuletzt hielt der ukrainische Präsident Selenski eine solche Rede. Zusätzlich zu erneuten Dreiergesprächen ist ein bilaterales Treffen zwischen Biden und Kishida am Rande des Hiroshima-Treffens vom 19. bis 21. Mai geplant. Biden, Kishida und Yoon trafen sich zuletzt im November in Kambodscha.

Die drei Staats- und Regierungschefs dürften die Gespräche über Nordkoreas Nuklear- und Raketenentwicklung vorantreiben und konkrete Schritte zum Austausch von Echtzeitinformationen über die Raketenprogramme in Erwägung ziehen, um Angriffe abzuschrecken. Auch wirtschaftliche Sicherheit wird auf der Tagesordnung stehen.

Die USA sehen ihre Verbündeten und Partner als Schlüssel zur Eindämmung der Kontrolle Chinas über High-Tech-Bereiche an und stehen deshalb Forderungen Südkoreas nach einer Lockerung der Beschränkungen für Halbleiter gegenüber China weiterhin zögerlich gegenüber, die Unternehmen wie Samsung Electronics daran hindern zusätzliche Investitionen in China zu tätigen. Die USA haben außerdem in- und ausländische Unternehmen – einschließlich der in Japan und den Niederlanden – dazu gedrängt, die Ausfuhr von hochmodernen Chip-Herstellungsgeräten nach China zu beschränken.

Bei dem Staatsbesuch gaben Biden und Yoon die Washingtoner Erklärung heraus, deren Kern die Verpflichtung der USA, die nukleare Abschreckung vor allem im Hinblick Nordkorea auch auf Südkorea auszudehnen, bildet.

Infolgedessen Kim Yo Jong, die mächtige Schwester des nordkoreanischen Staatschefs Kim Jong Un schäumte, die beiden hätten „die Feindseligkeit der Machthaber und militärischen Kriegstreiber in Washington und Seoul gegenüber unserem Land erneut bestätigt“. Sie warnte, dass das Abkommen, „nur dazu führen wird, dass der Frieden und die Sicherheit in Nordostasien und in der Welt einer noch größeren Gefahr ausgesetzt werden“.

Biden und Yoon hatten eine Erklärung zur Nuclear Consultative Group abgegeben, einem neuen Gremium, in dem beide Seiten über den möglichen Einsatz von US-Atomwaffen zum Schutz Südkoreas vor der von Nordkorea ausgehenden Gefahr entscheiden. Grund ist die große Besorgnis in Südkorea und auch Japan über das wachsende Atomwaffenarsenal und die permanenten Raketentests des Nachbarn. Von Yoon und anderen Politikern sind immer häufiger Gerüchte über die mögliche Entwicklung eigener Atomwaffen durch Südkorea zu hören.

In Washington erklärte sich Yoon dennoch bereit, auf die Entwicklung eines eigenen Atomprogramms - zunächst - zu verzichten. Zugleich wiegeln Seoul und Washington ab und erklären, ihr Abkommen werde es den Verbündeten ermöglichen, Informationen über nukleare und strategische Waffenpläne als Reaktion auf nordkoreanische Provokationen auszutauschen und regelmäßige Konsultationen über gemeinsame militärische Operationen durchzuführen. Yoon und Biden feierten ihre Vereinbarung als eine Vertiefung der Allianz ihrer Länder.

Kurzfristig könnte die Vereinbarung jedoch zu weiteren regionalen Spannungen führen, da der Versuch, die erweiterte Abschreckung durch die Stationierung von mehr schweren Waffen auf der koreanischen Halbinsel zu verstärken, Pjöngjang weiter verärgern könnte. Biden nannte die Erklärung „einen umsichtigen Schritt zur Stärkung der erweiterten Abschreckung“ und warnte, dass ein nuklearer Angriff Nordkoreas auf die USA oder ihre Verbündeten „inakzeptabel“ wäre und das Ende des Regimes bedeuten würde. Gleichwohl besteht die Sorge, dass die Nordkoreaner diese Erklärung nutzen werden, um die Entwicklung von Massenvernichtungswaffen trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage im eigenen Land weiter voranzutreiben.

