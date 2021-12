Svetlana Kerschner 08.04.2015 Lesedauer: 3 Minuten

Karriere So wird man Vermögensverwaltungs-Chef

Auslandserfahrungen sind oft entscheidend für die Karriere. Aber nicht, wenn man eine Vermögensverwaltung leiten will. Welche Qualitäten künftige Asset-Management-Chefs stattdessen mitbringen müssen und aus welchen Positionen heraus sie es am wahrscheinlichsten bis nach ganz oben schaffen, fand die Personalberatung Russell Reynolds Associates in einer Studie heraus.