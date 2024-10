McDonagh ist Nachfolgerin von Michael Reinhard, der die Fonds-Service-Plattform im Mai 2023 überraschend mit sofortiger Wirkung verließ. In Deutschland leitet nach Reinhards Ausscheiden Matthias Heiß das Geschäft . McDonagh bedankte sich bei Müller für ihre Arbeit: „Katja Müller wird sich auch in ihrer neuen Rolle weiterhin für Universal Investment engagieren und ich freue mich, dass wir auf ihr Wissen und ihre Erfahrung zurückgreifen können, um die strategische und nachhaltige Entwicklung des Unternehmens weiter voranzutreiben.“

Ein Duo soll nun Müllers Aufgaben übernehmen: Marcus Kuntz steuert als Gruppenleiter Vertrieb die Neukundengewinnung für alle Unternehmenseinheiten und an allen Standorten. Jochen Meyers dagegen zeichnet sich jetzt für die Bestandskunden verantwortlich: Er führt die entsprechenden Beraterteams in Deutschlands, Luxemburg und Irland. Sowohl Meyers als auch Kuntz berichten direkt an Francesca McDonagh, die als Geschäftsführerin der Gruppe seit Januar 2024 die Geschicke von Universal Investment leitet .

Wechsel an der Spitze von Universal Investment: Katja Müller verlässt die Geschäftsführung der Fonds-Service-Plattform und wechselt in den Aufsichtsrat gleich mehrerer Unternehmen innerhalb der Gruppe. Müller ist damit ab 1. Oktober damit Aufsichtsrätin bei der UI Luxemburg, UI Efa, UI BVK, UI Irland, der Masterinvest und der UI Deutschland. In der Geschäftsführung verantwortete sie als Chief Customer Officer zuletzt das Kundengeschäft.

Müller arbeitete 10 Jahre lang in der Führung von Universal Investment

Müller ist seit 2014 bei der Universal-Investment-Gruppe in unterschiedlichen Führungsrollen aktiv. Vor ihrem Eintritt war sie zehn Jahre lang in mehreren Funktionen für die Deutsche Bank tätig. Ihre Nachfolger Meyers und Kuntz arbeiteten ebenfalls schon für Universal Investment. Meyers betreute als Bereichsleiter mit seinen Teams institutionelle Investoren. Er arbeitet seit mehr als 25 Jahren in der Fondsbranche und ist seit 2019 bei Universal Investment. Davor arbeitete er unter anderem bei Société Générale Securities Services und The Bank of New York Mellon. Kuntz ist seit 2018 für Universal Investment tätig und ebenfalls seit mehr als 25 Jahren in der Branche tätig, unter anderem arbeitete er bei State Street und der Deutschen Bank.

Die Universal-Investment-Gruppe ist eine Fonds-Service-Plattform und administriert für die Asset-Management-Branche in über 5.000 Fonds und Strukturen über 1,1 Billionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt etwa 1.700 Mitarbeitende an den Standorten Frankfurt am Main, Luxemburg, Dublin, London, Paris, Stockholm und Krakau. Das 1968 gegründete Unternehmen bietet als unabhängige Plattform Fondsinitiatoren und institutionellen Investoren Strukturierungs- und Administrationslösungen sowie Risikomanagement für Wertpapiere, Immobilien und Alternative Investments.