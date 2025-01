Die Kryptobranche gilt als einer der spannendsten Zukunftsmärkte – doch wie gelingt der berufliche Einstieg? Zwei Führungskräfte des Krypto-ETF-Anbieters 21 Shares erzählen von ihren Karrierewegen und verraten, worauf es bei einem erfolgreichen Start in der Branche ankommt.

Für Oliver Schäfer, Head of Germany bei 21 Shares, führte der Weg in die Kryptowelt über die klassische Finanzbranche. Nach einem BWL-Studium und Traineeprogramm sammelte er zunächst Erfahrung im Private Banking und Asset Management. „Die Erfahrung hilft mir heute enorm: Ich kenne die Bedürfnisse der klassischen Anleger und kann ihnen die Brücke in die Kryptowelt bauen“, sagt Schäfer.

Den entscheidenden Impuls für seinen Wechsel in die Kryptobranche gab die Parallele zur Internetrevolution vor 20 Jahren. In der Blockchain-Technologie sieht er ein ähnlich revolutionäres Potenzial wie damals bei Internet, Smartphones und Apps.

Einen anderen Weg wählte Adrian Fritz, heute Global Head of Research bei 21 Shares. Seine Karriere startete er als Stockbroker an der Wall Street, bevor er im Investment Banking, Consulting und Corporate Finance in München tätig war. Vor dreieinhalb Jahren wagte er dann den Sprung in die Kryptowelt – und machte seine Leidenschaft zum Beruf.

In seiner aktuellen Position liegt sein Fokus auf der Aufklärung von Investoren über die neue Assetklasse. Dies geschieht sowohl über Content-Erstellung als auch durch persönliche Kontakte. Fritz ist viel unterwegs, trifft Kunden und potenzielle Investoren – von Einzelgesprächen bis hin zu Universitätsvorlesungen.

Für den Karriereerfolg in der Kryptobranche sehen beide Experten klare Erfolgsfaktoren. Schäfer betont die Bedeutung von Authentizität: „Langfristig erfolgreich zu sein, das gelingt nur, wenn man authentisch bleibt und seine Stärken dort einsetzt, wo die eigene Leidenschaft liegt.“

Fritz hingegen sieht in der Neugier den entscheidenden Faktor. Nach seiner Erfahrung macht der Wille zum kontinuierlichen Lernen, neue Perspektiven zu entdecken und offen für Veränderungen zu bleiben, den entscheidenden Unterschied. Fachliche Qualifikationen seien zwar wichtig, aber die Bereitschaft zur permanenten Weiterentwicklung sei der Schlüssel zum Erfolg.