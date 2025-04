Diese zwei Fragen können den Bewerbungsprozess entscheiden

Chris Hyams, CEO der Jobbörse Indeed, hat in einem „CNBC“-Interview einen bemerkenswerten Einblick in seine Recruiting-Strategie gegeben: Er legt deutlich weniger Wert auf Lebensläufe, als viele erwarten würden. Stattdessen konzentriert er sich auf zwei Schlüsselfragen, die Aufschluss über Leidenschaft und Selbstreflexionsfähigkeit der Kandidaten geben sollen.

Chris Hyams, CEO von Indeed. © Imago Images / ZUMA Press Wire

Zwei Fragen statt klassischer Bewerbungsunterlagen

Der Indeed-Chef, seit 2019 an der Spitze des Unternehmens, fokussiert sich auf die persönliche Leidenschaft und die Selbstreflexionsfähigkeit der Kandidaten. „Ein Lebenslauf gibt nur begrenzt Aufschluss über das Potenzial eines Kandidaten“, sagt Hyams. „Viel wichtiger ist es, gezielt Fragen zu stellen, die Einblicke in Denkweise, Lernfähigkeit und Motivation geben.“

Hyams stellt Bewerbern konkret zwei Fragen: Zum einen möchte er wissen, wofür sie sich besonders begeistern können. Zum anderen fragt er nach einer Situation, in der sie sich ihrer Sache vollkommen sicher waren, dann aber feststellen mussten, dass sie falsch lagen.

Veränderung im Recruiting-Prozess

Diese Herangehensweise spiegelt eine Entwicklung im Personalwesen wider. Die Bedeutung von anderen Faktoren neben der reinen fachlichen Qualifikation nimmt zu, meint Hyams.

„Menschen, die eine starke Leidenschaft für ein Thema haben – sei es Musik, Sport oder Technologie – bringen diese Energie oft auch in ihre beruflichen Tätigkeiten ein“, erläutert Hyams gegenüber CNBC sein Konzept. „Entscheidend ist nicht, ob die bisherigen Erfahrungen perfekt zu einer Stelle passen, sondern ob die innere Motivation vorhanden ist, sich mit neuen Themen auseinanderzusetzen.“

Fachwissen bleibt relevant

Die Verschiebung des Fokus bedeutet nicht, dass fachliche Qualifikationen an Bedeutung verlieren. Sie sind weiterhin grundlegend für die Eignung. Ergänzend betrachten Unternehmen verstärkt Faktoren wie Anpassungsfähigkeit und Lernbereitschaft.

„In einer sich schnell verändernden Arbeitswelt ist es essenziell, offen für neue Erkenntnisse zu sein und aus vergangenen Fehleinschätzungen zu lernen“, betont Hyams. Die Betrachtungsweise des Indeed-CEOs verdeutlicht: Der perfekte Lebenslauf allein reicht heute nicht mehr aus. Vielmehr gewinnt die Kombination aus Fachkompetenz und persönlichen Eigenschaften an Bedeutung.