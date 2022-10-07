Von Metzler AM Jan Rabe wird Leiter Nachhaltigkeit bei DJE Kapital

DJE Kapital will die Kompetenz und das Angebot im Bereich Nachhaltigkeit und ESG ausbauen. Aus diesem Grund wurde Jan Rabe verpflichtet. Der ESG- Analyst und Portfoliomanager bekleidet die Position Leiter Nachhaltigkeit. Er kommt von Metzler Asset Management.

Jan Rabe hat als ESG- Analyst und Portfoliomanager die Position Leiter Nachhaltigkeit bei der DJE Kapital (DJE) übernommen. Mit der Verpflichtung des Nachhaltigkeits-Spezialisten plant DJE einen Ausbau seiner Kompetenzen sowie des Angebotes in diesem Bereich.

Rabe berichtet direkt an den Vorstand und hat die Position von Richard Schmidt übernommen, der mittlerweile als Leiter Portfoliomanagement Institutionelle Kunden für das Management eines Großteils der institutionellen Mandate der DJE verantwortlich ist.

Vor seinem Wechsel war Rabe seit 2019 bei Metzler Asset Management in Frankfurt für die Integration von ESG in das Portfoliomanagement innerhalb des Sustainable Investment Office verantwortlich. Zu Beginn seiner Karriere arbeitete Rabe insgesamt rund zehn Jahre bei der Deutschen Bank, bei der er zuletzt in Frankfurt und London in leitender Position (Vice President für Global Market Research) tätig war. Er verfügt über rund zwölf Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltungs- und Finanzbranche.