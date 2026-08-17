„Intelligenz bringt Sie voran, aber das Netzwerk zieht“
Anita Rausch hat sich in einer männlich geprägten Branche nach oben gearbeitet, Thiemo Volkholz erlebt, wie sich der Vertrieb im Fondsgeschäft grundlegend wandelt. Im Interview erklärt die Global Head of ETF Capital Markets von Alliance Bernstein, warum ein Netzwerk mindestens so wichtig ist wie Wissen und wie man den Mut zum Unbehagen lernt. Der Deutschland-Vertriebschef verrät seinen wichtigsten Rat an die nächste Generation – einen, der im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz eine ganz neue Bedeutung bekommen hat.