Der deutsche Wohnimmobilienmarkt startet gedämpft ins Jahr 2026: Die Nachfrage sinkt spürbar – doch zum Quartalsende dreht die Stimmung leicht.

Der deutsche Wohnimmobilienmarkt startet verhalten ins Jahr 2026: Die Preise bleiben weitgehend stabil, die Nachfrage zieht zum Quartalsende zwar kurzfristig an – doch die Stimmung bleibt gedämpft. Das zeigt das aktuelle Wohnbarometer von Immoscout24.

Insgesamt ist die Nachfrage nach Wohneigentum im ersten Quartal des Jahres spürbar zurückgegangen. In den Metropolen und im ländlichen Raum sanken die Anfragen gegenüber dem Vorquartal um jeweils rund 8 Prozent, im Umland der Großstädte um 5 Prozent. Zu den Gründen sagt Immoscout24-Geschäftsführerin Gesa Crockford: „Viele Kaufinteressierte warten derzeit wegen der wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten ab.“ Für den weiteren Jahresverlauf erwartet sie eine Seitwärtsbewegung der Preise.

Zum Quartalsende zeichnete sich jedoch eine Gegenbewegung ab: In den fünf größten Städten Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt am Main stieg die Nachfrage im März um rund 7 Prozent – offenbar, weil viele Kaufinteressierte sich noch das aktuelle Zinsniveau sichern wollten.

Preise im Bestand legen zu, Neubau stagniert

Bei den Angebotspreisen ist die Entwicklung zweigeteilt: Bestandswohnungen verteuerten sich im ersten Quartal des Jahres bundesweit um 1,4 Prozent auf durchschnittlich 2.610 Euro pro Quadratmeter. Die stärksten Zuwächse verzeichneten Köln (+2,3 Prozent) und Leipzig (+1,4 Prozent). München bleibt mit durchschnittlichen Quadratmeterpreisen von 8.288 Euro das teuerste Pflaster – wächst aber mit nur 0,3 Prozent am schwächsten.

Im Neubausegment stagnieren die Preise dagegen in den ersten drei Monaten des Jahres nahezu: Bundesweit gab es ein Plus von 0,1 Prozent auf 4.139 Euro pro Quadratmeter. Lediglich Leipzig (+2,1 Prozent), Düsseldorf (+1,5 Prozent) und Frankfurt am Main (+1,3 Prozent) zeigen nennenswerte Dynamik.

Zentrum holt auf – Schere öffnet sich wieder

Gleichzeitig werden die Preisunterschiede innerhalb der Städte wieder größer, wie aus einer Auswertung des German Real Estate Index (Greix) des Kiel Instituts für Weltwirtschaft hervorgeht. Demnach stiegen im vergangenen Jahr die Preise in zentralen Lagen stärker als in den Außenbezirken – eine Umkehr des Trends aus der Korrekturphase, in der Innenstadtlagen überproportional verloren hatten.

Das Preisverhältnis zwischen Zentrum und Randlage kletterte von rund 1,25 im Jahr 2024 auf 1,27 im Jahr 2025. Wohnungen in zentraler Lage sind damit im Schnitt 27 Prozent teurer als in nicht-zentralen Lagen. Zum Vergleich: Im Jahr 1990 betrug dieser Aufschlag lediglich 5 Prozent. „Wir beobachten im Jahr 2025 eine Trendumkehr“, sagt Jonas Zdrzalek, Greix-Projektleiter am Kiel Institut. „Eine Hypothese ist, dass Wohnimmobilien in zentraler Lage aufgrund ihres geringeren Risikos sensitiver auf Veränderungen von Zinsen reagieren.“

Besonders ausgeprägt ist der Effekt in Düsseldorf und München, wo Zentrumslagen um fast vier beziehungsweise über drei Prozentpunkte stärker zulegten als die Außenbezirke. Berlin bildet eine Ausnahme: Hier stiegen die Kaufpreise in Randlagen im Jahr 2025 knapp stärker als im Zentrum.

Preisunterschiede innerhalb der Städte sind erheblich

Die absoluten Preisunterschiede innerhalb der Städte sind erheblich. In Berlin kostet der Quadratmeter im Stadtteil Mitte mehr als doppelt so viel wie im günstigsten Bezirk Spandau. In Frankfurt beträgt der Aufschlag zwischen Westend/Innenstadt (7.300 Euro/Quadratmeter) und Frankfurt West (4.000 Euro/Quadratmeter) rund 85 Prozent.

München bleibt in einer eigenen Preisliga: Selbst das günstigste Viertel Moosach-Milbertshofen liegt mit Quadratmeterpreisen von rund 7.500 Euro noch über den Spitzenwerten aller anderen deutschen Großstädte. Im teuersten Bezirk Altstadt-Maxvorstadt müssen Käufer im Schnitt sogar 11.900 Euro pro Quadratmeter bezahlen.