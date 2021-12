Kaufpositionen Hedgefonds verbrennen sich mit Gold die Finger

Hedgefonds hatten ihre Positionen auf eine Gold-Rally weiter ausgebaut - kurz bevor die Preise erneut zurückfielen und das Edelmetall die zweite Verlustwoche in Folge verzeichnete. Zurückzuführen war die sinkende Nachfrage nicht zuletzt darauf, dass sich die US-Wirtschaft immer weiter erholt. Sorgen aufgrund der Spannungen zwischen Russland und der Ukraine traten hingegen in den Hintergrund.In der Woche bis zum 22. Juli erhöhten Vermögensverwalter ihre Netto-Kaufpositionen für Gold um 3,1 Prozent auf 136.120 Futures und Optionskontrakte, wie aus US-Regierungsdaten hervorgeht. Die Verkaufpositionen gingen um 19 Prozent auf 21.112 Kontrakte zurück. Zwei Tage später sackten die Preise aufgrund der niedrigen Nachfrage auf den tiefsten Stand seit sechs Wochen ab.Die Gold-Käufe Chinas, des größten Gold- Konsumenten, gingen in den ersten sechs Monaten des Jahres um 19 Prozent zurück. In sechs der vergangenen sieben Wochen hatten die Hedgefonds ihre Kaufpositionen in Erwartung steigender Preise aufgestockt.Für den Monat Juli steuern die Gold-Futures auf einen Rückgang zu, nachdem sie in den ersten sechs Monaten des Jahres um zehn Prozent gestiegen sind.“Die Investoren haben Gold aus Angst gekauft, aber sobald sie zurückgeht, wird der Aufschlag schwinden”, sagt James Shelton, Chief Investment Officer bei Kanaly Trust. “Wenn sich die Wirtschaft wie erwartet weiter erholt, wird sich die Talfahrt unserer Ansicht nach noch verschärfen.”Gold-Futures notierten am Montag nahezu unverändert bei 1306 Dollar je Feinunze. Im Monat Juli haben sie bislang um 1,2 Prozent nachgegeben.