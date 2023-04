Nach Weggang zur Konzernmutter Stühlerücken in der Führungsetage des Asset Managers Candriam

Nicolas Forest wird am 1. Mai Investmentchef (Chief Investment Officer) bei Candriam. Forest war seit 2013 Global Head of Fixed Income bei dem globalen, auf nachhaltiges Investieren konzentrierten Multi-Asset-Manager. Er tritt damit die Nachfolge von Vincent Hamelink an, der kürzlich zum designierten Geschäftsführer (CEO) von Candriam gewählt wurde und die Nachfolge von Naïm Abou-Jaoudé antritt. Abou-Jaoudé wiederum wird die Rolle des CEO von New York Life Investment Management, der Muttergesellschaft von Candriam, übernehmen.



In seiner neuen Funktion als CIO wird Forest sowohl ein Team von über 200 Anlageexperten leiten als auch alle Investment-Plattformen von Candriam verantworten. Dazu gehören festverzinsliche Anlagen, Aktien, Absolute Return, Asset Allocation und nachhaltige Investments. Forest wird in Brüssel tätig sein.

Philippe Noyard, derzeit Global Head of Credit und Deputy Global Head of Fixed Income, ist

seit 1989 bei Candriam tätig und wird Nicolas Forest als Global Head of Fixed Income

ablösen. Er wird in Paris ein Team von mehr als 40 Anleihenexperten leiten sowie

Candriams 40-Milliarden-Euro-Plattform für festverzinsliche Wertpapiere verantworten.

Diese umfasst globale Anleihen, Geldmarktpapiere, Investment-Grade-Anleihen,

Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen und Wandelanleihen.

„Mit 20 Jahren Erfahrung in verantwortungsvollen Positionen in unserem Unternehmen hat Nicolas seine Qualitäten als Manager und Führungskraft unter Beweis gestellt. Ich freue mich darauf, die Geschichte von Candriam mit ihm an meiner Seite fortzusetzen. Auch freue ich mich, die Beförderung von Philippe Noyard zum Global Head of Fixed Income bekannt geben zu dürfen“, kommentiert Hamelink.