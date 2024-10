DAS INVESTMENT: Herr von Wallwitz, Sie haben einen ziemlich ungewöhnlichen Weg in die Finanzbranche eingeschlagen. Können Sie uns erzählen, wie ein Mathematiker und Philosoph zum Fondsmanager wird?

Georg von Wallwitz: (lacht) Das war tatsächlich purer Zufall! Ich hatte definitiv nicht geplant, Fondsmanager zu werden. Aber wissen Sie, manchmal muss man einfach offen sein für das, was das Leben einem so vor die Füße wirft. Ich habe Mathematik und Philosophie studiert, und dann hat sich die Chance in der Finanzbranche einfach so ergeben.

Also sozusagen ein „Happy Accident“?

von Wallwitz: Genau! Ob es um den Job geht oder darum, die richtige Partnerin zu finden – in meinem Leben war vieles zufallsgesteuert. Mein Rat an die jüngere Generation wäre: Seid offen für Überraschungen und bleibt in Bewegung! Man darf nicht zu Hause rumsitzen und erwarten, dass die Chancen einem in den Schoß fallen.

Der wahre Erfolgsfaktor? Flexibilität und die Fähigkeit, die Chancen zu ergreifen, die man nicht kommen sieht.

Das klingt nach einer ziemlich entspannten Lebenseinstellung. Gab es denn trotzdem Momente, die Sie rückblickend als „Game Changer“ bezeichnen würden?

von Wallwitz: Oh ja, auf jeden Fall! Die Gründung meiner Familie und meines Unternehmens waren definitiv solche Momente. Aber wissen Sie was? In dem Moment selbst fühlt sich das gar nicht so dramatisch an. Es ist wie mit dem ersten iPhone – erst im Nachhinein wird einem klar, wie bahnbrechend es war.

Apropos iPhone – Sie erwähnten, dass Sie am ersten Tag in der Schlange standen?

von Wallwitz: Erwischt! Ja, ich gehöre zu dieser „oft belächelten Spezies“. Ich habe die kleine Alu-Box sogar noch heute. Als das iPhone 2007 herauskam, konnte niemand ahnen, dass es ganze Ökosysteme und Geschäftsmodelle verändern würde. Das zeigt wieder: Manchmal erkennt man die wirklich wichtigen Momente erst im Rückblick.

Ein echter Technik-Enthusiast also! Kommen wir zurück zur Karriere: Was suchen Sie heute bei jungen Talenten in der Finanzwelt?

von Wallwitz: Ganz einfach: Sie sollten Bücher lesen können!

Moment, das ist Ihr Hauptkriterium?

von Wallwitz: Lachen Sie nicht, aber ja! Es zeigt mir, dass jemand eine Aufmerksamkeitsspanne von mehr als 30 Sekunden hat. Das ist heutzutage gar nicht mehr so selbstverständlich. Jemand, der ein Buch zu Ende lesen kann, zeigt, dass er sich länger mit etwas beschäftigen kann. Das ist in unserem Geschäft unglaublich wichtig. Außerdem suche ich nach einem Gefühl für Zahlen. Im Grunde geht es um die Grundschul-Basics: Lesen, Schreiben, Rechnen.

Und wie sieht es mit Weiterbildung aus?

von Wallwitz: Absolut essenziell! Niemand kann sich 30 Jahre lang auf seinem Uni-Wissen ausruhen. Wenn ich mit 25 meinen Abschluss mache, ist das Wissen mit 55 natürlich völlig veraltet. Deshalb biete ich unseren Mitarbeitern immer Weiterbildungsmöglichkeiten an und freue mich, wenn sie das Angebot annehmen. Meine persönliche Form der Weiterbildung ist übrigens, Bücher zu schreiben. Wenn man Dinge zu Papier bringt und veröffentlicht, muss man doch ein bisschen genauer darüber nachgedacht haben, als wenn man es nur im Gespräch an der Bar vor sich hin philosophiert.

Das klingt nach einer sehr reflektierten Herangehensweise. Zum Abschluss noch eine Frage: Welche philosophischen Werke empfehlen Sie Berufseinsteigern und welche den erfahreneren Kollegen?

von Wallwitz: (lächelt) Ah, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema! Für Berufseinsteiger empfehle ich zwei Werke: erstens, Nietzsches „Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben“. Es ist relativ kurz und ein schöner Einstieg in Nietzsches Denken, das für die Moderne so wichtig ist. Es geht um die skeptische Ablehnung aller Traditionen und überkommenen Vorstellungen über Moral und Metaphysik. Zweitens, Platons Dialog „Gorgias“. Der behandelt Themen wie Macht, Überzeugungskraft und die damit verbundenen ethischen Fragen – sehr relevant für Berufseinsteiger.

Für die älteren, gereiften Geister empfehle ich dann etwas Anspruchsvolleres: Kants „Kritik der praktischen Vernunft“. Das ist Kants Ethik und wirklich etwas für erfahrene Leser. Und als zweites Werk für die Fortgeschrittenen: Nietzsches „Also sprach Zarathustra“. Das ist sozusagen die Kür des philosophischen Lesens.

Das ist ja eine beeindruckende Leseliste! Herr von Wallwitz, vielen Dank für dieses erfrischend andere Gespräch über Karriere, Lebensweisheiten und Philosophie!

von Wallwitz: Gerne! Und denken Sie daran: Bleiben Sie offen für Zufälle, lesen Sie mehr Bücher, und haben Sie den Mut, sich Ihres eigenen Verstandes zu bedienen – ganz im Sinne Kants!

Über den Interviewten

Georg von Wallwitz, geboren 1968 in München, studierte Mathematik und Philosophie in England und Deutschland. Er ist Portfoliomanager und geschäftsführender Gesellschafter bei Eyb & Wallwitz.