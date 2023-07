Wohneigentum in deutschen Ferienregionen ist teuer. Wie viel Verkäufer im Schnitt für eine 3-Zimmer-Wohnung im Bestand in beliebten Urlaubsorten verlangen, zeigt eine aktuelle Analyse des Portals Immowelt. Der Spitzenreiter im Kaufpreis-Ranking kommt auf mehr als 18.000 Euro pro Quadratmeter. Deutschlandweit werden auf drei Inseln sowie in einer Region auf dem Festland fünfstellige Preise verlangt.

„Das Immobilienangebot in deutschen Ferienregionen ist so groß wie lange nicht mehr“, sagt Immowelt-Geschäftsführer Felix Kusch. Zwar sei die Finanzierung teurer geworden, angesichts des geringeren Konkurrenzdrucks könnten Käufer aber oftmals Nachverhandlungen beim Preis führen. „Vor allem in vergleichsweise günstigen Ferienorten am Festland der Nord- und Ostsee bietet das aktuelle Marktumfeld die Chance, sich den Traum von der eigenen Ferienwohnung zu erfüllen“, so Kusch weiter.

Nordsee, Ostsee, Alpen: Wo Immobilienkäufer günstigere Alternativen zu den Top-Urlaubsorten finden

Wer am Meer nach günstigeren Alternativen zu den teuren Inseln sucht, könne sich an der Nordsee auf dem Festland umschauen, empfiehlt Immowelt. So zahlen Wohnungskäufer etwa in den niedersächsischen Küstengemeinden Butjadingen und Wurster Nordseeküste weniger als 3.000 Euro für den Quadratmeter.

An der Ostsee werden dagegen die höchsten Kaufpreise in den bekannten Seebädern Timmendorfer Strand und Kühlungsborn verlangt. Dort kosten Bestandswohnungen jeweils mehr als 6.000 Euro pro Quadratmeter. Sparpotenzial gibt es auf den Ostseeinseln: In Göhren auf Rügen etwa liegen die Quadratmeter-Preise im Mittel bei 3.896 Euro, in Zinnowitz auf Usedom bei 4.165 Euro.

Im Süden Deutschlands finden Käufer verhältnismäßig erschwingliche Wohnungen im Berchtesgadener Land nahe der österreichischen Grenze. In Schönau am Königssee kostet der Quadratmeter im Mittel 3.895 Euro, in Berchtesgaden sind es 3.902 Euro. Auch im Allgäu und in den Chiemgauer Alpen gebe es Orte mit Kaufpreisen unter 4.000 Euro.

Die zehn günstigsten deutschen Ferienorte im Überblick

Kaufpreise für eine Bestandswohnung, pro Quadratmeter

Wurster Nordseeküste (Nordsee): 2.476 Euro Stralsund (Ostsee): 2.658 Euro Butjadingen (Nordsee): 2.782 Euro Esens (Nordsee): 3.246 Euro Neuharlingersiel (Nordsee): 3.255 Euro Wangerland (Nordsee): 3.383 Euro Norden (Nordsee): 3.438 Euro Isny im Allgäu (Allgäu): 3.715 Euro Cuxhaven (Nordsee): 3.770 Euro Inzell (Chiemgauer Alpen): 3.850 Euro

Makler-Netzwerk: Ferienimmobilien bis 500.000 Euro aktuell besonders gefragt, weniger Interesse an teureren Objekten

Laut einer Umfrage des auf Luxusimmobilien spezialisieren Makler-Netzwerks Sotheby's International Realty unter deutschen Partnern liegt der Markt-Fokus bei Ferienhäusern und -wohnungen aktuell bei Kaufpreisen bis 500.000 Euro. In dieser Preisklasse sei viel Bewegung am Markt. „Teurere Objekte hingegen finden schwieriger ihre Abnehmer“, sagt Kathrin Lange von Sotheby's International Realty Ostsee. Die Nachfrage steige dann allerdings wieder bei sehr hochpreisigen Immobilien. Das sei etwa auf Sylt zu beobachten, so Julia Scharfe, Sotheby's-Maklerin in Schlewsig-Holstein.

Auch bei Ferienimmobilien spiele der Energieverbrauch mittlerweile eine größere Rolle, so die Immobilien-Expertinnen. Bis vor kurzem hätten Kunden sich wenig für den Verbrauch interessiert, das habe sich geändert. „Hier sehen wir eine absolute Trendwende“, so Scharfe. Das Thema sei Teil des Verkaufsprozesses geworden.

Zur Immowelt-Analyse: Das Immobilienportal hat für die Berechnung der Kaufpreise den Angaben zufolge über immowelt.de inserierte Angebote in 68 ausgewählten deutschen Ferienorten ausgewertet. Die errechneten Werte geben die Quadratmeter-Preise von Bestandswohnungen (75 Quadratmeter, drei Zimmer, erster Stock, Baujahr 1990er-Jahre) zum 1. Juli 2023 wieder. Es handele sich dabei um Angebotspreise, nicht um Abschlusspreise, heißt es von Immowelt.