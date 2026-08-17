Anita Rausch hat sich in einer männlich geprägten Branche nach oben gearbeitet, Thiemo Volkholz erlebt, wie sich der Vertrieb im Fondsgeschäft grundlegend wandelt. Im Interview erklärt die Global Head of ETF Capital Markets von Alliance Bernstein, warum ein Netzwerk mindestens so wichtig ist wie Wissen und wie man den Mut zum Unbehagen lernt. Der Deutschland-Vertriebschef verrät seinen wichtigsten Rat an die nächste Generation – einen, der im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz eine ganz neue Bedeutung bekommen hat.

Frau Rausch, als Sie ins ETF-Geschäft gegangen sind, war es viel kleiner als heute. Warum haben Sie sich trotzdem für diesen Bereich entschieden und haben Sie geahnt, wie groß er wird?



Rausch: Ich wünschte, ich hätte eine bessere Antwort – aber nein, ich wusste nicht, wie groß und erfolgreich die ETF-Branche wird. Ich war jung, wissbegierig und bei Morgan Stanley, als ETFs noch ganz neu waren. In den USA gab es damals vielleicht 40 gelistete ETFs. Genau das reizte mich: Es war neu, niemand wusste so recht, was man damit anfangen sollte – also gab es mehr Spielraum. Ich habe mich freiwillig für das ETF-Team gemeldet.



Als ich verstanden hatte, wie die Hülle funktioniert, war ich begeistert: Sie ist effizienter und demokratischer für den Endanleger. Jeder Käufer und Verkäufer trägt seine eigenen Handelskosten, das verwässert nicht den Wert für alle anderen Anteilseigner. In den USA übernehmen zudem die Market Maker einen großen Teil des Handels. Ich dachte: Das ist genial. Deshalb bin ich dem Thema meine ganze Laufbahn treu geblieben. Dass es einmal so groß wird – dafür war ich nicht schlau genug. Das war auch ein bisschen Glück.

Wie hat sich die Branche aus Ihrer Sicht entwickelt – und was raten Sie jungen Frauen, die in die Finanzbranche wollen?



Rausch: Zwei Dinge, die eigentlich für alle gelten, für mich als Frau aber ausgeprägter waren.



Erstens: Wer als Minderheit in einem Raum sitzt – welche auch immer –, spürt immer ein gewisses Unbehagen, weil man unsicher ist und jeder eine Gemeinschaft braucht. Ich habe gelernt, mich im Unbehagen wohlzufühlen. Man braucht den Mut, hindurchzugehen, dann ergibt sich der eigene Weg.



Zweitens, und das habe ich erst später begriffen: Intelligenz, Bildung und Ehrgeiz schieben einen durch die Karriere – aber das Netzwerk zieht. Man braucht beides. Als ich jung war, hatte ich kein Netzwerk. Niemand nahm mich auf einen Drink mit und erklärte mir, wie das Spiel läuft und wie die politischen Strukturen aussehen. Später habe ich mir ein Netzwerk aus Männern und Frauen aufgebaut – so etwas wie ein persönliches Beratergremium, das mich mitgezogen hat. Mein Rat lautet deshalb: Bauen Sie sich ein Netzwerk auf, und zwar aus Männern und Frauen.

Wie fängt man damit an, wenn man jung ist – und vielleicht introvertiert?



Rausch: Leicht ist es nicht, gerade als Introvertierte. Für mich waren zwei Dinge entscheidend. Ich habe zu vielem Ja gesagt, das mir unangenehm war. Danach bin ich oft erschöpft, aber ich habe die Einladung zum Drink angenommen, bin auf Konferenzen und in Frauengruppen gegangen. Und ich habe mit Menschen geredet.



Anfangs war ich zu unsicher, um über Fachliches zu sprechen. Dann habe ich die Freude entdeckt, Menschen als Menschen kennenzulernen. Man muss auf so einem Netzwerktreffen niemanden fragen, was der Markt macht oder wie er zur Inflation steht. Menschen wollen verstanden und gehört werden. Es geht darum, Freundschaften zu schließen. Heute sage ich zu Konferenzen und Frauengruppen Ja und rede mit Menschen über ihr Leben – ohne Agenda. Wenn ich jemandem helfen kann, umso besser. Wenn nicht, gehen wir trotzdem etwas trinken.

“ Man muss auf so einem Netzwerktreffen niemanden fragen, was der Markt macht oder wie er zur Inflation steht. Menschen wollen verstanden und gehört werden. Es geht darum, Freundschaften zu schließen. Anita Rausch

Herr Volkholz, wie hat sich Ihr Job im Vertrieb über die Zeit verändert?



Volkholz: Er ist richtig spannend geworden. Am meisten genieße ich es, Kunden zu treffen und mit ihnen zu sprechen – das war immer der schönste Teil. Der Markt und die Vertriebskanäle verändern sich, deshalb ist ein größerer Teil meiner Arbeit strategisch geworden: Wie entwickelt sich die Fondsbranche, wie stellt man sich zukunftsfest auf? Lange war das ein stabiles, fast statisches Geschäft, im Grunde wie in den 20, 30, 40 Jahren zuvor. Man besprach im Team, auf welche Konferenz man geht und wie man das Marketingbudget einsetzt. Heute denken wir viel strategischer über das sich wandelnde Umfeld nach und darüber, wie sich der Vertrieb ändern muss, um relevant zu bleiben. Vor zehn Jahren war das noch nicht so.

Wie lautet Ihr Rat an die nächste Generation, die in der Finanzbranche Fuß fassen will?



Volkholz: Ich habe jungen Kollegen immer gesagt: Mach deine eigene Recherche. Früher meinte ich damit: Glaub nicht alles, was du hörst, prüf es nach, lies dich ein – damit du überzeugt vor den Kunden stehst und eine Idee vertrittst, weil du wirklich an sie glaubst und nicht aus anderen Motiven.



Heute hat der Satz eine neue Bedeutung: Die eigene Recherche heißt jetzt auch, nicht blind zu glauben, was die Künstliche Intelligenz ausgibt. Lesen Sie, was die KI Ihnen antwortet, und überlegen Sie, ob es noch stimmt – oder ob ein Algorithmus Ihnen nur sagt, was Sie hören wollen. Die Art, wie wir uns eine Meinung bilden, hat sich verändert. Was gleich geblieben ist: Man muss den gesunden Menschenverstand nutzen und prüfen, ob ein Inhalt wirklich frei von Wertung ist.

“ Heute denken wir viel strategischer über das sich wandelnde Umfeld nach und darüber, wie sich der Vertrieb ändern muss, um relevant zu bleiben. Thiemo Volkholz

Über die Interviewten

Anita Rausch ist Global Head of ETF Capital Markets. Die US-amerikanische Finanzmarktexpertin verantwortet das weltweite ETF-Geschäft von Alliance Bernstein.