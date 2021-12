Frankfurter Skyline | Foto: Getty

Im gesamten Wohnungssegment lag der Medianpreis in Frankfurt zuletzt bei 3.475 Euro, gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Preise um 6,6 Prozent zu. Für Ein- und Zweifamilienhäuser meldet Dr. Klein einen Wert von 2.755 Euro je Quadratmeter, gegenüber dem Vorjahreszeitraum stiegen die Preise um acht Prozent. Besonders tief in die Tasche greifen müssen Interessenten für Wohnungen in exklusiven Hochhäusern in der Bankenmetropole Frankfurt, wo Käufer im vierten Quartal 2018 Höchstpreise von 12.581 Euro je Quadratmeter gezahlt haben.