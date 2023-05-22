Aktien-Chef Kasper Elmgreen: Amundis Aktien-Chef wechselt zu Nordea

Kasper Elmgreen, derzeit Aktien-Chef von Amundi, kehrt im August zur Nordea zurück. Dort übernimmt er als Investment-Chef für Fixed Income und Aktien das Ruder.

Zurück an die alte Wirkstätte: Kasper Elmgreen, derzeit Aktien-Chef des französischen Vermögensverwalters Amundi, wechselt zum 01. August 2023 als Investment-Chef (Chief Investment Officer) of Fixed Income and Equities zu Nordea. In dieser Position wird Elmgreen für alle Fixed Income- und Equity-Boutiquen von Nordea Asset Management sowie für das Responsible Investments Team verantwortlich sein. Zudem wird er Mitglied des Nordea Asset Management Senior Executive Committee.

„Kasper bringt einen tiefgreifenden Einblick in die internationale Asset-Management-Branche und mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung im Management und in der Leitung von Anlageteams mit“, heißt es in einer Erklärung von Nordea. „Als ehemaliger Leiter der Fundamental-Equities-Boutique von Nordea Asset Management zwischen 2014 und 2018 ist er mit der Nordea-Kultur, den Prozessen und den verschiedenen Investmentboutiquen bestens vertraut.“

In dieser Zeit hat Kaspar Elmgreen die Boutique strategisch beraten und unter anderem die Produktentwicklung und die ESG-Integration vorangetrieben.

Über Kaspar Elmgreen

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Kasper Elmgreen schloss 2003 sein Studium der Betriebswirtschaftslehre in Bath ab, 2005 folgte ein Master in angewandter Wirtschaft und Finanzen an der Copenhagen Business School. Anschließend begann er seine Karriere in der Finanzindustrie im Jahr 2003 bei Bankinvest Asset Management. Dort war er in verschiedenen Portfoliomanagement-Funktionen tätig, unter anderem als Lead Portfoliomanager für eine Aktienstrategie für Schwellenländer in Europa. 2010 wurde er zum Aktien-Chef befördert.

Im März 2014 wechselte er in eine leitende Position zu Nordea, 2019 ging er als Aktien-Chef zum französischen Vermögensverwalter Amundi. Dort war er auch Mitglied des Global Investment Committee.