Kaufprogramm der EZB „Von einem Exodus des gesamten Segments sind wir weit entfernt“

Die EZB wird sicherlich als einer der größten Investoren in diesem Segment dafür sorgen, dass die durchschnittlichen Renditen zurückgehen. Allerdings entsprechen nur rund 40 Prozent der ausstehenden Bonds überhaupt den Kriterien für einen potenziellen Ankauf. Somit gibt es noch genügend Investment Grade-Anleihen bei denen die EZB nicht als Käufer auftreten wird. Von einem „Exodus“ des gesamten Segments sind wir also weit entfernt.Wir planen keine signifikante Erhöhung des Risikos, vielmehr setzen wir auf alternative Anlagen mit ähnlichem Chance-Risiko-Profil. Beispielsweise gibt es eine Reihe von gut bewerteten US-Emittenten, die nicht für das EZB-Ankaufprogramm in Frage kommen. Auch im Nachrangbereich existieren attraktive Investmentmöglichkeiten. Da weiterhin rund 60 Prozent der Investment Grade-Unternehmensanleihen ohne mögliche Verzerrungen durch die EZB gehandelt werden können, sehen wir hier ausreichend Chancen. Außerdem profitieren wir als Investor mit hohen EZB-tauglichen Anleihe-Beständen natürlich auch davon, dass ein neuer großer Käufer am Markt aktiv ist.Wir sehen die 70 Prozent eher als ein theoretisches Maximum. Die EZB erwartet eine ähnliche Zuteilungsquote wie ein guter institutioneller Investor. Nicht weniger, aber wohl auch nicht mehr. Eine Anleihe, die früher 5-fach überzeichnet war, hat jetzt vielleicht eine 5,5-fache Überzeichnung. Eine leichte Reduzierung der Zuteilung dürfte zwar stattfinden. Dass eine Emission aber zu überwiegenden Teilen in die Bücher der Zentralbank läuft, halten wir für unwahrscheinlich.Alleine kann die Ausweitung des Ankaufprogramms auf Corporate Bonds sicherlich nicht für eine signifikante Erhöhung der Inflation sorgen. Dafür ist das Volumen – auch im Vergleich zum Ankauf von Staatsanleihen – einfach zu gering. Vielmehr hat die Zentralbank vor allem eine Verbesserung der Finanzierungsbedingungen für Unternehmen im Blick. Die bereits mit Ankündigung des Programms deutlich angestiegenen Neuemissionen zeigen, dass zumindest kurzfristig dieses Ziel erreicht werden dürfte.