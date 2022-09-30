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Immobilienmarkt in Deutschland Kaufpreise in den Metropolen steigen wieder

Ist die Trendwende am Immobilienmarkt schon vorbei? Im dritten Quartal 2022 registriert das Portal Immoscout24 wieder leicht steigende Kaufpreise für Häuser und Wohnungen in Deutschlands Metropolen. Es gibt aber auch Ausnahmen.

Von  | Redakteurin
Aktualisiert am:

Die Bilderstrecke zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Gesamtdeutschland sowie in einzelnen Metropolen.

Im dritten Quartal 2022 haben sich wieder mehr Menschen nach Wohnungen und Häusern zum Kauf umgeschaut, zeigt eine Analyse der veröffentlichten Kaufanzeigen des Immobilienportals Immoscout24. Die Nachfrage liege leicht über dem Vor-Corona-Niveau, heißt es. Dabei waren Bestandswohnungen der Auswertung zufolge zuletzt deutlich gefragter als Neubau-Eigentumswohnungen. „Wir sehen, dass der Kaufmarkt in Deutschland funktioniert und sich vor allem in den Metropolen beruhigt“, sagt Thomas Schroeter, Geschäftsführer von Immoscout24. Die Nachfrage verschiebe sich allerdings in Richtung Mietmarkt. Daher sei zu erwarten, „dass sich die Mietpreise in den kommenden Monaten deutlich dynamischer als die Kaufpreise entwickeln werden.“

 

In Gesamtdeutschland kletterten die Kaufpreise für Bestandswohnungen im Vergleich zum Vorquartal um 0,9 Prozent, bei Neubauten um 1 Prozent. Neugebaute Einfamilienhäuser wurden 1,9 Prozent teurer angeboten, im Bestand lag der Preisanstieg bei 0,5 Prozent. Damit schwäche sich die Kaufpreisdynamik weiter ab, analysiert Immoscout. Im gleichen Zeitraum seien die Angebotsmieten mit 2,5 Prozent im Neubau und 2,9 Prozent bei Bestandswohnungen deutlich stärker gestiegen.

Neubauwohnungen in Großstädten wieder teurer

Nachdem die Kaufpreise für Neubauwohnungen in Deutschlands Metropolen im zweiten Quartal um bis zu 5 Prozent gesunken waren, registriert Immoscout nun wieder einen moderaten Anstieg. Mit einem Auftrieb zwischen 0,5 und 1,7 Prozent blieben die Preise in Köln, Düsseldorf, Hamburg und Frankfurt am Main allerdings etwa 100 bis 200 Euro pro Quadratmeter unter dem Niveau des ersten Quartals 2022. München ist mit einem Preisanstieg von 1,2 Prozent weiterhin die mit Abstand teuerste Metropole Deutschlands. In der bayerischen Landeshauptstadt lag der Quadratmeterpreis im dritten Quartal bei 9.837 Euro – über 3.000 Euro mehr als in den anderen Metropolen.

 

Im Vergleich der sieben größten Städte Deutschlands bleibt Köln die einzige Metropole mit einem Quadratmeter-Angebotspreis unter 6.000 Euro. In den fünf übrigen Metropolen rangierten die Angebotspreise zwischen knapp 6.400 und 6.700 Euro pro Quadratmeter. „Die abgeschwächte Kaufpreisdynamik kann den Markt stützen, da sich die Schere zwischen Mietpreisen und den entrückten Kaufpreisen so langsam wieder schließt“, so Thomas Schroeter. Die gute Nachricht für Kaufinteressenten: Das Angebot sei so groß wie seit fast zehn Jahren nicht mehr.

Preise für Bestandswohnungen entwickeln sich unterschiedlich

Bei den Angebotspreisen für Bestandswohnungen verzeichnet Immoscout kein einheitliches Bild. In Frankfurt am Main, Düsseldorf und Köln sei ein leichter Anstieg von 0,2 bis 0,5 Prozent zu beobachten. Deutlich kletterten die Kaufpreise dagegen in Berlin (3,2 Prozent) und Hamburg (2,8 Prozent). Anders dagegen die Entwicklung bei Bestandswohnungen in den Metropolen im Süden Deutschlands: In München und Stuttgart gingen die Preise um 1,1 und 1,4 Prozent zurück.

Deutschland
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Kaufpreisentwicklung in Deutschland im dritten Quartal 2022 | © Immoscout24
Die Grafik zeigt die Kaufpreisentwicklung in Deutschland im dritten Quartal 2022. Bildquelle: Immoscout24
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