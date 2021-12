Karriere im Kraichgau: Family Office sucht Vermögensverwalter

Das Family Office der Volksbank Kraichgau sucht einen erfahrenen Vermögensmanager für das Privat-Banking-Geschäft. Kunden des idyllisch gelegenen Family Offices sind Spitzensportler, Manager und Entscheidungsträger aus Industrie und Wirtschaft in der so genannten Metropol-Region um Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen. Voraussetzung für die Stelle sind eine Ausbildung zum Bankkaufmann und ein Studium oder vergleichbare Qualifikationen. Insbesondere erwartet die Bank Erfahrung im gehobenen Wertpapiergeschäft und im Umgang mit Optionen.Der Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der Kundenbetreuung im Wertpapiergeschäft und erfolgt auf Honorar- oder Provisionsbasis. Als Unterstützung gibt es eine Zusammenarbeit mit externen Spezialisten und Zulieferern. Die bevorzugte Zielgruppe des Family Office sind Kunden mit sehr großem Einkommen sowie komplexer Vermögensstruktur.Das vollständige Stellenangebot mitsamt Kontaktdaten finden Sie hier