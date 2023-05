Mit sofortiger Wirkung Michael Reinhard verlässt Universal Investment, David Blumer steigt auf

Michael Reinhard scheidet auf eigenen Wunsch mit sofortiger Wirkung aus der Leitung der Universal Investment Gruppe aus, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. David Blumer, der seit gut einem Jahr als Non-Executive-Chairman das Investment Board der Universal Investment Gruppe führt, soll als Executive Chairman die Unternehmensgruppe zusammen mit Katja Müller (CCO), Frank Eggloff (CRO), Etienne Rougier (COO) und dem künftigen CFO Heiko Laubheimer leiten, bis ein neuer CEO ernannt ist.

Blumer kam 2021 von Blackrock. Bei dem US-Vermögensverwalter war er zuletzt Emea-Leiter. Vorherige Positionen waren Chief Investment Officer bei Swiss Re und CEO von Credit Suisse Asset Management. „Ich begleite die Universal Investment Gruppe bereits seit einiger Zeit intensiv auf der beeindruckenden Wachstumsreise und freue mich auf die Herausforderung, das Unternehmen gemeinsam mit dem erfahrenen Führungsteam übergangsweise zu führen“, so Blumer.

Reinhard blickt auf eine sehr erfolgreiche Zeit bei der Universal Investment Gruppe zurück. Er trat 2018 als COO in das Unternehmen ein und wurde 2019 CEO. Unter seiner Führung internationalisierte sich das Unternehmen und wurde zu einer führenden europäischen Fonds-Service-Plattform. Das administrierte Vermögen wuchs von rund 400 Milliarden auf fast eine Billion Euro, hauptsächlich organisch und durch die Akquisition von Metzler Ireland und der European Fund Administration. Zudem trug er maßgeblich dazu bei, dass CPP Investments als zusätzlicher Gesellschafter gewonnen werden konnte, um die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu unterstützen.

„Wir danken Michael Reinhard für seinen Beitrag zum Erfolg der Universal Investment Gruppe und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute“, so Daniel Fischer, Partner bei Montagu.

Heiko Laubheimer wird neuer Chief Financial Officer

Das C-Level der Universal Investment Gruppe wird ab dem 1. Juni zudem durch Heiko Laubheimer als neuem Chief Financial Officer (CFO) ergänzt. Laubheimer kommt vom international tätigen Energiedienstleister G+E Getec Holding, wo er neben seiner Aufgabe als Group CFO zuletzt auch die Rolle des Interim-CEOs innehatte. Er startete seine berufliche Laufbahn als Projektleiter für Audit und Transaction Services bei Arthur Andersen in Stuttgart. Weitere berufliche Stationen führten ihn zur Gardena / Husqvarna Group in Ulm, Intersnack und zur Bartec Group.

Über Universal Investment

Die Universal Investment Gruppe ist eine europäische Fonds-Service-Plattform und Super ManCos mit rund 973 Milliarden Euro administriertem Vermögen, rund 2.000 Fonds- und Investmentmandaten und mehr als 1.700 Mitarbeitenden an den Standorten Frankfurt am Main, Luxemburg, Dublin, London, Paris, Hamburg und Krakau. Das Sourcing-Business von Universal Investment in den vergangenen drei Jahren von 18,3 auf 105,6 Milliarden Euro gewachsen.

Das 1968 gegründete Unternehmen bietet als unabhängige Plattform Fondsinitiatoren und institutionellen Anlegern Strukturierungs- und Administrationslösungen sowie Risikomanagement für Wertpapiere, Immobilien und Alternative Investments. Die Gesellschaften EFA, UI Labs, UI Enlyte und Capinside runden das Service-Angebot der Gruppe ab. Das Unternehmen ist Unterzeichner der UN Principles of Responsible Investment und Mitglied im Forum Nachhaltige Geldanlagen.