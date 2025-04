Allianz Global Investors stellt Investmentspitze neu auf

Michael Krautzberger wird Investmentchef (CIO) der Public Markets bei Allianz Global Investors. Ab 1. Juni 2025 verantwortet der derzeitige Global CIO Fixed Income in dieser neu geschaffenen Position die gesamte, rund 475 Milliarden Euro schwere Public-Markets-Plattform. Diese umfasst Anleihen, Aktien, Multi Asset und das Investment-Advisory-Angebot von Risklab. Zudem tritt er dem Executive Committee bei. Krautzberger kam erst im August von Blackrock zu AGI.

Die Ernennung ist Teil der Nachfolgeregelung für Deborah Zurkow, Global Head of Investments, die wie angekündigt im Laufe dieses Jahres in den Ruhestand treten wird.



Virginie Maisonneuve verlässt Allianz Global Investors

Krautzbergers Beförderung zieht weitere Veränderungen im Führungsteam der Public Markets nach sich. Jenny Zeng, derzeit CIO Fixed Income Asia Pacific, wird zum 1. Januar 2026 CIO Fixed Income und damit die Investments des gut 170 Milliarden Euro schwere Geschäfts für festverzinsliche Wertpapiere leiten. Sie wird mit sofortiger Wirkung zusätzlich die stellvertretende Leiterin der Anleihen-Plattform.

Im Bereich Aktien übernimmt Michael Heldmann zum 1. Oktober 2025 die Position des CIO Equity und tritt damit die Nachfolge von Virginie Maisonneuve an, die sich entschieden hat, AGI Ende 2025 zu verlassen. Heldmann wird mit sofortiger Wirkung zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben zum stellvertretenden CIO Equity ernannt.

Maisonneuve ist seit Juni 2021 Global CIO Equity bei AGI. Vorherige Karrierestationen waren bei Eastspring, Pimco, Schroders, Clay Finlay, Batterymarch, State Street Research und Martin Currie.

Private Markets rücken weiter in den Blickpunkt und werden gebündelt

Zudem ist Edouard Jozan neuer Head of Private Markets. Der derzeitige Leiter des Vertriebs Europa (Head of Distribution Europe) tritt die neu geschaffene Position zum 1. Juni 2025 an. Er ist seit 2020 im Unternehmen tätig.

Laut Pressemitteilung honoriert der Vermögensverwalter mit dem Schritt die„ zunehmenden Reife, Größe und Besonderheit des Private-Markets-Geschäfts“. Jozan wird zudem ebenfalls Mitglied des Executive Committee von AGI.

In seiner neuen Funktion beaufsichtigt er die von Marta Perez, Head of Infrastructure, und Sebastian Schroff, Head of Private Credit, geleiteten Investmentbereiche und die operativen Aspekte der Private Markets und soll einen eigenen Private-Markets-Geschäftsbereich innerhalb des Unternehmens schaffen.

Per Ende 2024 verwaltete AGI Kundenvermögen in Höhe von rund 98 Milliarden Euro in Private Markets und verfügt dabei über ein globales Infrastruktur-Franchise, das Eigenkapital und Fremdkapital umfasst, sowie ein Private-Credit-Angebot, das direkte und indirekte Kreditvergaben umfasst.

Allianz Global Investors befindet sich derzeit in unruhigem Fahrwasser. Zuletzt wurde ein Stellenabbau angekündigt. Zudem berichteten zuvor diverse Medien, das die Vermögensverwaltungstochter der Allianz mit Amundi über einen Zusammenschluss verhandelt. Die Gespräche sollen demnach derzeit auf Eis liegen.