Börsenweisheiten im Check Kaufen, halten und Gewinne mitnehmen

Im Mai alles verkaufen und dann im Herbst wieder einsteigen? Oder lieber doch kaufen und dann ganz entspannt zurücklehnen? Was der 1970er-Jahre-Hit „Über den Wolken“ mit der Börse zu tun hat und an welche Weisheit man sich im Zweifel lieber halten sollte, erklärt unser Kolumnist Sebastian Zimmermann.

© Christin Jahns mit Canva-KI

„Wind Nord-Ost, Startbahn 09, bis hier hör’ ich die Motoren.“

Na, erkannt? Den Hit von Reinhard Mey aus dem Jahr 1974?

Hat mehr mit Börse zu tun als allgemein bekannt und sicher auch mehr als beabsichtigt ist. Herr Mey würde beben wie nasser Asphalt, wenn er wüsste, wie wir hier einfach alles in diese Richtung verbiegen, der Sonne entgegen. Im Grunde geht’s bei dem Lied ja darum, dass mit etwas Abstand betrachtet alles gar nicht so wild ist, eben nichtig und klein. Eine Hymne auf die Kaufen-und-Halten-Strategie also quasi. Mit dem Anlageziel der grenzenlosen Freiheit.

Und der Nachname des Interpreten passt auch noch so schön zu einer der bekanntesten Börsenweisheiten. „Sell in May and go away.“ Also alles im Mai raushauen und den Aktien noch lange nachsehen. Was wiederum das genaue Gegenteil von Kaufen-und-Halten ist.

Kaufen und halten“ oder „Sell in May an go away“?

Sehen wir uns mal an, wer hier jetzt recht hat, bevor die Lichter ganz im Regengrau verschwimmen. Rein anhand der Zahlen kann man für einige Indizes schon sagen, dass Mai nicht gerade der beste Börsenmonat ist. Vor allem beim Dow Jones und Dax summen zu dieser Jahreszeit die Motoren monoton. Beim Tech-Index Nasdaq hingegen ist der Mai meist positiv gewesen. Klarer Punkt für „Über den Wolken“.

© Sebastian Zimmermann

Jetzt geht der Spruch „Sell in May and go away“ aber noch weiter, und zwar mit „but remember to come back in September“. Also im Herbst wieder einsteigen. Hier passt die Börsenweisheit absolut, denn der September ist bei allen wichtigen Indizes in den vergangenen Jahren der schlechteste Börsenmonat gewesen, Regen durchdringt die Jacke. Ein Einstieg war also eher günstig. Darum auch der absichtliche Zahlendreher am Anfang.

Gehen wir mal tiefer in die Statistik rein: Es ist erwiesen, dass die stärksten Anstiege meist nach den größten Rücksetzern kamen, ein Verkauf im Tief also eine schnelle Erholung verhindert und die Aufholjagd unnötig verlängert hat. Also auch hier wieder Punkt für Team Kaffee kochen und abwarten.

Kaufen und halten, aber auch Gewinne mitnehmen

Aus genau diesem Grund bleiben wir auch immer mit unseren Positionen investiert. Bei starken Anstiegen nehmen wir aber schonmal Gewinne mit, damit dann wieder Pulver für den September trocken ist und nicht nur Benzin in den Pfützen schwimmt. Schließlich soll sich der Regenbogen nicht nur darin spiegeln.

Über den Autor

Sebastian Zimmermann ist Leiter Investment und Research der Vermögensberatung SJB Fondsskyline 1989 e.K. in Korschenbroich.