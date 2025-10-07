Naturkatastrophen nehmen zu – und mit ihnen die Chancen für Anleger: Cat Bonds bieten hohe Renditen bei geringer Abhängigkeit von Zinsen und Konjunktur.

Hurrikan-Folgen in New Orleans: „Wir erzielen aktuell Bruttorenditen von über 10 Prozent – bei geringer Volatilität“, sagt Ralph Gasser, Head of Fixed Income Investment Specialists bei GAM Investments

Die Welt erlebt zunehmend extreme Wetterereignisse – und mit ihnen explodierende Schadenssummen. Laut einer aktuellen Studie des Swiss Re Institute könnten die versicherten Naturkatastrophenschäden im Jahr 2025 erstmals die Marke von 150 Milliarden US-Dollar überschreiten. In Spitzenjahren sind sogar über 300 Milliarden US-Dollar möglich. Während diese Entwicklung Versicherer und Rückversicherer vor enorme Herausforderungen stellt, eröffnet sie Anlegern gleichzeitig Chancen: Katastrophenanleihen, sogenannte Cat Bonds, gewinnen als unkorrelierte Renditequelle stark an Bedeutung.

Naturgewalt als Investmentthema

Cat Bonds gehören seit Jahren zu den leistungsstärksten Anlageklassen im Bereich festverzinslicher Wertpapiere. Ihr Erfolgsprinzip ist einfach: Sie übertragen das Risiko von Naturkatastrophen – etwa Hurrikans oder Erdbeben – von Versicherern auf Investoren. Im Gegenzug erhalten Anleger Zinsen und Risikoprämien, die unabhängig von wirtschaftlichen Zyklen oder geldpolitischen Entwicklungen sind. Der Ertrag hängt allein davon ab, ob ein versichertes Ereignis eintritt oder nicht.

Diese Unabhängigkeit macht Cat Bonds zu einem interessanten Diversifikationsinstrument. „Mit einer Korrelation nahe null liefern Cat Bonds zuverlässig einen ausgesprochen starken Diversifikationsbeitrag“, erklärt Ralph Gasser, Head of Fixed Income Investment Specialists bei GAM Investments.

Attraktive Renditen bei geringem systemischem Risiko

Der Markt für Katastrophenanleihen hat in den vergangenen Jahren stark an Dynamik gewonnen. Nach Schätzungen von Swiss Re ist das ausstehende Volumen inzwischen auf rund 56 Milliarden US-Dollar angewachsen – Tendenz steigend. Gasser sieht die Gründe klar: „Steigende Versicherungssummen durch Inflation, neue Risiken wie Cybersecurity und der Eintritt zusätzlicher Investorengruppen haben das jährliche Wachstum auf über 10 Prozent beschleunigt.“

Hinzu kommt: In einem Umfeld, in dem Staatsanleihen und Unternehmensanleihen oft nur noch überschaubare Risikoaufschläge bieten, rücken alternative Renditequellen in den Fokus. „Wir erzielen aktuell Bruttorenditen von über 10 Prozent – bei geringer Volatilität“, so Gasser.

Partnerschaft mit Swiss Re: Expertise aus erster Hand

Die erfolgreiche Selektion und Bewertung von Cat Bonds erfordert tiefgehendes Spezialwissen. GAM Investments setzt deshalb auf eine strategische Kooperation mit Swiss Re Insurance-Linked Investment Advisors Corporation (SRILIAC), einer Tochtergesellschaft des Rückversicherers Swiss Re.

Swiss Re bringt dabei jahrzehntelange Erfahrung und wissenschaftliche Tiefe in die Partnerschaft ein: über 50 Naturkatastrophenforscher, 190 eigene Gefahrenmodelle und ein Datenarchiv, das zu den umfassendsten weltweit zählt. Diese Expertise erlaubt eine präzise Risikomodellierung und frühzeitige Einschätzung von Schadensereignissen – ein klarer Wettbewerbsvorteil.

GAM Star Cat Bond Fund: Fokussiert auf die Peak-Perils

Der GAM Star Cat Bond Fund (ISIN: IE00B6WYL972) ist ein OGAW-konformer Fonds, der auf ein aktiv gemanagtes, breit diversifiziertes Portfolio von Katastrophenanleihen setzt. Im Fokus stehen Elementarrisiken wie Hurrikans, Erdbeben, Fluten und Lauffeuer, vor allem in den USA – Regionen mit hoher Markttransparenz und Liquidität.

Gasser betont den selektiven Ansatz: „Unser Schwerpunkt liegt auf sogenannten Peak Perils – also Ereignissen mit klar modellierbaren Wahrscheinlichkeiten wie Hurrikans in Florida oder Erdbeben in Kalifornien. Diese Risiken bieten über Marktzyklen hinweg die attraktivste Risikokompensation.“

Klimawandel: Risiko oder Chance?

Die zunehmende Häufigkeit und Intensität von Naturereignissen wird oft als Gegenargument für Cat Bonds genannt. Doch Gasser widerspricht: „Der Klimawandel ist ein Fakt, aber kein reiner Risikotreiber – er verändert die geografische Verteilung und Preisgestaltung der Risiken.“

Zudem sei der Anstieg der Schadenssummen in erster Linie auf Inflation und Urbanisierung zurückzuführen: Mehr und teurere Immobilien in gefährdeten Regionen erhöhen die versicherten Werte. „Bereinigt um diese Effekte sind die effektiven Schadenssummen seit Jahrzehnten nahezu unverändert“, so Gasser.

Fazit: Diversifikation mit Naturgewalt

Cat Bonds verbinden attraktive Renditen mit Unabhängigkeit von Konjunktur und Zentralbankpolitik. Für Investoren, die nach unkorrelierten Ertragsquellen suchen, bietet diese Anlageklasse eine interessante Option.

Mit seiner langjährigen Expertise und der engen Kooperation mit Swiss Re positioniert sich GAM Investments als einer der führenden Anbieter im Segment. Der GAM Star Cat Bond Fund steht exemplarisch für diesen Ansatz: Renditestark, robust und wissenschaftlich fundiert – Stabilität in stürmischen Zeiten.

Lesen Sie das „Whitepaper“ mit Analysen und einem Interview mit Ralph Gasser, Head of Fixed Income Investment Specialists bei GAM Investments, und entdecken Sie, warum Cat Bonds gerade jetzt zum spannenden Investment-Case werden.