Redaktion 12.09.2018 Lesedauer: 1 Minute

Karriere in der Finanzbranche Diese Landesbanken zahlen die höchsten Gehälter

Wie bei privaten Geldhäusern herrscht auch bei Deutschlands Landesbanken eine „Zweiklassengesellschaft“. Das zeigt der Blick in die jeweiligen Vergütungsberichte der Institute für das abgelaufene Geschäftsjahr. Demnach werden die Landesbanker in Frankfurt und Erfurt am besten bezahlt.