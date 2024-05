Nachdem zunächst unklar war, wohin es Saskia Bernhardt ziehen wird, steht nun fest, dass sie zukünftig in leitender Funktion (Head of Financial Institutions) bei RBC Bluebay Asset Management für Wholesale-Kunden aus Deutschland und Österreich tätig sein wird. Sie arbeitet von München aus und berichtet an Viola Patock, Head of Northern Europe.

Bernhardt kommt von Lupus Alpha Asset Management, trug dort zuletzt im Wholesale-Vertriebsteam die Verantwortung für die Region Süd. Zuvor arbeitete sie in leitenden Positionen bei Amundi Asset Management.