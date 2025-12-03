„Wir brauchen keine pinken Produkte“, sagt Katrin Heigl von der Allianz im Interview. Was stattdessen nötig ist, um bei Frauen zu punkten und den Gender Pension Gap zu schließen.

Auf der diesjährigen DKM in Dortmund waren Frauen in der Versicherungs- und Finanzbranche wieder Thema: Am Dienstag, dem ersten Veranstaltungstag, fand der Kongress „Femsurance“ statt. Katrin Heigl, Vertriebsdirektorin Maklervertrieb Sach bei der Allianz Versicherung, nahm dort zusammen mit vier weiteren Expertinnen an der Diskussion über „Frau als neue Kundenzielgruppe“ teil. Anschließend sprach sie mit DAS INVESTMENT über Beratungsansätze in unterschiedlichen Lebenslagen, Gender Pension Gap und digitale Beratungsangebote.

DAS INVESTMENT: Sie haben das Netzwerk WoMen@Allianz gegründet und kennen die Herausforderung, Frauen als Zielgruppe anzusprechen. Wie gelingt es der Versicherungsbranche, authentisch über Vorsorgelücken aufzuklären, ohne in den Verdacht zu geraten, Angst zu schüren oder „Frauenprodukte“ verkaufen zu wollen?

Katrin Heigl: Wir brauchen keine pinken Produkte. Die Produkte sind da. Sie sind so flexibel, dass sie sich auf die unterschiedlichsten Lebenssituationen anpassen lassen. Was wir brauchen, ist ein Bewusstsein dafür, wie sich zum Beispiel Elternzeit und Erwerbstätigkeit in Teilzeit auf die finanzielle Vorsorge auswirken Wir brauchen also Vermittlerinnen und auch Vermittler, die Frauen auf das Thema finanzielle Vorsorge ansprechen, und zwar klar und faktenbasiert. Übrigens ist das kein Thema allein für die Ansprache von Frauen. Es ist auch eines für Männer – schließlich geht es um das gemeinsame Einkommen im Alter.

Was macht WoMen@Allianz denn konkret?

Heigl: Im Rahmen von WoMen@Allianz teilen wir Erfolgsgeschichten. Erfolgsgeschichten von Frauen, die ihre finanzielle Unabhängigkeit erreicht haben. Das macht Mut und schafft Vertrauen, das Thema anzugehen und sich um die eigene Vorsorge zu kümmern. Das ist unser Ziel bei WoMen@Allianz – auch über herausfordernde, aber sehr relevante Themen zu sprechen.

Studien zeigen, dass 75 Prozent der Frauen den Gender Pension Gap nicht kennen und 36 Prozent nicht wissen, mit wie viel Geld sie im Alter rechnen können. Sie thematisieren das Gender Pension Gap auch im Rahmen von WoMen@Allianz immer wieder. Wie groß ist denn diese Wissenslücke in der Praxis?

Heigl: Welche Fakten überzeugen Frauen, sich mit ihrer Vorsorge auseinanderzusetzen? Diese Frage stellen wir uns gerade bei WoMen@Allianz immer wieder. Das Netzwerk ist ja aus dem Vertrieb heraus entstanden. Und natürlich geht es uns auch darum, Impulse für den Vertrieb zu setzen. Und ganz ehrlich – die Zahlen aus der Equal-Pension-Studie der Allianz Leben haben intern auch dafür gesorgt, dass die ein oder anderen Gespräche zur eigenen Vorsorge entstanden sind.

„Regelmäßiger finanzieller Check-Up“

Sie sprechen von den unterschiedlichen Bedürfnissen von Frauen in unterschiedlichen Lebenslagen. Welche konkreten Beratungsansätze empfehlen Sie für die verschiedenen Lebensphasen – etwa bei Berufseinstieg, Familiengründung, Teilzeit oder Scheidung?

Heigl: Ein regelmäßiger finanzieller Check-Up sollte genauso selbstverständlich sein wie ein Gesundheits-Check-up. Beide sind entscheidend für ein langfristig sicheres und gesundes Leben. Ein zentraler Punkt ist der Gender Insurance Gap, der die Unterschiede in der finanziellen Absicherung durch Versicherungen zwischen Männern und Frauen beschreibt.

