Katrin Hammerich verlässt Ökoworld-Vorstand

Hammerich kam 2011 als Verantwortliche der Rechtsabteilung (Chief Legal Officer) zur Ökoworld und hat laut Unternehmensangaben in ihren 14 Jahren beim Unternehmen maßgeblich an der Gestaltung der Aktien- und Gesellschaftsstruktur mitgewirkt. Nach dem Ausscheiden des Firmengründers im Sommer 2023 habe sie im Vorstandsteam auch die Weiterentwicklung des Unternehmens vorangetrieben.

Über die Nachfolge wurde noch nicht entschieden. Ökoworld gilt als Pionier des nachhaltigen Investierens in Deutschland und konzentriert sich auf ethisch, ökologisch und sozial verträgliche Kapitalanlagen.

Die Ökoworld AG mit Sitz in Hilden ist ein Pionier im Bereich nachhaltiger und ethisch-ökologischer Geldanlagen und feiert 2025 ihr 50-jähriges Bestehen. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und firmierte bis 2013 unter dem Namen Versiko AG. Das aktuell verwaltete Vermögen (Assets under Management) aller von Ökoworld konzipierten Investmentfonds beträgt rund drei Milliarden Euro (Stand: April 2025). Seit Januar 2025 steht Oliver Pfeil als Vorstandsvorsitzender an der Spitze des Unternehmens.