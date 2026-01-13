Katharina Nickel übernimmt zum 1. Januar 2026 die Position der Nachhaltigkeits-Chefin, (Chief Sustainability Officer, CSO) von BNP Paribas Deutschland. Sie folgt auf Eva Meyer, die im Rahmen der Übernahme des Private-Banking-Geschäfts der HSBC im zweiten Halbjahr 2025 ins Management-Team bei BNP Paribas Wealth Management Germany wechselte.

Nickel ist seit 2019 bei BNP Paribas tätig. Zuletzt verantwortete sie als Head of Sustainable Business Investment & Protection Services und Institutional Clients den deutschen Markt. Ihre Karriere begann im Sales-Bereich im Asset Management, wo sie für Unternehmen wie BNP Paribas, HSBC und Blackrock tätig war und institutionelle Kunden sowie Financial Institutions betreute.

In ihrer neuen Rolle berichtet Nickel lokal direkt an Lutz Diederichs, Chef von BNP Paribas Deutschland, und auf internationaler Ebene an Anne Pointet, Director of Company Engagement BNP Paribas. Sie wird zudem Mitglied des BNP Paribas Executive Committee Deutschland und des Group Management Board von BNP Paribas in Deutschland.

Diederichs erklärt in einer Pressemitteilung: „Nachhaltigkeit ist und bleibt ein strategisches Kernthema für die gesamte BNP-Paribas-Gruppe. Als eine der größten europäischen Banken sehen wir es als unsere Verantwortung, einen entscheidenden Beitrag zur Finanzierung der nachhaltigen Transformation zu leisten."