Frauen haben oft spezifische Bedürfnisse, die sich aus ihrer Lebenssituation ergeben, wie zum Beispiel längere Lebensdauer, Teilzeitbeschäftigung oder Karriereunterbrechungen aufgrund von Familienpflichten. Diese Faktoren können zu einer unzureichenden Absicherung führen, weshalb eine gezielte Beratung wichtig ist. Beim Berufseinstieg sollte der Fokus auf langfristige Spar- und Investitionsstrategien liegen. Bei der Familiengründung ist es wichtig, die Absicherung der Familie und die Anpassung der Altersvorsorge zu berücksichtigen.

Teilzeitbeschäftigte sollten über die Auswirkungen auf ihre Altersvorsorge informiert werden, da reduzierte Beiträge langfristig zu einer niedrigeren Rente führen können. Im Falle einer Scheidung ist eine umfassende finanzielle Neubewertung notwendig, um sicherzustellen, dass beide Partner finanziell abgesichert sind und die Altersvorsorge entsprechend angepasst wird.

Sie leiten den Maklervertrieb Süd und verantworten das Konzept- & Digitalgeschäft. Welche Rolle spielt das Geschlecht in der Beratung tatsächlich? Gibt es messbare Unterschiede in der Beratungsqualität oder Produktakzeptanz, wenn Frauen von Frauen beraten werden?

Heigl: Der Erfolg vieler Finfluencerinnen zeigt, dass es da offensichtlich einen Beratungsbedarf gibt. Und das müssen wir ernst nehmen. Manche Themen spricht eine Frau einfach anders an, insbesondere wenn es um die spezifischen Bedürfnisse von Frauen geht – beispielsweise die finanziellen Auswirkungen von Teilzeit. Für einige Kundinnen macht es einen Unterschied, ob sie von einer Frau oder einem Mann beraten werden. Und es braucht auch in Beraterteams Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen. Das erhöht die Beratungsqualität insgesamt.

Auch Versicherer vom Gender Pension Gap überrascht

Der Gender Pension Gap hat strukturelle Ursachen wie Teilzeit und Care-Arbeit. Inwieweit kann ein Netzwerk dazu beitragen, solche Aspekte zu thematisieren?

Heigl: Auch bei Versicherungsunternehmen sorgen Zahlen wie die des Gender Pension Gap für einen Aha-Effekt. Dies zeigt, dass wir frühzeitig in Bildung und Aufklärung investieren müssen, um diese Lücke zu schließen. Denn es ist ein Mythos, dass sich junge Menschen nicht für ihre Finanzen interessieren. Oft hängt es vom Elternhaus ab, ob Finanzen überhaupt ein Thema sind.

Ein Netzwerk wie WoMen@Allianz kann hier entscheidend sein, indem es jungen Menschen Zugang zu Mentoren und Ressourcen bietet, die ihnen helfen, finanzielle Bildung zu erlangen und sich aktiv mit ihren Finanzen auseinanderzusetzen. Sie haben auch bei Events die Möglichkeit, sich zu vernetzen und von erfahrenen Fachleuten zu lernen. Dies stärkt nicht nur die finanzielle Bildung, sondern stärkt auch die Bindung und Identifikation mit dem Unternehmen.

Beratung beginnt jedoch oft digital und auf dem Smartphone. Wie müssen digitale Beratungsangebote gestaltet sein, um speziell jüngere Frauen zu erreichen – und welche Erfahrungen haben Sie mit digitalen Tools im Vergleich zur persönlichen Beratung gemacht?

Heigl: Digitale Beratungsangebote müssen benutzerfreundlich, zugänglich und auf die Bedürfnisse der jungen Zielgruppe zugeschnitten sein. Ein hervorragendes Beispiel hierfür ist unser Rentenkompass, der eine umfassende Sicht auf die zu erwartende Rente bietet. Es ist ein kostenloser Service der Allianz Leben und ist im Kundenportal Meine Allianz integriert. Es steht aber auch interessierten Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung, die noch keinen Vertrag bei der Allianz haben.

Diese digitalen Tools sind eine wertvolle Ergänzung zur persönlichen Beratung, da sie Flexibilität und Bequemlichkeit bieten, während die persönliche Beratung weiterhin für komplexere Fragen und eine tiefere Beziehungspflege wichtig bleibt. Darüber hinaus ist die Implementierung von Feedback-Mechanismen entscheidend, um die Benutzererfahrung kontinuierlich zu verbessern. So schaffen wir intuitive und erfolgreiche Erlebnisse für unsere Kunden und Nutzer.