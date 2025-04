In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit verbringen deutsche Vollzeitbeschäftigte laut Stepstone-Umfrage mehr als einen von fünf Arbeitstagen mit ineffizienten Tätigkeiten. Für 44 Prozent der Mittelmanager ist sinnlose Bürokratie der Hauptgrund für Unzufriedenheit im Job, wie eine aktuelle McKinsey-Studie zeigt.

„Mittlere Führungskräfte wie Abteilungs- oder Teamleiter leiden in Krisenzeiten oft am meisten“, erklärt Zeitmanagement-Expertin Cordula Nussbaum gegenüber dem Handelsblatt. „Sie reiben sich zwischen den Vorgaben von oben und den Sorgen ihrer Teams auf.“

Der durchschnittliche Arbeitstag einer Führungskraft umfasst rund zehn Stunden – davon etwa 1¾ Stunden für Meetings, 1¼ Stunden für Führungsaufgaben und je eine Stunde für Telefonate und E-Mails, wie aus einer Studie der Unternehmensberatung Kienbaum Management Consultants hervorgeht. Die Kosten ineffizienter Arbeitsorganisation sind enorm: Pro Woche geht durchschnittlich ein ganzer Arbeitstag durch schlechtes Zeitmanagement verloren.

Die „Hustle Culture“ als Effizienz-Killer

Die sogenannte „Hustle Culture“, in der permanente Hektik und ständige Erreichbarkeit als Zeichen von Produktivität gelten, führt gerade bei Führungskräften zu Ineffizienz und Stress. Wer ständig von Meeting zu Meeting eilt, demonstriert damit vor allem mangelnde Selbstorganisation und verringert seine tatsächliche Produktivität.

Vier effektive Strategien für besseres Zeitmanagement

1. Strategisches Verschieben statt Prokrastination

Verschieben Sie Aufgaben bewusst mit konkretem neuen Termin, anstatt sie aufzuschieben. Bei bewusstem Verschieben übernehmen Sie aktiv Verantwortung und behalten die Kontrolle. Prokrastination hingegen bedeutet, Ausreden zu finden und die Verantwortung abzugeben.

2. Systematisches Delegieren

Viele Führungskräfte tun sich schwer mit dem Delegieren, weil sie glauben, niemand könne die Aufgabe so gut erledigen wie sie selbst. Für erfolgreiches Delegieren gilt: Erklären Sie, warum der Mitarbeiter die richtige Wahl ist, definieren Sie klar den Verantwortungsgrad und setzen Sie eine konkrete Deadline.

3. Abschotten statt ständiger Erreichbarkeit

Schaffen Sie sich Zeitblöcke von 60 bis 90 Minuten, in denen Sie sich voll auf eine Aufgabe konzentrieren können. Halten Sie während dieser „Deep Work“-Phasen alle Postfächer, Messenger und Störfaktoren konsequent geschlossen. Singletasking statt Multitasking ist hier die Devise.

4. Timeboxing: Die Methode der Tech-Giganten

Eine besonders effektive Zeitmanagement-Technik, auf die Unternehmen wie Google und Microsoft schwören, ist Timeboxing. Hierbei wird jeder Aufgabe ein fest definiertes Zeitfenster zugewiesen, statt sie so lange zu bearbeiten, bis sie abgeschlossen ist. Das schafft künstlichen Zeitdruck, der den Fokus schärft und die Produktivität steigert.

Die Methode basiert auf dem Parkinsonschen Gesetz: „Arbeit dehnt sich in genau dem Maß aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht.“ Top-Manager wie Bill Gates und Elon Musk sollen ihren Tag in extrem kleinteilige Zeitfenster strukturieren – teilweise sogar in Fünf-Minuten-Slots.

Praktische Methoden für den Arbeitsalltag

Die 60:40-Regel

Planen Sie nur 60 Prozent Ihrer Zeit für konkrete Aufgaben und halten Sie 40 Prozent als Puffer für Unerwartetes frei. Der Alltag einer Führungskraft ist geprägt von Unterbrechungen und unvorhergesehenen Aufgaben.

Arbeiten mit Ihrem individuellen Arbeitsintervall

Statt starrer 25-Minuten-Intervalle (Pomodoro-Methode) sollten Sie Ihren persönlichen Rhythmus finden. Beobachten Sie, wie lange Sie sich wirklich konzentrieren können, bevor erste Müdigkeitsanzeichen auftreten. Von dieser Zeit ziehen Sie fünf bis zehn Minuten ab – so lange sollten Ihre Arbeitsintervalle sein.

Meetings effizient gestalten

Führungskräfte verbringen 50 bis 70 Prozent ihrer Arbeitszeit in Meetings, davon mindestens die Hälfte ineffizient. Ein effektiver Ansatz: Bauen Sie eine Schwelle für Meetings ein, indem Sie vorab eine schriftliche Agenda mit konkretem Ziel verlangen. Bei Amazon gilt die „Zwei-Pizzen-Regel“: maximal acht Personen pro Meeting – so viele wie von zwei großen amerikanischen Pizzen satt werden.

3L-Pausen einlegen

Effektive Pausen kombinieren drei Elemente: Licht, Luft und Laufen. Integrieren Sie Frischluft, Sonnenlicht und Bewegung in Ihre Pausen. Diese Kombination lädt Ihre Energiereserven optimal auf und verbessert durch die Ausschüttung von BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor, ein bei Bewegung freigesetztes Protein, das Gedächtnisleistung und Konzentration fördert) ihre kognitive Leistungsfähigkeit.

Feierabendritual etablieren

Damit sich nach Feierabend nicht alles weiter um unerledigte Aufgaben dreht, etablieren Sie ein festes Ritual: Prüfen Sie Posteingänge auf dringende Nachrichten, übertragen Sie neue Aufgaben in Ihre To-do-Liste, identifizieren Sie zeitkritische Deadlines und planen Sie den kommenden Tag.