Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft hat die Regionalklassen für 2026 neu kalkuliert. Besonders Versicherte in Hessen und NRW sind von Höherstufungen betroffen.

Unfall in Berlin: Die Hauptstadt wird bei der Teilkasko höher gestuft; bei Vollkasko und Haftpflicht steht Berlin bereits in den Höchstklassen.

Die deutschen Kfz-Versicherten stehen vor umfangreichen Beitragsanpassungen: Mehr als zehn Millionen Autofahrer bekommen neue Regionalklassen zugeteilt, die sich ab dem kommenden Versicherungsjahr auf ihre Beiträge auswirken können. Das geht aus der aktuellen Regionalstatistik des Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hervor, die jährlich die Schadenbilanzen aller 413 Zulassungsbezirke auswertet.

Konkret erhalten fünf Millionen Versicherte in 48 Bezirken höhere Regionalklassen und müssen somit höhere Beiträge zahlen. 5,3 Millionen Autohalter in 51 Bezirken hingegen werden laut GDV von Herabstufungen profitieren. Die restlichen 32,1 Millionen Versicherten in 314 Bezirken behalten ihre bisherigen Einstufungen.

Haftpflichtversicherung: Höherstufungen in Hessen und NRW

Die Analyse zeigt deutliche regionale Muster: In Hessen und Nordrhein-Westfalen sind jeweils fast 25 Prozent der Kfz-Haftpflichtversicherten von Höherstufungen betroffen. Allein in NRW müssen zwei Millionen Versicherte in 13 Bezirken - darunter Bielefeld, Bochum und Oberhausen - mit schlechteren Einstufungen rechnen.

GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen verweist auf die anhaltend problematische Schadenbilanz der Ballungsräume. Offenbach behält seine Position als schadenreichster Bezirk mit Kosten, die 40 Prozent über dem Bundesdurchschnitt liegen. Berlin folgt mit ähnlichen Werten auf dem zweiten Platz.

Das andere Extrem markiert der brandenburgische Bezirk Elbe-Elster mit der bundesweit günstigsten Schadenbilanz - die Haftpflichtkosten liegen dort ein Drittel unter dem nationalen Mittel.

Kaskoversicherung bleibt weitgehend stabil

Bei den Kaskoversicherungen zeigt sich ein ruhigeres Bild: Von 38,1 Millionen Versicherten behalten 33,4 Millionen ihre Klassen. Nur 2,1 Millionen erhalten höhere, 2,6 Millionen niedrigere Einstufungen.

Besonders auffällig: Berlin wird bei der Teilkasko um eine weitere Stufe angehoben, wodurch alle 420.000 Teilkaskoversicherten der Hauptstadt in höhere Klassen rutschen. Bei Vollkasko und Haftpflicht steht Berlin bereits in den Höchstklassen.

Auch in Stuttgart verteuert sich sowohl die Teil- als auch die Vollkaskoversicherung. Günstiger wird die Vollkaskoversicherung hingegen für die Autofahrer in Hannover. Versicherte in Wuppertal, Bochum und Dresden können sich über niedrigere Kfz-Teilkaskoversicherungsprämien freuen.

Besonders teuer sind sowohl die Teil- als auch die Vollkasko-Schäden laut GDV in Garmisch-Partenkirchen. Besonders günstig kommen Versicherer bei Teilkasko-Schäden in Bielefeld und bei Vollkasko-Schäden im niedersächsischen Wesermarsch in Brake weg.

Kostenexplosion belastet Versicherungsbranche

Die Versicherungsunternehmen sind nicht verpflichtet, die GDV-Regionalklassen zu übernehmen, orientieren sich jedoch mehrheitlich daran. Neue Verträge können sofort entsprechend kalkuliert werden, Bestandskunden sind ab dem nächsten Versicherungsjahr betroffen.

Bei der Kfz-Haftpflichtversicherung gibt es zwölf Regionalklassen, bei der Vollkaskoversicherung neun und bei der Teilkaskoversicherung 16 Klassen. Allerdings stellt die Regionalklasse nur einen von mehreren Tarifbausteinen dar. Zusätzlich beeinflussen Typklasse, Schadenfreiheitsklasse und weitere individuelle Faktoren die endgültige Beitragshöhe erheblich.

Unterdessen steigen die Reparaturkosten dramatisch weiter; sie liegen deutlich über der allgemeinen Inflation. Diese Kostensteigerungen führten bei den Kfz-Versicherern zu kumulierten Verlusten von fünf Milliarden Euro in den vergangenen beiden Jahren.