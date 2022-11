Stefano Amato startet bei M&G Investments als Senior-Fondsmanager im Multi Asset Team. Er wird zusammen mit Steven Andrew, an den er berichten wird, den 1,1 Milliarden Euro schweren M&G Income Allocation (ISIN: LU1582984818) verwalten. Amato ist in London tätig und wird an Entscheidungen zur Vermögensallokation für den Fonds mitwirken und gleichzeitig mit dem breiteren Team zusammenarbeiten, um unter der Leitung von Investmentchefin (CIO) Fabiana Fedeli Anlageideen für mehrere Mandate umzusetzen.

Der im November 2013 aufgelegte Fonds ist in eine diversifizierte Palette von Anlageklassen in allen wichtigen Märkten investiert und wendet die Multi-Asset-Philosophie von M&G an, die einen stabilen Bewertungsrahmen mit einer taktischen Bewertung von Verhaltensfaktoren kombiniert. Darüber hinaus werden die Verantwortlichen des Fonds unter Beteiligung von Maria Municchi, der stellvertretenden Fondsmanagerin, nach Möglichkeiten suchen, mehr Nachhaltigkeitsaspekte zu integrieren.

Amato bringt 15 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung und an den Finanzmärkten in das Team ein. Er kommt von Santander Asset Management zu M&G, wo er Leiter des Bereichs Multi Asset Solutions und leitender Portfoliomanager für globale institutionelle Flaggschiff- und Total-Return-Mandate war. Vor dieser Zeit war er unter anderem in verantwortungsvollen Positionen bei J.P. Morgan und Nomura tätig.