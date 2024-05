Recai Günesdogdu zieht in die Geschäftsführung der Nomura Asset Management Europe KVG (NAM EU) mit Sitz in Frankfurt ein. Er folgt auf Koichi Katakawa. Sprecher der Geschäftsführung bleibt Magnus Fielko. Peter Ball als weiterer Geschäftsführer ist gleichzeitig globaler Betriebsleiter (Global Head of Distribution).

Günesdogdu übernimmt von Katakawa die Verantwortung für das Portfoliomanagement. Darunter fallen die in Frankfurt gemanagten Spezial- und Publikumsfonds, beispielsweise für inflationsindexierte Anleihen und für Lokalwährungsanleihen aus Schwellenländern. Günesdogdu ist selbst leitender Portfoliomanager des Emerging Market Local Currency Debt Fund und des Asian Bonds Fonds.

Seit 2016 ist Günesdogdu im Unternehmen und leitet seit Oktober 2020 das Emerging Market Debt Team. Seit Dezember 2021 fungiert er zusätzlich als Head of Investments. Weitere leitende Karrierestationen waren von 2008 bis 2016 IS Investment, im Investment Banking der IS Bank in Istanbul, Aurelius Capital Management, Credit Suisse und Chase Securities.