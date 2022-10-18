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Nachfolge geregelt Schroders-Deutschlandchef Achim Küssner geht in den Ruhestand

Nach 15 Jahren bei Schroders wird Achim Küssner, Geschäftsführer des Fondsanbieters in Deutschland, zum Jahresende in den Ruhestand gehen. Seine Nachfolge ist bereits intern geregelt. Alexander Prawitz, 2007 von Küssner ins Unternehmen geholt, wird dessen Posten übernehmen.

Achim Küssner (links) und Alexander Prawitz von Schroders
Achim Küssner (links) und Alexander Prawitz von Schroders: Küssner holte seinen Nachfolger 2007 selbst zur Vermögensverwaltungsgesellschaft. „Seine Beförderung zeigt auch, dass der Ansatz von Schroders, die eigenen Talente zu fördern, eine stabile Nachfolgeplanung ermöglicht.“ | Bildquelle: Schroders
Von  | Leitender Redakteur
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Alexander Prawitz wird zum 1. Januar 2023 Leiter der deutschen Niederlassung von Schroder Investment Management (Schroders) und damit Nachfolger von Achim Küssner, der zum Jahresende in den Ruhestand geht. Küssner verlässt das Unternehmen nach 15 Jahren. Unter seiner Leitung profitierte das Geschäft von einem robusten Wachstum, neuen lokalen Fondsmanagementkapazitäten und Übernahmen. Mit seinem Eintritt in das Unternehmen, übernahm Küssner auch die Verantwortung für den Aufbau des Geschäfts in Zentral- und Osteuropa (Central and Eastern Europe, Cee) sowie im Mittelmeerraum (Mediterranean, Med).

Prawitz, gegenwärtig Leiter der Cee- und Med-Regionen bei Schroders, kam ebenfalls im Jahr 2007 zum Unternehmen und war zunächst in der Geschäftsentwicklung (Business Development Manager) für Wholesale-Kunden in Deutschland, Österreich und Luxemburg zuständig, bevor er 2012 nach Hongkong wechselte, um die wichtigsten internationalen Bank- und Versicherungskunden von Schroders im asiatisch-pazifischen Raum zu betreuen. Zusätzlich zu dieser Funktion war er auch für den Privatbanken-Vertrieb von Schroders in Hongkong verantwortlich. Im Jahr 2017 kehrte er nach Frankfurt zurück, um das CeeMed-Geschäft zu leiten.

 

 

 

„Ich bin dankbar, dass ich in den vergangenen 15 Jahren Schroders aktiv mitgestalten konnte. Wir haben in dieser Zeit verschiedenste Marktkrisen erlebt und gleichzeitig viele Meilensteine erreichen können. Ich bin überzeugt, dass Alexander Prawitz den Weg erfolgreich fortführen wird. Seine Beförderung zeigt auch, dass der Ansatz von Schroders, die eigenen Talente zu fördern, eine stabile Nachfolgeplanung ermöglicht. Ich habe Herrn Prawitz im Jahr 2007 eingestellt und seitdem hat er sich in einer Vielzahl von Positionen lokal und international bewiesen“, kommentiert Küssner, der vor seiner Zeit bei Schroders gleiche Position zunächst bei Merrill Lynch und dann bei Blackrock innehatte.

„Ich freue mich sehr auf diese neue, spannende Aufgabe und bin Schroders dankbar dafür, dass ich mich stetig im Unternehmen weiterentwickeln konnte“, ergänzt Prawitz.

Lennard Klindworth (geb. Jähne), Jahrgang 1982, absolvierte von 2008 bis 2010 ein Redaktionsvolontariat bei das neue, Life & Style und der Magdeburger Volkstimme. Von 2010 bis 2015 arbeitete er für die Zeitschriften die aktuelle und frau aktuell. Weitere Station war Die Immobilie, ehe er in verschiedenen Positionen für die Klambt Mediengruppe, zuletzt als Redakteur für besondere Aufgaben für die Magazine Grazia, Jolie, IN und OK, tätig war. Seit März 2021 ist er bei Edelstoff Media. Mehr über Lennard Klindworth
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