70 Prozent der Südkoreaner befürworten Erwerb von Atomwaffen

Man kann in den kommenden Monaten von Nordkorea daher weitere Demonstrationen der Fähigkeiten von neuen Interkontinentalraketen, die Vorbereitung zum Start eines Aufklärungssatelliten, weitere Tests des experimentellen Leichtwasserreaktors als Möglichkeit, die Produktion von Kernmaterial langfristig zu steigern, erwarten.

Doch nicht alles, was in den kommenden Monaten geschehen könnte, ist eine Reaktion auf das Gipfeltreffen. Nordkorea ist seit langem auf dem Weg der Aggression und der Entwicklung von Nuklearwaffen. Ob es sich nun um erweiterte Abschreckung handelt oder nicht, Kim scheint fest entschlossen, den von ihm eingeschlagenen Weg der nuklearen Entwicklung seines Landes fortzusetzen. Solange er weiterhin Waffentests durchführt und die Sicherheit der Region bedroht, werden die Spannungen anhalten.

Was bedeutet nun, dass die USA ihre erweiterte Abschreckung verstärkt, um Südkorea vor einem möglichen nuklearen Angriff Pjöngjangs zu schützen? Erweiterte Abschreckung heißt, dass die USA Angriffe auf ihre Verbündeten abschrecken, indem sie ihre Fähigkeit und Entschlossenheit zur Vergeltung, auch mit Atomwaffen, klar kommunizieren, wenn ein Feind einen ihrer Verbündeten angreift. Neben der Einrichtung der Nuclear Consultative Group wurde auch beschlossen ein strategisches, nuklear bewaffnetes U-Boot nach Südkorea zu entsenden.

Umfragen in Südkorea zeigen, dass etwa 70 Prozent der Bevölkerung den Erwerb von Atomwaffen wegen der Bedrohung durch den Norden befürworten. Einige Südkoreaner sind auch besorgt darüber, dass die nuklearen Drohungen Russlands ein direkteres militärisches Engagement der USA in der Ukraine verhindert haben. Sie sind der Meinung, dass für den Fall dass Russland eine Atomwaffe gegen die Ukraine einsetzt, es wichtig wäre, dass die USA mit einer Atomwaffe gegen Russland zurückschlagen. Wenn die USA zögern, mit Atomwaffen zurückzuschlagen, könnte Nordkorea denken, dass es Atomwaffen einsetzen könnte.

Südkorea: Atomwaffen in der Diskussion

Dadurch würden die Befürworter von Atomwaffen für Südkorea weiter an Gewicht gewinnen. Noch wird die Anschaffung eines eigenen Atomwaffenarsenals in vielen Kreisen nicht als optimal angesehen, aber es ist verständlich, dass eine pronukleare Lobby im eigenen Land wächst, da Nordkoreas Atomwaffenkapazität neue Höhen erreicht - man geht davon aus, dass Pjöngjang nur noch einen Schritt davon entfernt ist, einen Atomangriff auf das US-Festland mit Raketen erfolgreich durchführen zu können.

Nordkorea hat die Reichweite seiner ballistischen Interkontinentalraketen vergrößert und bei Tests im Jahr 2017 bewiesen, dass sie das US-amerikanische Festland erreichen können. Analysten glauben, dass das Land auch über die entsprechenden nuklearen Sprengköpfe verfügt aber noch an der Technologie der Hitzebeständigkeit geforscht werden muss, damit der Sprengkopf beim Wiedereintritt in die Atmosphäre nicht verglüht.

Im Falle eines Konflikts zwischen Nord- und Südkorea könnte der Norden damit drohen, Los Angeles oder eine andere US-Stadt zu bombardieren, falls Washington eingreift. Das derzeitige Raketenabwehrsystem Südkoreas hat seine Grenzen. Nordkorea hat seit Anfang 2023 neun ballistische Raketen abgefeuert, von denen einige nur vom südkoreanischen Militär entdeckt wurden. Ziel dieser vielen Starts ist es, neue Raketen zu entwickeln, die auf anomale Weise fliegen und daher schwieriger abzuschießen sind.

Alle diese ernsthaften Bedrohungen richten sich in hohem Maße auch gegen Japan, das sich in Reichweite der nordkoreanischen Mittelstreckenraketen befindet. Analysten der japanischen Regierung gehen davon aus, dass es Hunderte dieser Raketen gibt, von denen viele nuklear bestückt sein könnten. Wenn die nukleare Bedrohung eine andere Dimension erreicht hat, dann sollten auch die USA, Japan und Südkorea grundsätzlich Maßnahmen der „anderen Dimension“ in Betracht ziehen. Allerdings handelt es sich bei vielen der diskutierten Maßnahmen nur um Erweiterungen bestehender Maßnahmen. Leider ist die Zeit knapp, da Nordkorea auch die Entwicklung taktischer Atomwaffen vorangetrieben hat.

Ein taktischer Nuklearsprengkopf hat eine deutlich geringere Zerstörungskraft und gilt als „brauchbarere Atombombe“. Er könnte zum Angriff auf eine feindliche Stellung oder Formation auf dem Schlachtfeld eingesetzt werden. Eine strategische Nuklearwaffe hingegen hat die Kraft, ein viel größeres Gebiet, sogar eine Stadt, zu zerstören.

Japan setzt sich für Lockerung seiner drei nichtnuklearen Grundsätze ein

Von der Androhung des Einsatzes strategischer Atomwaffen bis zum tatsächlichen Abschuss ist es ein großer Schritt. Nordkorea ist sich bewusst, dass es bei einem Angriff auf die USA mit strategischen Atomwaffen mit massiven Vergeltungsmaßnahmen und Zerstörungen rechnen muss. Daher versucht Nordkorea, den Streitkräften der USA, Südkoreas und Japans mit einer Kombination aus „leicht einsetzbaren“ taktischen Atomwaffen zu begegnen.

Nordkorea hat keine Chance, mit konventioneller militärischer Gewalt zu gewinnen, und wird zerstört, wenn es einen totalen Krieg führt, daher glaubt das Land, mit dem Einsatz taktischer Atomwaffen drohen zu müssen, um die USA und Südkorea vom Einsatz bewaffneter Gewalt abzubringen. Die Forderung nach einer eigenen Atomwaffe für Südkorea hält also an, könnte aber mehr negative als positive Auswirkungen haben und die Chancen erhöhen, dass der Norden im Notfall einen Präventivschlag führt.

Gleichwohl ist es an der Zeit, die erweiterte Abschreckungsfähigkeit der USA in Südkorea zu kommunizieren. Dies gilt auch für Japan. Eine Studiengruppe unter dem Vorsitz von Ryoichi Oriki, einem ehemaligen Generalstabschef, schlägt vor, dass Japan seine drei nichtnuklearen Grundsätze lockert, die den Besitz, die Herstellung oder die Einreise von Atomwaffen nach Japan verbieten. Die Lockerung würde es atomar bewaffneten US-Kriegsschiffen und -Militärflugzeugen erlauben, für Hafenaufenthalte in japanische Gewässer und in den Luftraum einzudringen, wenn es die Situation erfordert.

Noch sind weder Südkorea noch Japan offizielle Atommächte, doch der Vorschlag macht deutlich, dass zunehmend Optionen in Betracht gezogen werden, die nicht an alte Verteidigungsdoktrinen gebunden sind. Diese Eskalation in einer Ecke der Welt, in der sich mit Russland, Indien, Pakistan, China, USA und Nordkorea bereits sechs Atommächte argwöhnisch belauern, kann nicht gut sein. Zugleich ist es verfrüht, „den Juni 1914“ für das Pulverfass Ostasien auszurufen. Noch haben es die Beteiligten in der Hand, nicht als „Schlafwandler“ die desaströsen Fehler Europas zu wiederholen.